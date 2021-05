Источник сообщил о гибели учительницы английского в школе в Казани

Том Круз вернул награды «Золотого глобуса»

Американский актер Том Круз вернул ранее полученные награды «Золотого глобуса» Ассоциации иностранных журналистов в знак протеста против недостаточного разнообразия в жюри представителей американского общества, сообщили осведомленные источники телекомпании CNN.

Как отмечает телеканал, Круз за свою карьеру трижды становился лауреатом «Золотого глобуса»: в 1990 году за роль ветерана Рона Ковика в фильме «Рожденный четвертого июля» (Born on the Fourth of July, 1989), в 1997 году за роль спортивного агента Джерри Магуайера в одноименном фильме (Jerry Maguire, 1996), а в 2000 году Круз удостоился премии как лучший актер второго плана в фильме «Магнолия» (Magnolia, 1999), передает ТАСС.

В понедельник телекомпания NBC, которая традиционно вела трансляцию церемонии вручения премии «Золотой глобус», заявила, что не будет делать это в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в достаточной степени разнообразие американского общества. При этом телеканал выразил готовность провести трансляцию в 2023 году, если в состав жюри будут внесены соответствующие изменения.

В марте организаторы «Золотого глобуса» пообещали увеличить число темнокожих в команде. В сентябре 2020 года американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм»: один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы. Вместе с тем не меньше 30% актерского состава фильма должны быть женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ или людьми с ограниченными возможностями.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД