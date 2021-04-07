Бавария подготовила предварительный контракт на поставку «Спутника V»

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт на поставку российской вакцины «Спутник V» при ее регистрации в Евросоюзе (ЕС).

Зедер заявил на пресс-конференции, что «мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене», речь идет о поставках «Спутника V», передает РИА «Новости».

«Если «Спутник» будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы в Иллертиссене получит дополнительные дозы», – добавил он.

Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек уточнил, что его ведомство заключило меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о возможных поставках вакцины в регион: «Это практически уполномоченная организация российского правительства по продажам вакцины, которая может производиться в Иллертиссене (...) Я думаю, это (производство «Спутника V» в Баварии) произойдет в течение года».

«Мы зафиксировали в этом меморандуме, что сможем и импортировать ее, если будет взаимное желание. Условием является, конечно, что она (вакцина) получит допуск», – добавил министр.

Он подчеркнул, что «речь идет о высокоэффективной вакцине», и он хочет, чтобы «мы как можно скорее получили ее», передает ТАСС.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что ЕС не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам.

Между тем Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) решило запустить проверку соответствия проведения клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» этическим и научным международным стандартам.