Выборы-2021: Идея по эко-штрафам от «Зеленой альтернативы» и обновление «ЕР»

«Единая Россия» завершила прием заявлений для участия в праймериз. «Зеленая альтернатива» призвала ввести уголовную ответственность за нецелевые растраты экоштрафов, а «Партия пенсионеров» начала следить за попытками иностранного влияния на результаты выборов в Госдуму.

Более 7,6 тыс. заявлений поступило на участие в предварительном голосовании «Единой России», 48% из них приходится на беспартийных кандидатов. Кроме того, треть заявок подана представителями общественных и волонтерских организаций. Об этом сообщил председатель профильного партийного оргкомитета Александр Карелин. По его словам, средний возраст кандидатов – 41 год, а каждый третий участник процедуры – моложе 35. Теперь с 24 по 30 мая сторонникам ЕР предстоит выбрать тех участников праймериз, которых они считают наиболее достойными для выдвижения на выборах в Госдуму.

В то же время партия «Зеленая альтернатива» выступила за введение уголовной ответственности за нецелевое расходование экологических штрафов. «На днях министр природных ресурсов России Александр Козлов сообщил, что в 2020 году 98% экоштрафов были израсходованы не по прямому назначению. А это более 20 млрд рублей», – напомнили в партии. По мнению ее активистов, подобное расходование средств сродни преступлению. «Поэтому мы предлагаем на законодательном уровне закрепить обязательство расходования средств от экоштрафов на экологические нужды и уголовную ответственность за его несоблюдение», – говорится в заявлении «Зеленой альтернативы».

В свою очередь «Партия пенсионеров» начала изучать возможное иностранное влияние на результаты выборов в Госдуму. В партии обратили внимание на то, что политики, активно продвигаемые зарубежными СМИ и соцсетями, «либо вообще неизвестны и безразличны основной массе российских избирателей, либо искусственно навязаны ей». При этом их цитируемость в СМИ демонстрирует «перевернутую пирамиду», которая «лихорадочно удерживается» с помощью придумывания новых информационных поводов.

«Не может не вызвать удивления и очевидная односторонность представленности российских политиков и непарламентских политических партий на европейских и международных площадках (в том числе Совета Европы, ОБСЕ и т. д.). Глядя на них, неискушенный наблюдатель может и вправду подумать, что единственным борцом за демократию в стране является только партия Яблоко», – посетовали в партии и указали на то, что российские власти уделяют проблематике иностранного вмешательства недостаточно внимания.

Как считает политтехнолог Алена Август, «Единой России» в ходе организации праймериз удалось выполнить одно из своих ключевых обещаний. «В партии давно говорили о необходимости обновлений, и итоги заявочной кампании указывают на то, что ЕР выполнила то, о чем говорила: почти половина кандидатов – это новые лица», – отмечает собеседница.

«Важно и то, что все большую роль в партии играют общественники. Если раньше многие считали, что волонтеры – это какие-то странные люди, которые носятся с инвалидами, собачками и бездомными, то после пандемии многие на себе ощутили силу волонтерства. Теперь вместо людей, которые просто говорят о помощи, в политику идут люди, которые помогают остальным. Это и есть гражданское общество», – указывает эксперт.

Также политолог сочла правильной инициативу «зеленых» ввести уголовную ответственность за нецелевое расходование «экоштрафов». «Экология – это не про деревья в соседнем парке, это история про нашу жизнь в целом. В мире и в России случается немыслимое количество экологических катастроф, поэтому важно, чтобы те огромные штрафы, которые удалось выбить из корпораций, были потрачены с пользой для общества. Но теперь интересно посмотреть, как «зеленые» реализуют свою инициативу», – добавила Август.

«Что касается инициативы «Партии пенсионеров» – вероятно, они начали понимать, что упускают темп избирательной кампании. При этом на фоне пенсионной реформы, о которой только ленивый не говорит, у партии есть реальный шанс пройти в Госдуму. Поэтому они взялись за ту повестку, которая сейчас актуальна. Тему вмешательства в чьи-либо выборы обсуждают все, этим грех не воспользоваться. В противном случае голос партии потеряется в хоре других голосов», – заключила Август.

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