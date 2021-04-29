ЕП призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией

Европейский парламент в итоговой резолюции привал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией, предусматривающую усиленную поддержку гражданского общества и ограничивающую сотрудничество с Москвой.

«Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя (Жозепа Борреля) разработать новый стратегический подход в отношениях ЕС и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами, проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами», – передает РИА «Новости» текст резолюции.

Как заявили депутаты Европарламента, «любой диалог с Россией должен базироваться на уважении международного права и прав человека». Также они осудили прошедшие недавно учения российской армии вблизи границ Украины, отметив, что Киев ответил на них «сдержанно». «ЕП по-прежнему обеспокоен значительным военным присутствием на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму… Осуждает учения России, направленные на запугивание и дестабилизацию, приветствует взвешенный ответ Украины», – говорится в документе.

Кроме того, депутаты ЕП заявили о поддержке «независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ» и непризнании «незаконной аннексии Крыма». В сообщении отмечается, что резолюции ЕП по международным вопросам носят необязательный характер, при этом институты ЕС должны брат их во внимание.

В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине.

Европарламент призывал отключить Россию от SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT.