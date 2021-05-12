Мишустин назвал жадность ряда компаний одной из причин роста цен на продукты

Одной из причин роста цен на продукты в России стала жадность отдельных производителей и торговых сетей, но у правительства есть способы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за 2020 год.

«Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Премьер также напомнил, что для ряда продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, которые снижают зависимость внутренних цен от мировых. «Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям, а не платится напрямую в федеральный бюджет», – указал Мишустин.

«Мы поддержали производителей муки, хлеба, сахара и другой агробизнес, который поставляет продукцию на внутренний рынок. На это дополнительно выделили около 15 миллиардов рублей», – добавил он.

По словам Мишустина, без сдерживания стоимости продуктов пришлось бы обсуждать взрывной рост цен. «Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но, если бы не предпринятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен», – сказал он.

Премьер отметил, что пандемия коронавируса усилила риски для глобальной макроэкономической стабильности. При этом низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, и в том числе – повысили стоимость продуктов питания.

«Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала, в том числе – в АПК, что подтолкнуло рост цен внутри страны, и прежде всего – на социально значимые товары», – указал председатель правительства.

«Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России», – подчеркнул Мишустин.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Путин обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». После этого правительство объявило о комплексе мер по сдерживанию роста цен. В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российскому правительству удается держать ситуацию с ценами на продукты под контролем, в Кремле считают, что кабмин эффективно амортизирует давление на рынок продовольствия.