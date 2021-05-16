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Дети пострадали в столкновении моторной лодки с судном в Астраханской области
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В Астраханской области столкнулись маломерное судно и моторная лодка, пострадали трое детей, сообщил источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, пострадали трое детей и один взрослый», – заявил собеседник ТАСС.
В региональном минздраве пояснили, что в результате ЧП пострадал один взрослый мужчина 1965 года рождения, его госпитализировали.
Европарламент перечислил пять принципов ведения дел с Россией
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Комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией.
В докладе Европарламента указывается, что первый принцип предполагает построение в России «демократического общества», которое будет способствовать противодействию «русскоязычной пропаганде». В качестве средства реализации предлагается создать в стране телеканал с круглосуточным вещанием, сообщает RT.
Руководству ЕС также рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы после предстоящих осенью выборов, если союз признает их фальсифицированными.
Авторы доклада считают, что России следует рассказать о выгодах, которые она может получить в случае запуска демократических преобразований. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.
Кроме того, предлагается принять для России стратегию развития стран «Восточного партнерства», которая некогда была запущена Брюсселем для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.
В Европарламенте также отметили, что для «защиты демократии во всем мире» союзу необходимо объединиться с США, а при построении сотрудничества с Москвой всегда учитывать вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов.
В качестве первого шага авторы проекта призывают европейские страны приостановить сотрудничество с Россией по проекту «Северный поток – 2».
Евросоюзу предлагается объединить усилия с НАТО и международными партнерами для оказания давления на Москву, чтобы предотвратить ее «вмешательство» в дела региона «Восточного партнерства» и заставить вернуть «оккупированные территории восточных государств – соседей ЕС».
В конце доклада отмечается, что в случае продолжения «агрессивных действий» Евросоюзу необходимо рассмотреть вариант отключения России от платежной системы SWIFT. Руководству ЕС также предложили составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
Кроме того, в пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств.
Чехии потребовались разъяснения по списку недружественных России стран
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Посол Чехии в России Витезслав Пивонька выразил мнение, что Москва должна по сути объяснить, как может отразиться на работе дипломатического представительства республики включение Чехии в список недружественных России государств.
Посол Чехии в России выразил мнение, что Москва «должна была бы, по сути, объяснить [Праге], что это будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств [Чехии в России]», передает ТАСС.
«Будем ждать российской реакции», – приводит слова дипломата irozhlas.cz. Пивонька также сообщил, что чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате 19 местных служащих.
В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.
Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.
Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.
Комментатор Черданцев пожаловался на зарплату в 600 тыс. рублей
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал, что получает от 600 тыс. рублей в месяц, однако выразил мнение, что «зарабатывает до смешного мало».
«Считаю, что я зарабатываю до смешного мало – с моим опытом работы, моим статусом и количеством рекламы, которую генерирует программа «Все на матч», – сказал Черданцев в интервью YouTube-каналу «Sports Интервью», которое опубликовал телеканал «Рен-ТВ».
Комментатор отметил, что в одиночку содержит семью и родителей. При этом он рассказал, что во время пандемии покупает билеты в бизнес-класс ради безопасности.
В качестве примера достойного заработка Черданцев привел в пример итальянского журналиста, который ведет шоу о футболе и зарабатывает 500 тыс. евро в год.
«И это только за одну программу. Это уже деньги. Вообще, не понимаю, почему у нас такое отношение к зарабатыванию денег. Это какой-то Советский Союз», – заявил Черданцев.
В феврале юморист Владимир Винокур предложил организовать финансовую помощь для артистов на государственной службе. В мае прошлого года продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса.
Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. Певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.
В свою очередь заслуженная артистка России Елена Воробей призвала власти дать артистам льготы на приобретение продуктов. Кроме того, певица Лолита Милявская пожаловалась на «нереальные» финансовые проблемы, которые возникли у артистов в период распространения коронавируса. Певец Дмитрий Маликов сообщил о падении доходов на 80%. Оказать поддержку промоутерам и артистам призывал также телеведущий Владимир Познер.
В ноябре 2020 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что российские власти пока не рассматривают меры поддержки артистов и деятелей культуры, поскольку съемки и работа театров не запрещены. В октябре президент Владимир Путин сообщал, что правительство рассматривает дополнительные меры поддержки для учреждений культуры в период пандемии коронавирусной инфекции.
В Госдуме отреагировали на выдвинутые ЕС принципы ведения дел с Россией
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал сформулированные Европарламентом принципы выстраивания отношений с Россией «очередным политическим словоблудием».
Ранее комитет по международным отношениям Европарламента описал пять принципов, согласно которым Евросоюзу рекомендуется выстраивать отношения с Россией. Принцип «поддержки демократии» предполагает, в частности, противостояние «русскоязычной пропаганде».
«Очередное политическое словоблудие: и демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?» – цитирует РИА «Новости» депутата.
Кроме того, Бальбек, комментируя непризнание российских институтов власти, заявил, что «мы ответим зеркально». «Выслушивать поучения, как мы должны жить, ни от кого не собираемся. А в отношении прав человека – пусть лучше Украине рассказывают и родственникам заживо сожженных в Одессе 2 мая 2014 года», – добавил он.
Напомним, 30 апреля Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями.
Появилось фото гендерно-нейтральной феи-крестной из «Золушки»
В Сети появились первые кадры с феей-крестной, которую играет в фильме по мотивам сказки «Золушка», темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.
Издание Entertainment Weekly опубликовало дебютные кадры мюзикла. Главная роль досталась кубино-американской певице Камилле Кабельо. Принца Роберта на экране воплотит британец Николас Голицын. Однако основное внимание привлек Портер, который является открытым геем. Он получил роль Феи-крестной с нейтральным гендером, сообщает «ФАН».
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Американская компания решила подготовить новую «Золушку» для цифровой премьеры, которая состоится в сентябре 2021 года. Посмотреть ее можно будет сразу на стриминг-сервисе Prime Video.
Ранее сообщалось также, что студия Disney снимает фильм по мотивам сказки «Золушка», где главную роль играет актер-афроамериканец, звезда фильма «Оно» Чоузен Джейкобс. В прошлом году стало известно, что в новом мюзикле «Золушка» роль феи-крестной исполнит темнокожий американский актер, открытый гей Билли Портер.
Пушков отреагировал на заявление Чубайса о ненависти к советской власти
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание спецпредставителя президента по связям с международными организациями Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти, призвав его оценить обещания реформаторов с ним самим же во главе.
«Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний. Иначе картина получается неполной. Но об этом он скромно умолчал», – написал Пушков на своей странице в Twitter.
Ранее Чубайс заявил, что ненавидит советскую власть из-за вранья. «Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено», – сказал Чубайс.
Бывшая советница Рейгана попросила у Путина гражданство России
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Бывшая сотрудница Госдепа, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала НТВ попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, отметив, что это будет для нее честью.
По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела, передает РИА «Новости».
«Я знаю, что они будут говорить: что я – traitor (предатель – прим. ВЗГЛЯД). Я человек, который против Америки», – призналась Масси.
Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.
По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.
Она написала несколько книг о России, включая «Земля Жар-птицы. Краса былой России» (1980) и «Павловск: Жизнь русского дворца» (1990).
В 2020 году итальянский волонтер и преподаватель Валерио Дзанетти в ходе встречи президента России Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это «тонкий намек». На ремарку Валерио, что его «сердце здесь» в России, президент отметил, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем», пообещав решить этот вопрос. Через неделю волонтер получил российский паспорт. После присяги итальянец поблагодарил президента страны Владимира Путина и сотрудников полиции за содействие в получении гражданства.
В Дагестане 200 сельчан пытались отбить задержанного у полиции
В Дагестане местные жители попытались отбить у полиции мужчину, которого задержали за наезд на сотрудника ДПС, видео с места событий опубликовано в официальном Instagram-аккаунте дагестанского МВД.
«Двести жителей села вышли на защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины», – говорится в сообщении в Instagram. Уточняется, что 34-летний подозреваемый был неоднократно судим и уже лишался прав за вождение в нетрезвом виде. Предводителем толпы был брат подозреваемого, также судимый за кражу и хранение наркотиков.
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Как сообщает РИА «Новости», потасовка произошла на автодороге Ботлих – Рахата – Беледи. Водитель Toyota Camry умышленно наехал на инспектора ДПС и скрылся. Против него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что распивавший алкоголь в Новой Москве мужчина атаковал полицейских, которые приехали после вызова местных жителей, заявивших о нарушении общественного порядка.
Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров»
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Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа».
Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась.
«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он.
Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора – позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле.
Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет.
В СПЧ предупредили о последствиях введения смертной казни в России
Возвращение смертной казни в России ухудшит здоровье общества, нужно решать вопрос не при помощи насилия, необходимо установить, как снизить общую обстановку жестокости и агрессии, заявил член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Александр Брод.
«Введение смертной казни еще больше ухудшит нездоровье общества. Проблемы не решаются насилием и страхом. Смертная казнь – это не панацея от всех бед. И это показывает практика в тех странах, где применяется смертная казнь. Нет идеального состояния общества, и продолжаются совершаться преступления, в том числе и тяжкие», – пояснил РИА «Новости» член СПЧ.
Он добавил, что смертная казнь может затронуть многих невиновных, поскольку у российского правосудия есть проблемы. «Когда будет искушение показать хорошую отчетность по раскрываемости и наказаниям, когда под высшую меру будут подводить политических или коммерческих противников, откроется широкая дорога для страшных злоупотреблений», – указал Брод.
Член Совета добавил, что необходимо заниматься предотвращением тяжких преступлений, этим должны заниматься психологи в школах и вузах, также нужно усилить охрану этих учреждений.
Важно регламентировать оборот оружия, поскольку, по словам Брода, все справки на его получение сейчас покупаются. «Ну и также думать над тем, как снизить общую обстановку жестокости, агрессии в обществе, потому что для подростков и молодых людей конфликт, силовое решение проблемы, убийство стало единственным выходом. Это говорит о том, что нравственное здоровье общества внушает большую тревогу. Скорее это нездоровье общества», – заключил он.
Ранее журналист Владимир Соловьев в беседе с газетой ВЗГЛЯД выступил за введение смертной казни, но только в «ряде исключительных случаев», например, когда речь идет о наказании за убийство детей.
Между тем журналист Владимир Познер заявил газете ВЗГЛЯД, что смертная казнь ни в одной стране не приводила к сокращению преступности. По его словам, казнь можно рассматривать только как форму мести.
Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы. В пятницу в больнице в Казани оставались 15 пострадавших.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия. В обществе также зазвучали призывы ввести смертную казнь. За ее возвращение выступил продюсер и композитор Максим Фадеев, комментируя стрельбу в казанской школе.
Пушков высмеял слова Зеленского об украинском сердце Европы
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является центром Европы, посоветовав украинскому лидеру лучше учить географию.
«У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» – написал Пушков в своем Telegram.
Также он высмеял фразу Зеленского об Украине как о сердце Европы. «А с чего вдруг Украина стала «сердцем Европы»? Это же просто пустозвонство. Если Украина – центр континента, то Австрия или Германия тогда что – его периферия? И неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы – через создание национальных государств, через Ренессанс, Реформацию и другие собственно европейские процессы? Никто этого не заметил, кроме киевских демагогов. Поэтому об Украине как о сердце Европы – это Зеленский совсем перебрал», – отметил сенатор.
По мнению Пушкова, такими высказываниями президент Украины пытается ободрить своих избирателей.
Накануне Зеленский по случаю празднования Дня Европы подчеркнул, что украинцы являются европейцами по географии. «Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностями и стремлениями», – написал украинский президент на своей странице в Twitter.
Напомним, украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.
Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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Старообрядцев привлекли к обучению спецназа
Таежных старообрядцев попросили помочь в обучении бойцов спецназа, жители труднодоступных мест помогут военнослужащим научиться выживать экстремальных условиях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», – рассказал Шойгу телеканалу «Звезда».
Он пояснил, что министерство открыло специальные центры, в которых учат не просто выживать в тайге и других суровых условиях, но и налаживать нормальный быт.
«Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», – рассказал глава ведомства.
В США назвали отличие между Путиным и Байденом
Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена «не провоцировать» российского лидера Владимира Путина, отметив, что он очень осведомлен и активен.
Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, передает РИА «Новости».
В комментариях под выпуском американские пользователи обсудили различия между лидерами двух стран.
«Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи», – ответил irishfreedom888.
Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов.
«Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!» – написал с иронией freethinker438.
«Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире», – отметил af_1976.
Ранее Байден заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории России хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, заявила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в WhatsApp
После изменения политики WhatsApp пользователи мессенджера, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения от мошенников о том, что с 15 мая сервис станет платным, если они не выполнят условия аферистов.
Чтобы этого не произошло пользователям предлагают переслать данную информацию 10 контактам. При чем стоимость одного СМС – 0,01 евро. «Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным… В противном случае WhatsApp активирует счет», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Это называется «письма счастья» – своеобразная ловушка для мозга, заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров. По его словам, цель злоумышленников – массово распространить ту или иную информацию среди большого числа людей. Это могут быть различные петиции, сообщения о каких-либо делах и даже вирусы, пояснил он. Также раньше «письма счастья» запускали, чтобы создать нагрузку на сеть или сайт, добавил эксперт.
«Если говорить о WhatsApp, можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах «сарафанного радио» и «вирусного маркетинга». Не более. Серьезно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит», – подчеркнул Бедеров.
Напомним, WhatsApp сообщал, что пользователи, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме, из опций останутся только звонки и уведомления. Представитель сервиса также сообщил, что WhatsApp постепенно начнет отключать доступ к звонкам, сообщениям и уведомлениям для тех, кто не примет новые правила безопасности мессенджера.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой.