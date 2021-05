Московским мусульманам разрешили провести молитвы в мечетях на Ураза-Байрам Священник объяснил значение ритуальных блюд на Пасху 1 мая 2021, 10:45 Текст: Вера Басилая

Крашеные яйца символизируют «начало жизни», есть куличи и творожные пасхи совсем не обязательно, это не имеет никакого значения для спасения души христианина, заявил практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков). «Дело в том, что все эти ритуальные блюда – творожные пасхи, куличи, крашеные яйца – это же символы, это не то чтобы что-то обязательное… Обязательно в Бога верить, причащаться и исповедоваться, быть крещенным – это вот обязательно (для верующего). А пища – она, как сказано в Писании, не приближает нас к Богу и не отдаляет от него. Это мы едим как символическую пищу», – цитирует РИА «Новости» иеромонаха Феодорита. По его словам, крашеные яйца едят на Пасху, потому что они символизируют «начало жизни», и потому что именно яйцо подарила ученица Христа Мария Магдалина неверующему императору Тиберию, которое затем само в его руках выкрасилось в красный цвет. Иермонах пояснил, что есть куличи и творожные пасхи не обязательно. «Допустим, у православных греков нет куличей – у них есть пасхальный пирог с яйцом… И пасху можно просто купить, творожную массу, если нет возможности ее сделать. Я лично ее делать сам не умею, поэтому мне либо кто-то ее дарит, либо я просто ее покупаю и ем», – заключил священнослужитель. Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации священникам на Пасху. Так, москвичам старше 65 лет следует участвовать в богослужениях дистанционно или на открытом воздухе, при этом представители духовенства должны находиться в защитных масках. В РПЦ заявили, что не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху.

Россия ввела санкции против утверждавшего об отравлении Навального европейского химика 30 апреля 2021, 18:38

В ответ на санкции Евросоюза Россия вводит ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком», сообщило Министерство иностранных дел. Санкции вводятся в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, председателя Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварса Абольиньша, директора Центра госязыка Латвии Мариса Балтиньша, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осы Скотта, главы Языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска, зампреда Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой. «Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», – говорится в заявлении на сайте МИДа. Ведомство подчеркнуло, что практика односторонних санкций идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. «Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», – указали в МИДе. Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.



В сентябре 2020 года в Шведском институте оборонных исследований (FOI) вынес заключение, что блогер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Заявление об этом сделала доктор Оса Скотт. В 2013 году этот же институт утверждал, что в пригороде Дамаска Гуте был применен фосфорорганический отравляющий химагент зарин. Эксперт объяснил цель визита Санду в Москву 30 апреля 2021, 12:32

«Президент Молдавии не настроена на ухудшение диалога с Россией, поэтому цель ее визита – найти общие темы, по которым стороны смогут договариваться», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский, комментируя заявление президента Молдавии Майи Санду о желании посетить Москву и провести переговоры с президентом России. «Вопросы, связанные с молдавскими мигрантами, беспошлинной торговлей и российской вакциной – это лишь составляющие части большого разговора. Главный мотив приезда Майи Санду в Москву – налаживание прагматичных отношений с Россией, где обе стороны будут учитывать национальные интересы друг друга», – считает политолог, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии Виталий Андриевский. Он также заметил, что с того времени, как Майя Санду стала президентом Молдавии, она старательно обходит острые для России темы. «Выступая в ПАСЕ, она вполне могла поднять вопрос о выводе российских войск из Приднестровья, замене миротворцев РФ в Приднестровье на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ или о военных складах в селе Колбасна. Но Санду не стала этого делать. Я думаю, что таким образом Санду посылает сигнал Кремлю о нежелании каким-то образом обострять отношения», – пояснил Андриевский. При этом политолог добавил, что Санду прямо говорит об ориентации своего политического курса на Европу и США, но это ни в коем случае не должно означать каких-то недружественных шагов в отношении России. «Санду стремится договариваться с Россией и искать общие точки соприкосновения. А там, где взгляды расходятся – находить компромиссы», – рассказал собеседник. В то же время Андриевский указал на сложную внутриполитическую обстановку в Молдавии, которая может оказать влияние на отношения с Россией. «Ситуацию всячески раскачивает бывший президент Игорь Додон, делая громкие заявления по поводу стремления Молдавии в НАТО. На мой взгляд, цель таких заявлений – поссорить действующего президента Молдавии с Россией. Только в таком случае не будет победителей, все проиграют», – убежден политолог. Эксперт обратил внимание на то, что в таких условиях многое будет зависеть от позиции Москвы – примет ли она предложение Санду или поддержит экс-президента Додона. «Но главное – Молдавия не заинтересована в превращении страны в поле боя, поэтому самым здравым путем является кооперация и с Западом, и с Россией», – заключил Андриевский. В четверг президент Молдавии Майя Санду заявила, что хотела бы посетить Россию, отношения с которой считает важными для республики. «Я открыта к этому визиту, хотя пандемический и, возможно, политический кризис, пока не создали условия для него. Для нас важны отношения с Россией, где работает большое число наших граждан. Важны они и с точки зрения торговых отношений», – приводит ТАСС слова президента Молдавии в ходе выступления на телеканале «ПРО ТВ». Санду также заметила, что хочет провести переговоры для продления льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта. В минувшую субботу Санду поблагодарила Россию за поставленную Молдавии в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». Днем ранее Санду заявила, что у Молдавии «есть много проблем, которые нужно решить с Россией». В январе Санду пообещала приложить усилия для выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Россией. При этом ранее вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил о том, что «Санду пошла по пути Зеленского». Так он прокомментировал решение президента республики распустить высший законодательный орган. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немецкое издание раскритиковало Борреля за «ляпы» в дискуссии с Москвой 30 апреля 2021, 20:43

Европейские политики, в том числе представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, склонны допускать «ляпы», они непоследовательны в отношениях с Россией, пишет немецкое издание Spiegel. Боррель после встречи с главами МИД ЕС заявил, что у украинских границ якобы находятся 150 тыс. российских военных. На вопрос об источнике этих данных глава дипломатии отметил, что это «число, от которого стоит отталкиваться». Позже сотрудники Борреля уточнили, что число военных ближе к 100 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на статью издания. «Ляп не повлек за собой серьезных последствий, но он подчеркнул проблему, которая в последние недели становится все более очевидной: некомпетентность и непоследовательность европейской внешней политики», – указал Spiegel. Также критике подверглось поведение Борреля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. «Визит был плохо подготовлен, и в целом в Брюсселе его расценили как провал», – указало издание. В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя. До этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявлял, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине. Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела 30 апреля 2021, 16:12 Текст: Шакиров Абдулла

Ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него. Риск тяжелой формы заболевания или смерти от коронавируса существует у людей с ИМТ больше 23. С увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, вероятность попасть в реанимацию – на 10%, причем на это не влияют отягчающие факторы, такие как диабет второго типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology. Авторы исследования обратили внимание на несколько закономерностей. Так, избыточный вес максимально повышал риск тяжести COVID-19 у мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. У людей старше 60 лет зависимость ИМТ от заболевания снижалась, а у пациентов старше 80 лет вес почти не оказывал влияния на течение болезни. При увеличении ИМТ на каждую единицу риск госпитализации при коронавирусе для людей возрастом 20-39 лет повышается на 9%, для пациентов в возрасте 40-59 лет – на 8%, 60-79 лет – 4%, старше 80 лет – 1%. При этом отмечается, что риск тяжелого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. По мнению авторов эксперимента, даже небольшой излишек веса может увеличивать риск осложнений от коронавируса. Кроме того, ученые выявили, что вероятность осложнений существует и у пациентов с пониженным ИМТ (менее 18,5). В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения. Уточняется, что для исследования была использована общемедицинская база данных QResearch в Великобритании, ученые просмотрели более 6,9 млн записей, отобрав свыше 20 тыс. пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19.



Индекс массы тела или ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: вес человека делится на квадрат его роста в метрах. ИМТ считается нормальным, если он находится в пределах от 18,5 до 24,99. Ранее в России назвали влияющие на летальность коронавируса факторы. В прошлом году ученые Королевского колледжа Лондона определили категории людей, наиболее подверженных затяжному течению коронавируса. Проклова впервые прокомментировала скандал с возможными домогательствами Табакова 30 апреля 2021, 18:50

Актриса Елена Проклова, заявившая о домогательствах одного известного актера, предположительно Олега Табакова, впервые после разгоревшегося скандала прокомментировала ситуацию. «Каждый имеет право на свое мнение», – передает слова актрисы Starhit. О домогательствах Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион». По ее словам, в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Имени она не называла, однако в Сети сопоставили факты и сделали вывод, что речь может идти об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году. «Я была в него влюблена. Поймите, 15 лет – это такой возраст, когда большинство девушек хочет узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме, – ужасно», – заявила 67-летняя Проклова. «Про секс я тогда вообще ничего не знала. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что он делает со мной что-то плохое, даже в голову не приходили. Просто был ужас, что взрослая жизнь именно такая», – добавила актриса. В соцсетях после эфира ее предложили лишить всех званий. Вдова Табакова Марина Зудина заявила, что ее муж всегда с любовью говорил о Прокловой. Актер и режиссер Владимир Наумов, который снимался вместе с Прокловой и Табаковым в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда», не смог вспомнить актрису на съемочной площадке. При этом, по его словам, скандальную программу с ее участием он смотрел, однако уверен, что она говорит неправду. Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V» 1 мая 2021, 00:40

Президент Черногории Мило Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщают СМИ. Оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник сообщил, что Джуканович дал соответствующий приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории. Они должны по принципам «психологической войны» деморализовать жителей страны в вопросе использования российской вакцины. Планируется привлечь к атаке медицинские институты Черногории и распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины. В частности, в этой деятельности участвуют главный редактор портала «Аналитика» Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич. Отмечается, что даже в новом правительстве Здравко Кривокапича сторонники Джукановича остаются у власти, передает ТАСС. В марте высокопоставленный источник в Кремле сообщал, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата. Черногория получила «Спутник V» из Сербии в феврале. В конце марта госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что Подгорица хочет закупить больше «Спутника V». Мендель уволилась с должности пресс-секретаря Зеленского 30 апреля 2021, 16:26 Текст: Алексей Дегтярев

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уволилась с должности, сообщают украинские СМИ. Увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского подтвердил советник главы офиса президента Михаил Подоляк изданию «Бабель». «Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям», – указал Подоляк. Ранее в пятницу СМИ сообщали, что Мендель написала заявление об увольнении уже в третий раз – два прошлых ей не подписали. Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность – в июле 2019 года. До этого она работала журналистом на телевидении, в частности на ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Также она сотрудничала с The New York Times, украинского филиала Forbes и американского издания Politico. Помимо этого, она была координатором по связям с общественностью украинского подразделения Всемирного банка. МИД о решении США приостановить выдачу виз: Не умеют и не хотят работать 30 апреля 2021, 17:34

Решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб, заявили в МИД России. «На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая с.г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram. В МИД отметили, что для сравнения, в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней. «Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм «помощников» для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью. После незаконного изъятия российской дипломатической собственности, массовых высылок наших дипломатов из США, а также иных крупных и мелких пакостей, на которые мы всегда реагировали сдержанно, предупреждая о последствиях, странно слышать американские обвинения в наш адрес в «намеренной эскалации», – сказано в сообщении МИДа. В то же время в министерстве отметили, что коллеги из США в России могли заниматься не только дипломатической работой. «При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой. Внимание, вопрос: какой же работой они занимаются?» – задались вопросом ведомстве. Кроме того, МИД России посоветовал США доукомплектовать штат посольства в Москве американцами. «В контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. По информации МИДа, «без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем [посольстве] останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами». «Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу», – уточнили в ведомстве. Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. В Минздраве ответили на претензии Бразилии к «Спутнику V» 30 апреля 2021, 12:36

Один из аденовирусов, который используется в вакцине «Спутник V», имеет шанс размножения менее одного процента, что практически равно тому, что это невозможно, поэтому претензии Бразилии касательно российского препарата абсолютно несерьезные, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов. Бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем Anvisa заявило, что причиной отказа в импорте и использовании в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» стала не политика, а наличие в препарате реплицирующихся аденовирусов. «Претензия бразильцев несерьезная. Во-первых, в первой дозе «Спутника V» используется аденовирус 26-го типа, который вообще не способен к репликации, а аденовирус 5-го типа только в супертеоретической прогрессии может быть способен к репликации. Естественно, они живые, но они не способны к самовоспроизведению», – говорит Козлов. Он предлагает дождаться, когда Anvisa сможет пояснить свою позицию в Верховном суде Бразилии, поскольку никаких оснований говорить, что в вакцине «Спутник V» есть способные размножаться аденовирусы – нет. «Шанс размножения этого аденовируса – менее одного процента. То есть это только теоретически возможно, практически этого нет. Производитель проводил многочисленные исследования, которые показали, что аденовирусы не реплецируются. Поэтому я бы абсолютно точно не стал бы говорить, что они вообще могут размножаться, этого нет. Ни в одном из исследований этого показано не было. Я бы даже сказал, что возможности их размножения не существует», – объясняет микробиолог. Ранее была обнародована аудиозапись встречи представителей Anvisa и Института Гамалеи, которая состоялась 23 марта. На ней бразильские специалисты спрашивают, почему процесс разработки вакцины не был обращен вспять, когда были обнаружены реплицирующиеся аденовирусы, после чего последовали слова переводчика, который перевел слова представителя российской лаборатории, как «это отняло бы много времени». «Это какой-то нонсенс, мне не верится в реальность этой записи. Потому что я доверяю разработчикам «Спутника», потому что я их знаю, и Минздраву России, который регистрировал вакцину. Еще одним наглядным показателем того, что все нормально, является регистрация препарата в более чем 60 странах. Даже представить себе данную ситуацию невозможно: есть регистрация, сертифицированное производство, исследования, поэтому этот разговор больше похож на фейк какой-то, потому что это несерьезно», – считает Козлов. Разработчики «Спутника V» уверены, что Anvisa не одобрило импорт и использование российской вакцины «Спутник V» по политическим причинам, а не потому, что действительно сомневается в безопасности препарата. В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что заявление Anvisa не соответствует действительности, а решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии. Пушков объяснил решение посольства США остановить выдачу виз россиянам 30 апреля 2021, 12:44

«Это попытка вызвать недовольство граждан России властями страны», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя решение посольства США о приостановлении рассмотрения виз для недипломатических поездок. «Решение американского посольства – это демонстративный шаг и попытка наказать Россию за то, что мы запретили им нанимать персонал из числа россиян», – полагает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Их цель – вызвать недовольство со стороны граждан нашей страны контрмерами, которые приняло российское руководство в ответ на американские санкции», – пояснил собеседник. «Россияне должны понимать, что вину за это обострение между нашими странами несет исключительно американская сторона. Не мы против них принимали санкции первыми. Последний пакет санкций Соединенные Штаты также приняли по собственной инициативе. Это было практически первое действие администрации Джо Байдена, направленное против нас. Оно вызвало наши ответные меры. Поэтому претензии, которые могут возникнуть у граждан России по этому поводу, они должны предъявлять американской стороне», – заключил Пушков. В пятницу американское посольство в Москве сообщило, что приостанавливает рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Также дипмиссия «в обозримом будущем» не будет предлагать нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по обновлению паспортов. Посольство предложило отправить по электронной почте запросы тем, кому требуется новый паспорт США, если ситуация чрезвычайная. «Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%, и будем стараться предложить гражданам США как можно больше сервисов», – говорится в сообщении. 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении недружественных России государств, который вводит ограничения на заключение трудовых договоров с физлицами на территории РФ диппредставительствами стран, чьи действия будут признаны недружественными. Список недружественных стран поручено определить правительству России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что списка недружественных России стран «ждать осталось недолго». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что список недружественных России государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В аварии с автобусом на Ставрополье погибли шесть детей 30 апреля 2021, 17:23

В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором погибли шестеро детей, 12 пострадавших, сообщили в региональном ГИБДД. Дети ехали на автобусе на соревнования из Волгограда в Черкесск, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Авария произошла на 535-м километре дороги Астрахань – Ставрополь в 16.40, там столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. В автобусе находилось 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. «В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение», – добавили в ГИБДД. Источник ТАСС в экстренных службах региона уточнил, что пострадали 18 человек, шестеро погибли. Нафтогаз пообещал защитить Европу от Газпрома 30 апреля 2021, 12:11

Компания «Нафтогаз» намерена использовать все юридические возможности, чтобы не допустить «злоупотребления доминирующим положением Газпрома» на рынке Европы, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко. «Мы будем использовать все юридические возможности, которые есть у Нафтогаза, чтобы сделать так, чтобы Газпром не злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы», – цитирует ТАСС Витренко. По его словам, Нафтогаз рассмотрит варианты инициирования новых арбитражных разбирательств против Газпрома, поскольку это позволяет действующий контракт по транзиту газа. Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поставили ему задачи увеличить собственную добычу газа и улучшить финансовые показатели компании, передает РИА «Новости». Витренко подчеркнул, что у Украины очень большой потенциал собственных ресурсов, которые Нафтогаз будет реализовывать. Он добавил, что изменения в лучшую сторону в этих направлениях будут заметны уже в 2021 году. Ранее украинский кабмин снял Андрея Коболева, занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за прошлый год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. СМИ сообщили, что увольнение главы Нафтогаза Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по представлению 5,5 млрд долларов от МВФ. Основатель Вымпелкома: Ходорковский просто подарил учредителям «Медузы» четверть миллиона 30 апреля 2021, 11:45

Основатель компании «Вымпел-Коммуникации» Дмитрий Зимин напомнил главреду признанного иноагентом издания «Медуза» Галине Тимченко, что олигарх Михаил Ходорковский в свое время подарил учредителям этого СМИ четверть миллиона (в какой валюте не указано – прим. ВЗГЛЯД). Тимченко опубликовала в Facebook пост, в котором поблагодарила читателей «Медузы» за финансовую поддержку издания после признания его иноагентом. Она также упомянула о друге, который «после срыва переговоров с МБХ» подарил ей 1 млн на создание СМИ. Зимин в ответ напомнил, что Ходорковский также вложился в создание проекта и «просто подарил» Тимченко четверть миллиона. «Раз уж в такой день был упомянут МБХ, не грех вспомнить того, кто дал денег на «Медузу» как бы в долг, но без условий – договоримся, – а когда не договорились, просто подарил (поскольку «Медуза» еще не образовалась, то формально лично вам), и это было до «срыва переговоров с МБХ» и этот человек не скрывался. Этот человек – сам МБХ. Денег, правда, был не миллион – четверть», – напомнил Зимин в Facebook. «Почему в такой день я решил об этом написать? Потому что моей паранойе почудилось в упоминании МБХ, в «срыве переговоров» очередной не слишком справедливый пинок в сторону «посягающего на независимость журналистов бывшего олигарха». У МБХ много грехов и есть неудачи, но «Медузе», кроме того, что с ней не договорился, он просто подарил денег. Как и многие тут. … Не так ли, Галя?», – добавил он. 23 апреля русскоязычное интернет-издание «Медуза», зарегистрированное в Латвии, было включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Автоэксперт разъяснил новые правила купли-продажи подержанных автомобилей 1 мая 2021, 00:25

Новые правила купли-продажи автомобилей с пробегом обеспечат наибольшую безопасность сделки, а также откроют перспективы для создания единой электронной истории машин, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Согласно приказу Минцифры, с 1 мая изменяется порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом. Совершать сделку по поддержанной машине можно будет через интернет – опция ее заключения и подписания договора появится на Госуслугах. При этом покупателю в течение десяти дней после оформления сделки надо будет посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы получить новое свидетельство о регистрации. «То, что предлагает Минцифры, обеспечит безопасность сделки. Сейчас просто от руки пишется договор купли-продажи. Но из-за того, что сейчас много аферистов, машина может быть отчуждена без ведома владельца. Определить, хозяин или не хозяин совершал сделку, иногда невозможно. А теперь, если люди зарегистрированы, у них есть цифровая подпись, и один из них совершает продажу, а второй покупку, это делает факт мошенничества крайне маловероятным», – считает собеседник. Тем не менее, это не означает, что обман в таких случаях исключен, предупреждает автоэксперт. «Мы каждый день слышим истории о мошенничестве. Несмотря на защищенность банков, у них постоянно происходят утечки, злоумышленники пользуются различными подделками, в том числе биометрических данных и так далее. Сейчас это может коснуться и новой сделки купли-продажи, и других видов безбумажного цифрового общения между гражданами. Гарантий, что никто не влезет, не подделает, не сымитирует твои цифровые, биометрические данные, к сожалению, пока нет», – рассуждает Лысаков. Поэтому с одной стороны, эти технологии нужны, но с другой – предстоит еще очень большой объем работ по обеспечению гражданам неприкосновенности к их персональным данным, полагает депутат. Он подчеркивает, что до тех пор, пока в России нет полностью электронных баз данных, где числилась бы информация о ДТП автомобиля, его реальный пробег, год выпуска и так далее, покупатели не смогут узнать правду о приобретаемом автомобиле. «У нас в стране изменение пробега автомобиля не наказуемо. То есть люди перед продажей омолаживают свои машины: не только полируют, меняют масло и так далее, но скручивают специальным прибором пробег, из-за чего покупатель не знает, сколько в реальности километров проехала машина. Раньше на иномарках еще и год выпуска писали более поздний, когда баз данных не было», – говорит Лысаков. Он не исключает, что со временем и на «Госуслугах» появится база с историей авто, что существенно упростит процедуру покупки, а любой желающий сможет за пару минут узнать всю историю автомобиля. Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался, что нововведение – это движение в правильном направлении, но все-же это не полностью упростит процедуру. По его словам, автовладельцам следует понимать, что это только заключение договора, а не «весь процесс купли-продажи». Грузия не пропустила из России бронежилеты в Армению 30 апреля 2021, 17:58 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Власти Грузии не пропустили в Армению два грузовика с российскими бронежилетами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинские и армянские СМИ. Грузовики простояли на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии более месяца, но Грузия, которая тщательно относится к транзиту военных грузов после войны в Нагорном Карабахе, не разрешила провоз. При этом бронежилеты, перевозившиеся из Москвы, были оформлены как «гуманитарная помощь», отмечают СМИ. Грузовики отбыли обратно в Россию. Водители отмечают, что армянские дипломаты в Грузии не оказали им должную помощь. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе беседы с исполняющим обязанности председателя правительства Армении Николом Пашиняном заявил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы.