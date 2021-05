Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом В Индии начали применять «Спутник V» Академик РАН: Без майских каникул заболевших ковидом было бы больше 14 мая 2021, 14:40

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость коронавирусом, без них пациентов с COVID-19 было бы больше, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя предположение российского инфекциониста о том, что высокой заболеваемости в столице поспособствовали именно праздничные дни в начале мая. По данным на 14 мая, за последний сутки в России выявлено более 9,4 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Врач-инфекционист Николай Малышев полагает, что высокий прирост больных COVID-19 в Москве обусловлен майскими праздниками. При этом он отметил, что чтобы говорить о тенденции, нужно понаблюдать за динамикой в последующие несколько дней. «Пока еще рано говорить, что именно майские праздники такой рост дали. В майские праздники было маленькое количество тестов, тестировали только в отдельных клиниках. А сейчас все вышли на работу, началась опять плановая проверка. Но и, опять же, выросло не настолько, чтобы бить тревогу. Да, прирост за счет майских праздников, потому что были плановые мероприятия, но мы были к этому готовы, это неизбежно», – говорит Зверев. Врач объясняет, что хочет человечество того или нет, но ежегодно весной, особенно в сырую пасмурную погоду, во всю нападают вирусы. К тому же, как только наступает более-менее хорошая погода, все начинают выходить на улицу, общаться друг с другом, обмениваясь инфекциями. Причем не только коронавирусной, но и другими сезонными заболеваниями. «Мне кажется, что все-таки из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость. Весенний подъем в любом случае был неизбежен. А тут народ хотя бы в кругу семьи был. Без них заболевших было бы больше», – полагает вирусолог. Заместитель мэра города Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице напряженная, а ежедневный прирост заболевших «не радует», но подчеркнула, что заболевание не исчезнет в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Расследование ВОЗ по COVID-19 не удовлетворило США 14 мая 2021, 02:58 Текст: Антон Антонов

США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он сообщил, что США «не удовлетворены первоначальным расследованием». Как заявил Блинкен, нужно «понять, что произошло», для предотвращения «этого в будущем». Расследование требуется для укрепления мировой системы здравоохранения, необходимо гарантировать предотвращение, выявление и снижение ущерба будущих пандемий, сказал госсекретарь. По словам Блинкена, «вопрос не сколько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее, чтобы принять эффективные действия в будущем». Он подчеркнул, что требуется «подотчетность», передает ТАСС. Глава Госдепа обвинил Китай в том, что со стороны Пекина «в первые дни» распространения коронавируса «был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности». Получив дополнительную информацию и добившись «реального понимания того, что произошло», страны, «включая Китай, предпримут меры для укрепления мировой системы», заявил руководитель внешнеполитического ведомства США. Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна». В США разрешили привитым от коронавируса отказаться от масок 13 мая 2021, 22:17

Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешили больше не носить маски тем жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Белом доме. «Отличные новости от CDC: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску – как на улице, так и в помещении – в большинстве случаев», – цитирует сообщение ТАСС. Ранее в США CDC и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson & Johnson). Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались. Инфекционист объяснил рост заболеваемости COVID в Москве 14 мая 2021, 11:53 Текст: Наталья Ануфриева

Высокие цифры по числу новых выявленных случаев коронавируса в Москве обусловлены, вероятно, майскими праздниками, но чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев. Малышев заявил, что «это майские, скорее всего», так как в эти дни «люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте», передает РИА «Новости». «До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъем. Но заболеваемость – это пила, то больше, то меньше. Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться», – добавил он. В свою очередь доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предположил, что, на его взгляд, предпринятые в майские праздники меры сработали, «было бы без них еще больше (новых случаев коронавируса)». Однако сам всплеск, по словам эксперта, объяснить очень сложно, поскольку большинство москвичей уже либо переболели, либо вакцинированы. «Надо сравнить с цифрами анализов, может быть, после праздников просто сделали тестов большое количество. (...) И возвращение из-за границы могло привести (к всплеску), в том числе вирусов-мутантов, и это самое главное, в чем надо убедиться», – добавил Жемчугов. Кроме того, эксперт призвал уточнить, заносятся ли результаты анализов, сделанные в столичных аэропортах и на вокзалах транзитным пассажирам из регионов, в столичную статистику. Напомним, в Москве зафиксирован максимум новых случаев COVID-19 с 17 января – 3 тыс. 818. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. В Сети высмеяли «опустившуюся» до поедания хлеба Гвинет Пэлтроу 13 мая 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Сценарист и писательница Лилия Ким рассказала о набирающем на Западе обороты скандале вокруг американской актрисы Гвинет Пэлтроу, которая пожаловалась, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса «достигла дна» и начала есть макароны и хлеб. «Гвинет Пэлтроу… поделилась, что во время карантина достигла дна (hit the bottom) – пила коктейль каждый день, иногда даже два, ела пасту – и так все было плохо, что даже хлеб. Выборы и даже карантин у нас почти закончился – поэтому за признание, что карантин угнетал ее аж до употребления углеводов, Гвинет Пэлтроу вдруг прилетело так, как даже за продажу свечей с ароматом ее вагины не прилетало», – написала Ким в Facebook. Она предположила, что высказывания американской актрисы можно описать фразой disconnected rich person, что переводится как «оторванный от реальности по причине богатства персонаж». «Третий день блогеры, новости, просто народ вокруг – глумятся над things got dark (настала жопа) в параллельном мире Гвинет, где ничего хуже каминг-аута «я ела хлеб» не может быть», – добавила Ким. Пользователи Сети с иронией отнеслись к этой новости. «Смешанные чувства... человек имеет славу, богатство – и не может позволить себе поесть макарон (в обычной жизни). Дно другого уровня», – написал один из них. «А я ее понимаю. Видимо, человек реально в депрессии был», – сыронизировала другая. «У меня такая же проблема, как у Гвинет! Я бы даже сказал, я/мы как Гвинет!» – добавил третий. «Умеют же люди пиариться», – отметил еще один пользователь. Ранее Пэлтроу в подкасте Smartless призналась, что во время карантина каждый день пила виски и ела хлеб. «Я выпивала семь дней в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов», – заявила актриса. Она отметила, что даже придумала коктейль Buster Paltrow, названный в честь ее деда, который очень любил виски сауэр. Пэлтроу готовила свою версию напитка, в которую добавляла виски из киноа, лимонный сок и кленовый сироп. Кроме того, после спиртного ее тянуло на сигареты. На Украине посетовали на «геополитическое одиночество» 14 мая 2021, 09:45 Текст: Евгения Шестак

Украина не входит ни в какое геополитическое образование и остается одинокой, заявил политический эксперт Андрей Головачев. По его словам, Украина испытывает дефицит вакцины от COVID-19 не только по причине халатности, неорганизованности, коррумпированности и безалаберности властей. «В чем причина этого? Потому что Украина одинока. Она не входит ни в какое геополитическое образование. Украина вышла из СНГ, но не вошла в ЕС и застряла в пути», – указал Головачев в своей колонке для местного издания «Главред». По его словам, во всех странах вакцинация является государственным делом, из-за чего данные процессы приобретают оттенок политической борьбы. Эксперт также добавил, что Украина не может закупить российские вакцины против коронавируса из-за политических мотивов. Тот факт, что страна осталась без вакцины от COVID-19, Головачев назвал халатностью и неорганизованностью. «Главное это то, что мы одиноки. Мы не входим ни в один геополитический проект и всем на нас наплевать. Но самое неприятное, что, похоже, Украина обречена на одиночество. Назад дорога в Россию уже закрыта, а в ЕС не берут. Точнее, взяли бы, но мы не в состоянии проделать необходимую домашнюю работу, чтобы с нами стали всерьез разговаривать о перспективе вхождения в западный проект», – заключил эксперт. Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО. Напомним, украинский посол в Берлине Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев. Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом 14 мая 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

В столице ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, цифры не радуют, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов «Здоровая Москва» в парках. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», – передает ее слова РИА «Новости». Ракова отметила, что коронавирус завтра никуда не уйдет, поэтому периодические повышения заболеваемости могут быть. В Москве за минувшие сутки было выявлено 3818 новых случаев коронавируса. Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что высокие цифры по числу новых выявленных случаев коронавируса в Москве обусловлены, вероятно, майскими праздниками, но чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни. Несколько провинций Канады ограничили использование вакцины AstraZeneca 13 мая 2021, 22:01 Текст: Елизавета Булкина

В Канаде несколько провинций объявили о решении ограничить применение вакцины от коронавируса Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Последними о принятом решении объявили власти Квебека. «Министерство здравоохранения и социального обеспечения объявляет, что с сегодняшнего дня вакцина AstraZeneca больше не будет предлагаться в качестве первой дозы», – передает РИА «Новости» заявление минздрава провинции. На следующей неделе ожидается поставка 148 тыс. доз препарата. Они будут предложены в качестве второй дозы людям, которые уже получили в качестве первой вакцину CoviShield или AstraZeneca. Однако при желании можно будет заменить ее на дозу мРНК-вакцины (Pfizer или Moderna). Ранее использование вакцины AstraZeneca ограничили провинции Новая Шотландия, Манитоба, Альберта, Саскачеван и Онтарио. Большинство провинций заявили, что делают это из-за нехватки поставок. При этом Манитоба, Онтарио и Новая Шотландия в качестве одной из причин такого решения указали на связь между препаратом и тромбозом. В апреле европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. В России выявили 9,5 тыс. новых случаев коронавируса 14 мая 2021, 11:02

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 9462 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что за «последние сутки в России выявлено 9462 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 17% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3818, Санкт-Петербурге – 739, Московской области – 648. Всего в стране выявлен 4 922 901 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 537 634 человек, из них 9756 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 393 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 115 116 человек. Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8380. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1082. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Выяснилось влияние COVID-19 на продолжительность жизни людей 14 мая 2021, 09:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Средняя продолжительность жизни людей из-за COVID-19 сокращается на 1,5-2 года, такие данные привела профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Она напомнила, что коронавирус – системное заболевание, которым можно заболеть не один раз. «Каждый эпизод коронавирусной болезни хоть немного, да сокращается нашу жизнь. А в некоторых случаях совсем даже не немного, а значительно. Сейчас решается серьезный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года, в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса», – передает РИА «Новости» слова Барановой. Она уточнила, что такой вывод можно сделать на основе статистики по США, и предположила, что в России данные по сокращению продолжительности жизни не будут существенно отличаться. Напомним, в четверг Баранова заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды. Мошенники стали предлагать россиянам привиться от COVID-19 на дому 14 мая 2021, 09:27 Текст: Евгения Шестак

Мошенники под видом работников соцзащиты начали ходить по квартирам москвичей и предлагать сделать прививку от COVID-19 на дому. «Она [мошенница] представилась сотрудницей соцзащиты и предложила сделать прививку прямо сейчас, при этом она не была одета в медицинский халат или костюм», – рассказала РИА «Новости» очевидица. Женщина ответила, что является пенсионером, но не стоит на учете в департаменте труда и соцзащиты. О похожем случае рассказала еще одна москвичка. По ее словам, заранее о визите и желании сделать прививку никто не спрашивал и не предупреждал. Отмечается, что надомной вакцинацией маломобильных граждан занимаются исключительно органы социальной защиты, у которых есть списки лиц этой категории. В остальных случаях такая процедура не проводится. С 13 апреля на дому прививку могут сделать маломобильные москвичи. Для этого медицинская бригада заранее согласовывает с желающими точную дату и время. Специально подавать заявку не нужно. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, в поликлиники передадут органы социальной защиты. Собянин заявлял, что ситуация с коронавирусом в столице стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей. Бизнес попросил власти Москвы отменить обязательное ношение перчаток 14 мая 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Руководители отраслевых бизнес-объединений и бизнесмены обратились к властям Москвы с просьбой сделать рекомендательным режим ношения перчаток для посетителей общественных мест и их работников, говорится в письме на имя заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной и главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. «Просим внести соответствующие изменения в указы мэра Москвы, предусматривающие рекомендательный характер ношения перчаток посетителями и работниками», – говорится в письме, передает ТАСС. В обращении предприниматели отмечают, что москвичи осознают необходимость соблюдения мер безопасности, связанных с распространением коронавирусной инфекции – носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Но в мае «подавляющее большинство» не носит перчатки из-за погоды. Кроме того, в магазине или ресторане посетители также не надевают перчаток. «Это массовое явление», – подчеркивается в письме. «При этом нас, предпринимателей, продолжают привлекать к административной ответственности за обслуживание посетителей, которые не надели перчаток. Нас штрафуют на суммы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это значительные деньги тем более, что имеются случаи повторного привлечения к ответственности. Если есть необходимость оставить в силе перчатки, то просим убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей, мы здесь не можем выступить принудительно-карательной силой», – говорится в письме. Авторы письма отметили в том числе отсутствие данных о заражении при отсутствии перчаток и рекомендацию ВОЗ о регулярной обработке рук, либо их мытье. Они уточнили, что моют и дезинфицируют все поверхности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Документ подписали омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса в РФ Анастасия Татулова, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, а также представители развлекательной и фитнес-индустрии. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, комментируя письмо, отметила, что должны быть приведены в соответствие указ мэра столицы и требования федерального Роспотребнадзора, которые сейчас разнятся в этой части. «Но здесь все-таки решающее слово за мэрией, они должны принять решение. Может быть, это оправдано, что они не вносят изменения», – сказала она. Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в магазинах и торговых центрах составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. РФПИ одобрил поставки «Спутника V» в Эквадор 14 мая 2021, 10:04 Текст: Алина Назарова

Министерство здравоохранения Эквадора получило одобрение Российского фонда прямых инвестиций на отправку в страну вакцины против коронавируса «Спутник V», власти ожидают подписания документов для начала поставок во второй половине мая, сообщил МИД Эквадора. «Российский фонд прямых инвестиций ... одобрил министерству здравоохранения Эквадора отправку запрошенного количества доз, в отношении которых на третьей неделе мая 2021 года ожидается завершение подписания Дополнительного соглашения с целью инициирования соответствующей нормативной и логистической координации», – говорится в заявлении министерства иностранных дел Эквадора, передает РИА «Новости». Переговоры властей латиноамериканской страны с Россией о поставках «Спутника V» начались еще в феврале с письма бывшего главы МИД Луиса Гальегоса российскому министру Сергею Лаврову с просьбой о содействии переговорам с РФПИ в вопросе поставки вакцин против коронавируса. Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Россия предложила вакцину от COVID партнерам по ООН 14 мая 2021, 12:40 Текст: Наталья Ануфриева

Россия предложила препарат всем партнерам по линии ООН, «Группы двадцати» и других объединений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Мишустин заявил на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая прошла в Доме правительства в Москве, что вакцину предложили «всем партнерам по линии ООН, «двадцатки», БРИКС и ШОС», передает ТАСС. Также было предложено «наладить конструктивное взаимодействие, обеспечить массовую вакцинацию населения». Председатель российского правительства отметил, что пандемия вновь подтвердила «большое значение совместных скоординированных действий всех государств – членов организации». Он напомнил, что Россия первой в мире разработала и зарегистрировала вакцину от коронавируса. Напомним, российская вакцина против коронавируса «Спутник V» одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Кроме того, российская вакцина уже спасла целую страну от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков заявил о постоянном контакте России с Индией в связи со вспышкой коронавируса 14 мая 2021, 13:59 Текст: Наталья Ануфриева

Москва и Нью-Дели находятся в постоянном контакте в связи со вспышкой коронавируса в Индии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «сейчас многие страны оказывают посильную помощь Индии, среди этих стран была и Россия», передает ТАСС. «Надеемся, что эта помощь поможет в борьбе с коронавирусом, в борьбе с яростной вспышкой, которую сейчас переживают индийские партнеры. Конечно, и российские, и индийские стороны в силу особых союзнических отношений, которые между нами есть, находятся в постоянном контакте», – добавил он. Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. В свою очередь ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител. Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Индии начали применять «Спутник V» 14 мая 2021, 14:51 Текст: Евгения Шестак

Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories Ltd выпустила в оборот первую партию импортируемой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «В рамках ограниченного пилотного проекта было запущено [применение] российской вакцины «Спутник V». Первую прививку этим препаратом получил в Хайдарабаде представитель руководства компании Дипак Сапра», – цитирует газета The Times of India уведомление индийской фармацевтической компании. Отмечается, что стоимость импортной российской вакцины составляет с учетом налога в 5% менее 13 долларов, однако с расширением поставок местными производителями этого препарата на индийский рынок цена на него может быть снижена, передает РИА «Новости». «Компания тесно взаимодействует с шестью производственными партнерами в Индии для обеспечения своевременных и бесперебойных поставок вакцин. Dr. Reddy's Laboratories будет сотрудничать с правительством и частным сектором, чтобы «Спутник V» максимально широко использовался в кампании по вакцинации в стране», – говорится в сообщении фармкомпании. Тем временем Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что поставка второй партии «Спутник V» в Индию ожидается до конца этой недели. «Первые прививки препаратом были сделаны сегодня в Хайдарабаде после поставки первой партии «Спутника V» в Индию 1 мая. Поставка второй партии препарата в Индию ожидается до конца текущей недели», – говорится в сообщении фонда. Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Несколькими днями ранее индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, новый штамм имеет тройную мутацию и может быстрее распространяться. В свою очередь ВОЗ выявила способность «индийского» штамма COVID к нейтрализации антител. Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, так как двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины. По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз. Россия также отправила в Индию экстренную гуманитарную помощь.