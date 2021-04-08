Более половины жителей ФРГ согласны привиться «Спутником V»

Германия поставила России условие по «Спутнику V»

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом, по его словам, Россия должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые данные.

По словам источников Reuters, в ходе прошедшего в среду заседания министров здравоохранения ЕС в Еврокомиссии заявили об отсутствии у ЕК желания заключать предварительный договор о приобретении российской вакцины, передает РИА «Новости».

Вместе с этим глава Минздрава Германии Йенс Шпан в ходе заседания министров здравоохранения ЕС сообщил, что Берлин в дальнейшем будет вести переговоры о соглашении по вакцине в двустороннем порядке. При этом перед заключением предварительного договора Германия намерена выяснить объемы и сроки поставок российской вакцины «Спутник V».

Министр в то же время подчеркнул, что ФРГ в любом случае рассчитывает на регистрацию вакцины в ЕС. По его мнению, Россия якобы должна предоставить Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) все необходимые для одобрения данные.

«Германия готова к переговорам о заключении двустороннего соглашения на закупку российской вакцины «Спутник V», – заявил источник.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V».

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.

В конце марта Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.

В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

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