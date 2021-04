Крым решил подать иск к Порошенко за блокаду полуострова В Азовском море начался поиск воды для Крыма 8 апреля 2021, 08:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Крупная компания приступила к разведке дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, сообщил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. «Одной из ведущих компаний ведется разведка в Азовском море у берегов Крыма с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах», – передает РИА «Новости» слова Кабанова. Кроме того, по его словам, параллельно идет разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах. «Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», – сказал вице-премьер. Ранее президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко рассказал, что под этим водоемом находятся зоны пра-русел рек Дон и Кубань, поэтому там могут оказаться значительные запасы пресной воды.

Сбившие F-117 сербские военные показали возможности российских «Панцирей» 7 апреля 2021, 17:57

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Абдулла Шакиров

Военнослужащие 250-й бригады ПВО Сербии, сбившей в 1999 году американский ударный самолет F-117A Nighthawk во время бомбардировок Югославии силами НАТО, показали министру обороны страны Небойше Стефановичу работу с российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», сообщило военное ведомство республики. «В рамках показа эксплуатационных способностей третьего ракетного подразделения в Яково показано занятие огневого рубежа из движения части батареи ЗРПК «Панцирь-С1», их приведение в готовность номер один, работу расчетов в командной машине и в боевых машинах, а также работу технического отделения по устранению неисправностей на оптико-волоконной системе «Панцирь-С1», – говорится на сайте министерства обороны Сербии. Глава ведомства отметил, что убедился в способности военнослужащих применять новые средства обороны, в том числе «Панцирь-С1». Кроме того, Стефанович выразил удовлетворение повышением зарплаты в армии. В конце визита министру вручили фрагмент сбитого югославскими военными в 1999 году самолета F-117A, сказано в сообщении. С 2018 года по февраль 2020-го Россия передала Сербии в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, десять БРДМ-2, три транспортных вертолета Ми-17В-5, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Ранее в НАТО сочли «Панцири» идеальным средством против беспилотников. Напомним, во время военной агрессии НАТО против Югославии силам ПВО СРЮ из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Нева» удалось сбить американский ударный самолет F-117A «Найтхок». Это первая и единственная официально подтвержденная потеря самолета F-117 американскими войсками за время войны против Югославии. Терапевт назвал самые мощные средства для повышения продолжительности жизни 7 апреля 2021, 17:50

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Сохранить здоровье могут помочь правильное питание, постоянные физические нагрузки, регулярные обследования у врача, а также цель в жизни, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что нынешний Всемирный день здоровья, который традиционно отмечается 7 апреля, проходит под знаком двигательной активности. Он подчеркнул, что очень важно сохранять баланс двигательной активности и здорового питания, передает слова специалиста РИА «Новости». «Здоровье складывается из нескольких элементов: генетические факторы (кому повезло с наследственностью, тот живет дольше), особенности образа жизни, само желание жить (смысл жизни) и случайность, которая приводит к возникновению тех или иных болезней. Соответственно, в первую очередь необходимо регулярно проходить обследования (чекапы) для того, чтобы контролировать риски возникновения болезней и вовремя заниматься их лечением», – говорит Ашихмин. Крайне важно правильное питание, продолжает врач. Если посмотреть на все меры, которые могут привести к повышению продолжительности жизни, то уменьшение калорийности питания является самым мощным средством. «Кроме того, очень важны физические нагрузки. Даже достаточно тяжелые пациенты должны оставаться физически активными. И, наконец, большое значение имеет наличие цели в жизни. Хорошо проведенные исследования говорят о том, что 25% людей, которые имеют самую сильную цель в жизни, обладают в 2,6 раза меньшей смертностью, чем 25% людей, которые не имеют никакой цели в жизни», – рассказывает собеседник. Возможно, именно это и является секретом долголетия японцев с их восточной медициной, которые остаются активными даже в очень преклонном возрасте, и ученых, которые на протяжении всей своей жизни имеют цель. «Ну и, конечно, бичом нашего общества является фатализм – мужчины бояться умереть от шальной пули или кирпича, который может упасть на голову, погибают в том числе во время коронавируса от инсультов и инфарктов, которые потенциально предотвратимы. Это говорит о том, что нужно ухаживать за своим телом, думать о нем, заботиться», – объясняет Ашихмин. Если посмотреть на все перечисленные меры, продолжает врач, то можно заметить, что современная медицина только на 50% обусловливает возросшую продолжительность жизни. Остальные 50% дают меры по изменению образа жизни, что, по сути, является ЗОЖем (здоровым образом жизни). Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что отсутствие физической активности может привести к панкреатиту, проблемам ЖКТ, а также к снижению иммунитета. Эксперт оценил идею Atlantic Council предоставить Украине 100 истребителей F-15 7 апреля 2021, 14:55

Фото: USAF/Reuters

Текст: Елена Лексина,

Наталья Макарова

«Если американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал предложение Atlantic Council к президенту США Джо Байдену передать Украине 100 истребителей F-15, «чтобы причинить Москве боль». «Atlantic Council – это американский аналитический центр при НАТО, который всегда использует антироссийскую риторику. Но в действительности Украине никто не предоставит истребители F-15. Такая техника стоит очень больших денег, плюс дороговизна ее обслуживания. К тому же, для осуществления полетов на ней нужен специально обученный персонал и большой временной ресурс. Поэтому такие предложения вносятся для красного словца, не более», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «Если предположить, что американцы передадут Украине F-15, то кто на них будет летать? Подготовка украинских пилотов находится, мягко говоря, на низком уровне. И даже в учениях, которые проводил Киев, участие авиации было фрагментарным», – полагает военный эксперт. Рассматривая теоретическую возможность нахождения сотни истребителей F-15 вблизи границ России, Леонков усомнился в том, что они могут представлять опасность. «Дело в том, что если эти истребители что-то попытаются сделать против России, они будут немедленно сбиты. Американцы об этом прекрасно знают», – отметил собеседник. Также Леонков подверг сомнению целесообразность размещения на территории республик ДНР и ЛНР российских истребителей Су-27 и МиГ-29, как возможных конкурентов F-15. «А зачем? Если на Украине не появится F-15, то зачем поставлять истребители в Донбасс? У республик ДНР и ЛНР бюджет не резиновый, поскольку они находятся де-факто в экономической изоляции. К тому же, если что-то случится, то главным союзником ДНР и ЛНР окажется Россия. Все об этом прекрасно осведомлены», – уверен он. По мнению эксперта, такие информационные вбросы во многом происходят потому, что «президент Украины Владимир Зеленский и его окружение пытаются заручиться стотысячной гарантией поддержки со стороны стран НАТО на случай конфликта с Россией». «Однако я думаю, что ни американские, ни солдаты из других стран НАТО воевать за Украину не будут», – заключил Леонков. Накануне эксперт аналитического центра при НАТО Atlantic Council (данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году), старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк предложил администрации президента США Байдена предоставить Украине 100 тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций, от 6 до 8 самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и от 8 до 12 топливозаправщиков KC-135R. Об этом он написал в статье, размещенной на сайте Atlantic Council. «Необходимость модернизации украинских ВВС дает администрации Байдена возможность причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны», – цитирует Бланка издание «Страна». Бланк указывает, что поток военной помощи США в Украину с 2014 года до сих пор был полезным, но «в основном имел символическое значение». По его словам, помощь ВВС Украины была минимальной, включая поставку шлемов для экипажей и комплектов для ремонта взлетно-посадочной полосы, потому она «не оказала по-настоящему стратегического воздействия». «Укрепление ВВС Украины станет для администрации Байдена мощным способом дать понять, что США больше не будут мириться с действиями России в Восточной Европе и что Россия должна нести серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за свое злонамеренное поведение», – пишет Бланк. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью в Донбассе и заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит внутриукраинские проблемы, а для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Кремле отреагировали на отказ Zoom работать с госструктурами России 7 апреля 2021, 13:49

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Отказ Zoom работать с российскими госструктурами должен подстегнуть работу отечественных разработчиков аналогичных сервисов, которые могут стать хорошей альтернативой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Надо переходить на альтернативы, они есть. Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере. Но в то же время – они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom. Как говорится, свято место пусто не бывает», – заметил Песков, передает ТАСС. Он также выразил сожаление и непонимание из-за того, что российские госучреждения, высшие учебные заведения «лишены теперь возможности корпоративно продлевать существующие контракты и подписывать новые». В то же время Песков указал, что президент России Владимир Путин и сотрудники его администрации не пользуются сервисом Zoom в служебных целях. «Некоторые международные контакты, в том числе многосторонние, действительно организовывались по Zoom, это имело место. Президент сам в ходе многочисленных ежедневных ВКС (совещаний по видео-конференц-связи) Zoom не пользуется, в рабочих планах мы (сотрудники Кремля) Zoom тоже не используем». Песков пояснил, что речь идет о международных контактах, которые организовывали другие страны. «У нас нет аккаунта и мы никогда не имели каких-то договорных отношений с Zoom, у нас в этом нет потребности», – добавил он. Ранее «Коммерсант» со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ «Райтконф» партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям. Штатам подсказали два шага для возвращения российского посла 7 апреля 2021, 11:01

Фото: Pavel Bednyakov/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Москва ждет от Вашингтона позитивных действий. Тем самым Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал заявление МИД о том, что возвращение посла Анатолия Антонова в США зависит от готовности Вашингтона нормализовать отношения с Москвой. «Похоже, что российская сторона заняла жесткую позицию касательно условий возвращения посла в Вашингтон», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, американская сторона могла бы совершить как минимум два действия, которые можно квалифицировать как шаг в сторону нормализации отношений. «Во-первых, Россия ожидает официальных заявлений относительно слов Джо Байдена в адрес Владимира Путина хотя бы на уровне пресс-секретаря президента США или госсекретаря. Во-вторых, Вашингтон мог бы гарантировать деэскалацию конфликта в Донбассе, потому что этот вопрос небезосновательно беспокоит Москву», – сказал эксперт. Политолог также отметил важность российско-американских отношений для обеих сторон. «Но в сложившейся ситуации Москве не остается ничего другого, кроме как ждать от Вашингтона каких-то действий. Таким образом Россия пытается вернуть американцев в русло классической дипломатии», – пояснил собеседник. Эксперт также предположил, что у Москвы есть основания ожидать позитивных действий со стороны Вашингтона. «В противном случае российское руководство выбрало бы иной способ действий, включая высылку американского посла. Но Москва заняла выжидательную позицию, пока решается вопрос о характере будущих российско-американских отношений», – заключил Ткаченко. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что возвращение российского посла Анатолия Антонова – «не вопрос ближайших дней». Решение этого вопроса зависит от готовности США «продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений». Напомним, Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Грузия обвинила «российских оккупантов» в гибели трех человек в реке Ингури 7 апреля 2021, 12:13

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Трое жителей Гальского района Абхазии пытались попасть в сопредельную Грузию через пограничную реку Ингури, но утонули, в чем Тбилиси обвинил «российский оккупационный режим», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Как сообщает служба госбезопасности Грузии в среду, трагедия якобы стала результатом «незаконных ограничений на передвижение и практики незаконных задержаний, которые осуществляет оккупационный режим». «Вся ответственность возлагается на Российскую Федерацию», – отметили в службе, комментируя подобные ограничения и регуляции на пересечение линии разделения, из-за которых жители Гальского района пытаются попадать на территории, контролируемые Грузией, в обход. После войны-2008 Грузия обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси проинформировал о случившемся миссию ЕС по наблюдению в Грузии и сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности на Кавказе, проводимых после войны-2008. В то же время, представитель оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Манучар Ахалая возложил ответственность за случившееся на правительство Грузии. Он считает, что погибшие пытались избежать карантинных мер, которые предусмотрены при попадании в Грузию из Абхазии в связи с пандемией коронавируса. «Нашим гражданам, которые хотят попасть сюда с оккупированных территорий – за продуктами, медикаментами – закрыты пути этим карантином», – сказал он, потребовав отставки главы минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе. Эрдоган назвал сроки начала строительства канала «Стамбул» 7 апреля 2021, 19:05

Фото: Hassan Ammar/AP/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Турция не откажется от реализации проекта канала «Стамбул», который пройдет параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган. По его словам, в ближайшее время уже будут проведены тендеры и начнутся работы по укладке фундамента канала. «Независимо от того, кто что хочет или не хочет, мы начинаем и мы сделаем канал «Стамбул», который будет служить нашему народу», – сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство. Турецкий лидер отметил, что фундамент канала будет заложен летом этого года, а в ближайшее время будут объявлены тендеры в рамках проекта. Эрдоган уточнил, что большая часть подготовки к проекту закончена и выполнен отчет о воздействии на окружающую среду. По его словам, на обоих берегах канала будет построен город с населением 500 тысяч человек. Эрдоган заявил, что за публикацией открытого письма отставных адмиралов в поддержку конвенции Монтре стоит основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП). «Среди [подписавшихся адмиралов есть и члены НРП, а также те, кто находится в ее руководстве. Они пытаются как-то оправдать этот документ, который напоминает переворот», – отметил президент Турции. В минувшие воскресенье было опубликовано письмо 103 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтре дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала «Стамбул», который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны о разработке нового основного закона. Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента Турции. В понедельник полиция задержала по меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара привержена конвенции Монтре, и назвал письмо адмиралов неприемлемым. Напомним, в 2019 году Эрдоган выступил с мнением, что морское сообщение через проектируемый к западу от Босфора Стамбульский канал не будет подпадать под действие конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы.Таким образом, в Черное море смогут попадать военные корабли нечерноморских стран, в том числе авианосцы. Турецкая оппозиция, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выступает против данной инициативы. Конвенция Монтре 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему строительство канала вызвало раскол в элите Турции. США: Возвращение в ДОН пошлет «неверный сигнал» России 7 апреля 2021, 17:07

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Возвращение США в Договор по открытому небу (ДОН) может послать «неверный сигнал» России, а также подорвет позиции Вашингтона в сфере контроля над вооружениями, считают в Госдепартаменте, сообщает портал Defense News. По данным издания, такую позицию американская сторона выразила в дипломатической ноте, которая была направлена международным партнерам США, передает РИА «Новости». Как пишет Defense News, Госдепартамент заявил многочисленным партнерам США, что «американская администрация откровенно обеспокоена тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлет ей неверный сигнал и подорвет наши позиции в сфере контроля над вооружениями». Вместе с тем, напоминает он, окончательное решение относительно возможного присоединения США к договору пока не принято. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва завершает межведомственные процедуры для внесения в парламент закона о денонсации Договора по открытому небу. Между тем стало известно, что американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Напомним, 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес. Сообщалось также, что Вооруженные силы России смогут применять существующую версию самолетов открытого неба Ту-214ОН для решения военных задач в Арктическом регионе. США назначат спецпосланника для переговоров о прекращении «Северного потока – 2» 7 апреля 2021, 21:15

Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press

Текст: Абдулла Шакиров

Вашингтон рассматривает кандидатуры на должность специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают СМИ. В конце марта советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан предложил роль спецпосланника экс-координатору по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну, однако он пока не ответил на предложение, пишет Politico. Уточняется, что в конце 2020 года Хохштейн покинул наблюдательный совет украинской энергетической компании «Нафтогаз», а должность координатора по международным энергетическим вопросам он занимал при Бараке Обаме. Кроме того, Хохштейн был близким советником и доверенным лицом президента США Джо Байдена, занимавшего тогда пост вице-президента, отмечается в сообщении. В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода. Напомним, в феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. На прошлой неделе в Германии была введена в эксплуатацию вторая нитка трубопровода Eugal, который в будущем будет принимать газ из «Северного потока – 2». К настоящему моменту Eugal достиг полной мощности. Кроме того, оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG сообщил об укладке уже 2339 километров протяженности труб, или 95% газопровода. «Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», – сказали в Nord Stream 2 AG. Патрушев: Байдена могли намеренно спровоцировать на выпад в адрес Путина 7 апреля 2021, 18:32

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Американского президента Джозефа Байдена могли спровоцировать на личный выпад в адрес российского коллеги Владимира Путина, это могли быть лица, заинтересованные в росте напряженности между странами, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. «Нельзя исключать, что американского президента намеренно спровоцировали на такое заявление круги, заинтересованные в нарастании напряженности в двусторонних отношениях», – заявил Патрушев в интервью «Коммерсанту». Он добавил, что заявление Байдена не имеет прецедентов. «Затрудняюсь припомнить нечто подобное, даже если брать в расчет времена противостояния СССР и США», – указал секретарь Совбеза. Патрушев отметил, что Россия не хотела бы, чтобы заявление американского лидера исключило возможность встречи двух глав государств. «Мы бы не хотели, чтобы этот инцидент перечеркнул такие перспективы», – подчеркнул он. Президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента России Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят». BadComedian и Пучков ответили на слова главы Роструда о ненужности блогеров 7 апреля 2021, 14:28 Текст: Алина Назарова

Популярные российские видеоблогеры Евгений Баженов (BadComedian) и Дмитрий Пучков прокомментировали заявления главы Роструда Михаила Иванкова о ненужности блогеров для национальной экономики. В беседе с «Ридусом» ведущие видеоблогеры вступились за свое сообщество, отметив, что у него все-таки есть своя ниша в национальном хозяйстве. «Экономика испытывает потребность в рекламе чего-либо – на телевидении, например. А по большей части блогеры получают прибыль от рекламной интеграции каких-то брендов. Они создают контент, за который люди хотят платить, такой же, как ТВ-передача. Если этот гражданин вычеркивает идею создания контента в целом, то никакой контент частью экономики не является. Сейчас бы всем на заводы идти, да только заводов нет», – сказал Евгений Баженов. BadComedian также предположил, в какой ситуации видеоблогеру может понадобиться помощь трудовой инспекции. «Если это какие-то TikTok-хаусы или блогерские агентства, через которые заключаются договоры с блогерами, то трудовая инспекция нужна. А если это блогер-единица, то ему не нужны инспекции: он сам решает, что и как», – сказал он. В свою очередь Пучков напомнил, что видеоблогеры платят налоги. «Нужны ли государству налогоплательщики? Я, конечно, не экономист, но государство с этих самых налогов живет… Очень странный подход. Что-то чувствуется здесь такое личное, неприязнь какую-то гражданин испытывает», – отметил он. Иванков, выступая на телеканале НТВ, заявил, что видеоблогеры не относятся «к категории тех, чьи права будет защищать трудовая инспекция», так как они не находятся в трудовых отношениях с кем бы то ни было. Руководитель Роструда добавил, что экономике России сегодня нужны не блогеры, а «станочники, инженеры и специалисты сельского хозяйства». Между тем в отечественной блогинг-индустрии вращаются все более и более крупные деньги. По данным российского офиса международной ассоциации The Interactive Advertising Bureau, за прошлый год блогеры из России заработали в Instagram и YouTube 11,1 млрд рублей. Это более чем на треть выше совокупной выручки всех издателей газет и журналов в стране. Группа исследователей, проводивших анализ, подчеркивает, что заявленные 11,1 млрд рублей – это лишь легальная часть доходов блогеров. Теневые заработки могут быть сравнимы с легальными или даже превышают их. Патрушев обвинил США в разработке биологического оружия у границ России 7 апреля 2021, 18:50 Текст: Абдулла Шакиров

Совет безопасности России имеет веские основания предполагать, что вблизи границ страны США разрабатывают биологическое оружие, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. «У нас есть веские основания предполагать, что это именно так», – сказал Патрушев в интервью «Коммерсанту». Секретарь Совбеза обратил внимание на тот факт, что в мире «как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США», при этом Патрушев отметил, что большинство из них находится рядом с границами России и Китая. «Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», – отметил он. По словам Патрушева, эти объекты напоминают американский научно-исследовательский институт, расположенный на военной базе «Форт-Детрик» в штате Мэриленд, где США «десятилетиями работают в области военной биологии». Также секретарь Совбеза подчеркнул, что на прилегающих к американским биолабораториям территориях часто возникают вспышки заболеваний, нехарактерных для этих районов. Ранее Москва обвинила США в создании штаммов опасных заболеваний у границ России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов. По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси. Украинского посла возмутила статья австрийской газеты о «гражданской войне» в Донбассе 7 апреля 2021, 11:12

Фото: Alexander Scherba/Facebook

Текст: Алина Назарова

Украинский посол в Вене Александр Щерба возмутился из-за статьи австрийской газеты Der Standard, в которой конфликт в Донбассе назвали «гражданской войной». «Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война» или у вас разрешена только одна точка зрения?» – написал посол в Twitter и разместил скриншот материала газеты. Так он отреагировал на статью Der Standard под названием «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводятся как цитата президента Украины Владимира Зеленского. «Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы «единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе», написала газета, передает РИА «Новости». Ранее Зеленский заявил, что Североатлантический альянс – это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что вступление Украины в НАТО усугубит внутриукраинские проблемы, для жителей самопровозглашенных республик Донбасса такое членство является «глубоко неприемлемой перспективой». Умерла народная артистка Ольга Пашкова 7 апреля 2021, 13:25

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова умерла на 56-м году жизни, сообщила директор театра Тамара Михайлова. «Ольга Леонидовна умерла поле продолжительной болезни», – передает ТАСС слова Михайловой. О прощании и месте похорон театр сообщит дополнительно. Пашкова окончила в 1987 году Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В том же году она стала актрисой Малого театра. На его сцене она сыграла в постановках «Из воспоминаний идеалиста», «Дети Ванюшина», «Мещанин во дворянстве», «Леший», «Убийство Гонзаго», «Дядюшкин сон», «Царь Федор Иоаннович», «Преступная мать, или Второй Тартюф», «Свои люди – сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты». Среди ее последних работ – «Дети Ванюшина», «Восемь любящих женщин» и «Свадьба, свадьба, свадьба». Путин назначил врио главы Тувы слушателя «школы губернаторов» ВШГУ 7 апреля 2021, 15:39

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тува, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыг, сообщили в пресс-службе Кремля. «Постановляю принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича по собственному желанию», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Этим же указом Путин назначил Ховалыга Владислава Товарищтайовича временно исполняющим обязанности главы Республики Тыва до вступления в должность лица, избранного главой региона Указ вступает в силу со дня его подписания. Кара-оол возглавлял республику с 2007 года. Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что Кара-оол якобы заявил, что переходит на новую должность, предложенную Москвой. При этом отмечалось, что Кара-оол якобы подчеркнул, что после его перевода в Туве поставленные задачи успешно реализуют его преемники. Между тем тогда пресс-служба главы Тувы опровергла информацию о его уходе с поста, передает РИА «Новости». Врио главы Тувы Владислав Ховалыг в апреле 2007 года был назначен министром земельных и имущественных отношений Республики Тыва. Занимал пост мэра города Кызыла с 2008 по 2018 год. Также он проходит подготовку на четвертом потоке кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов». Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Очередные выборы главы Тувы должны состояться в единый день голосования 19 сентября.