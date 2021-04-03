Британцы высмеяли готовность США поддержать Украину

Британские пользователи Сети высмеяли заявление о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны США, указав, что американский лидер Джо Байден вряд ли выдержит противостояние с Россией, если не может даже устоять на ногах.

Британский таблоид Daily Mail опубликовал материал о «непоколебимой» поддержке Украины со стороны Вашингтона, статья вызвала активный отзыв читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

«(Президент России Владимир) Путин – самый могущественный человек на планете, Китай – самая могущественная страна. А Байден... просто Байден», – считает AnAngloSaxonView.

«Да мы собственную границу защитить не можем. Как нам печься о чужой?», – задался вопросом Nutritionf45.

«Байдену даже на трапе борта номер один тяжело устоять, а вы говорите – против России», –считает Johnny 229.

«Джо начнет войну с русскими, чтобы оттянуть внимание от кризиса на границе через 3... 2... 1...», – резюмировал Completely Average.

Ранее президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму».

В ВС Украины также заявили о проведении военных учений на границе с Крымом. В тот же день в Киеве призвали граничащие с Украиной страны НАТО повысить боеготовность.

Минобороны Украины объявило о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией.

В МИД России завили, что разговоры о якобы грядущем конфликте России и Украины – очередной вымысел, российская сторона не заинтересована в военной конфронтации. Кремль призвал не беспокоиться из-за переброски российских войск к украинской границе.