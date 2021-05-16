Умер военный эксперт Макиенко

Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией

Комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией.

В докладе Европарламента указывается, что первый принцип предполагает построение в России «демократического общества», которое будет способствовать противодействию «русскоязычной пропаганде». В качестве средства реализации предлагается создать в стране телеканал с круглосуточным вещанием, сообщает RT.

Руководству ЕС также рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы после предстоящих осенью выборов, если союз признает их фальсифицированными.

Авторы доклада считают, что России следует рассказать о выгодах, которые она может получить в случае запуска демократических преобразований. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.

Кроме того, предлагается принять для России стратегию развития стран «Восточного партнерства», которая некогда была запущена Брюсселем для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.

В Европарламенте также отметили, что для «защиты демократии во всем мире» союзу необходимо объединиться с США, а при построении сотрудничества с Москвой всегда учитывать вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов.

В качестве первого шага авторы проекта призывают европейские страны приостановить сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток – 2».

Евросоюзу предлагается объединить усилия с НАТО и международными партнерами для оказания давления на Москву, чтобы предотвратить ее «вмешательство» в дела региона «Восточного партнерства» и заставить вернуть «оккупированные территории восточных государств – соседей ЕС».

В конце доклада отмечается, что в случае продолжения «агрессивных действий» Евросоюзу необходимо рассмотреть вариант отключения России от платежной системы SWIFT. Руководству ЕС также предложили составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти.

Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.

Кроме того, в пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств.