Саудовская Аравия призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в Восточном Иерусалиме

Израиль оценил роль Ирана и Турции в происходящем в Газе

Роль и влияние Ирана и Турции на происходящее в секторе Газа существенные, но разные, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус.

«Роль Ирана важна. Они напрямую не организуют радикалов, они не контролируют непосредственно ХАМАС. Однако Иран – это поставщик вооружения для ХАМАС, оружия и денежных средств», – приводит слова официального представителя ЦАХАЛ ТАСС.

При этом он уточнил, что роль Турции сложнее. «У Турции есть влияние на этот регион. Мы наблюдаем активность ХАМАС на территории Турции. Это нас беспокоит, поскольку за счет данной активности движение получает деньги», – указал Конрикус. Он, однако, добавил, что Анкара «может сыграть позитивную роль» в нормализации ситуации, поскольку «имеет влияние на ХАМАС» и, вероятно, может убедить движение прекратить насилие.

Официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайят не стал комментировать детально роль Ирана или Турции. «В первую очередь мы ждем от всех членов международного сообщества решительного осуждения ХАМАС за их атаки. Мировое сообщество несет ответственность за то, чтобы не усугублять ситуацию, а принимать меры к успокоению конфликта», – сказал он.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил о борьбе против угнетения палестинцев, назвав Израиль «террористическим государством». Он также заявил, что Анкара поддержит Иерусалим с той же решительностью, с какой она поддерживала Азербайджан в Карабахе. Ранее Эрдоган в разговоре с лидером Палестины Махмудом Аббасом назвал действия Израиля в Иерусалиме террором. Газета ВЗГЛЯД разбирала, означают ли слова Эрдогана, что Турция готова помогать Палестине так же, как помогла Азербайджану в Карабахе?

Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

На ваш взгляд На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной? Израиль

Палестина

Ни на чьей



В пятницу в Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».

Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

По последним данным, с израильской стороны погибли не менее десяти человек, с палестинской – почти 140, в том числе почти 40 детей. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД