Зеленский предупредил, что у Киева не получится «что-то забрать без единого выстрела»

Никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела», для мира Украине необходима сильная и боеспособная армия, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны».

«Мы продолжаем сдерживать российскую агрессию и наращиваем свой боевой потенциал. Как и любая цивилизованная страна, Украина не хочет войны, но для мира, как бы это парадоксально ни звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она (армия - ред.) является залогом стабильности, гарантией покоя и того, что ни у кого не возникнет мысль что-то забрать у нашей страны легко и без единого выстрела», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

По его словам, эскалации конфликта на Украине не будет, поскольку мир не готов к войне. Также украинский лидер заявил, что за последний месяц напряжение в регионе уменьшилось. «Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц – это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет», – отметил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что в Донбассе «почти ушли в прошлое» прицельные снайперские обстрелы, это является результатом общих усилий партнеров.

«Именно из-за них было более 30 жертв только с начала этого года, именно из-за прицельного вражеского огня из снайперских винтовок. Их действительно стало очень мало, слава Богу и слава всем партнерам, кто был привлечен к этому важному делу – сохранению жизней наших военных на Востоке», – сказал президент, отметив, что в Донбассе есть другие «провокационные» обстрелы.

Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.

Напомним, Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.