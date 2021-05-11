Источник сообщил о гибели учительницы английского в школе в Казани

При стрельбе в казанской школе погибла 25-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая вышла в коридор в момент, когда там был нападавший, рассказал представитель администрации гимназии.

«Сразу после ЧП появились сведения о гибели школьного преподавателя танцев Алины Федоровичевой, но на самом деле с ней все в порядке. Погибла Эльвира Игнатьева, которая преподавала английский язык у пятого класса. Она вышла в коридор и была убита», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Игнатьева преподавала в этой школе четыре года, в 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Она начала работать в гимназии в тот же год, когда подозреваемый в стрельбе Ильназ Галявиев ее окончил, однако у него Игнатьева не преподавала.

Между тем руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что двое сотрудников учебного заведения были ранены, но успели нажать тревожную кнопку.

«В этой школе установлена система контроля и управления доступа. Она блокирует двери, туда без карточки вход не возможен. Как только этот человек подошел и попытался войти – у него не было карточки, то ему, соответственно, начали препятствовать. Все заблокировалось, и он открыл огонь, ранив человека, который там на охране стоял. Рядом с этим человеком всегда стоит второй, технический сотрудник, который успел на тревожную кнопку нажать. Это спасло огромное количество жизней», – сказала она.

Галимова подчеркнула, что находившиеся на охране люди профессионально исполнили свои обязанности, они госпитализированы.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан. Власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. В пресс-службе президента Татарстана заявили, что в результате стрельбы пострадали 18 детей и трое взрослых. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы сообщило, что гимназию охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.