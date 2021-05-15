В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа

Эксперт оценил вероятность сухопутной операции в секторе Газа

«В случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск. Но это уже другой уровень разборок», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение палестино-израильского конфликта.

«Группировка ХАМАС, которая находится в секторе Газа, раскрутила эту эскалацию с определенной целью. Они обстреливают территорию Израиля и надеются посредством этого добиться определенных преимуществ, гегемонии в палестинской среде и в исламской мире. Это их основная цель. А стреляют они или не стреляют по израильской территории – это не меняет сути. С другой стороны, естественно, они получают ответ на свои выстрелы», – отметил бывший посол Израиля в Москве и бывший шеф спецслужбы «Натив» Цви Маген.

«Беспорядки, которые шли и идут последние несколько недель, также разыграны ХАМАС. Эта группировка пытается подлить масло в огонь и создать эффект поддержки со стороны палестинских автономий, где должны были пройти выборы. Они хотели взять на них первенство, но выборы были отложены, и потому сейчас они сделали свой военный ход», – пояснил собеседник.

По его словам, сейчас вопрос заключается в том, смогут ли они достичь своих целей, оставаясь при этом в действенном состоянии. ХАМАС пытается как-то сохранить свои возможности и выйти из этого конфликта победителем, то есть достигнуть определенных политических очков без нанесения себе же существенного ущерба, отметил эксперт.

Как полагает Цви Маген, теперь вопрос дальнейшей эскалации зависит от израильской стороны. «Пока Израиль ведет осторожный хирургический огонь по целям в Газе, ведь надо взять определенную цену за поведение противника и не дать ему показать себя лидером противостояния, – сказал собеседник. – Не исключено, что если эскалация продолжится, то наступит второй этап – ввод сухопутных войск. Но это уже другой уровень разборок. Я не уверен, что это произойдет, потому что представители группировки уже отправляют разные послания через соседние государства о готовности начать переговоры».

«Однако Израиль не готов вести переговоры, пока не будет достигнута главная цель – сорвать намерения ХАМАС. Группировка игнорировала угрозы и возможности Израиля и продолжает делать то, что хочет», – добавил эксперт. – Поэтому

нужно подождать еще пару дней для того, чтобы разобраться с ХАМАС в Газе. Затем они или запросят пощады, или начнется второй этап конфликта».

Напомним, один из руководителей армейской пресс-службы Израиля Йонатан Конрикус сообщил о том, что по территории Израиля палестинскими группировками из сектора Газа были выпущены более 1 тыс. ракет, около 200 из них не пересекли границу и разорвались внутри палестинского анклава.

«Более 38 часов продолжается операция ЦАХАЛ против палестинских исламистов «Стражи сирены». За это время по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора. Таким образом, в общей сложности, с понедельника выпущено более тысячи ракет», – сказал Конрикус.

Он также уточнил, что пятеро израильтян погибли и более 200 израильских гражданских лиц были ранены в результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа. По словам представителя армии, система ПРО «Железный купол» продолжает действовать с высокой степенью эффективности, перехватывая большой процент запускаемых из палестинского анклава ракет и спасая жизни израильтян, несмотря на массированные обстрелы.

Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.

По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.

Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».

Ранее израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя обострение палестино-израильского конфликта, отметил, что «Израиль будет продолжать атаки до тех пор, пока не добьется оперативного или стратегического успеха в районе проведения операций, но этого осталось ждать недолго».

При этом он выразил сомнение в том, что нынешнее обострение конфликта как-либо повлияет на политическую обстановку в регионе. «Некоторые арабские страны, несмотря на внешнее недовольство действиями Израиля, «под столом» весьма охотно ведут с нами дела. Чего стоит только тот факт, что посольства Израиля в этих странах действуют уже на протяжении 20 лет, только работают без вывески», – добавил Векслер.