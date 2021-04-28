В Госдуме инцидент с флагом России на ЧМ по шашкам в Польше сравнили с подножкой

«Это то же самое, что во время бега на какую-либо дистанцию человеку подножку подставить, чтобы он упал», – сказала газете ВЗГЛЯД член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Рима Баталова, комментируя снятие российского флага во время хода спортсменки из России на чемпионате мира по шашкам.

На турнире за звание чемпионки мира по международным шашкам в Польше, во время партии между Тамарой Тансыккужиной (Россия) и Наталией Садовска (Польша) со стола убрали российский флаг. Отмечается, что действие произошло во время обдумывания российской спортсменкой хода.

«Это однозначно инцидент. Во-первых, если для них действительно важны эти правила, неужели нельзя было соблюсти их заранее, что это за подготовка нелепая? Во-вторых, во время игры, когда человек обдумывает свои дальнейшие действия, из-за такого «подарка» уже и ход свой забыть можно. Это неуважение не только к России, но и к самим себе», - считает Баталова.

Депутат уверена, что флаг был намеренно убран во время хода россиянки, подчеркивая, что если же организаторы по тем или иным причинам все-таки были обязаны убрать российский флаг, то для приличия могли бы хотя бы дождаться окончания хода спортсменки из России.

«Это то же самое, что во время бега на какую-либо дистанцию человеку подножку подставить, чтобы он упал. Лично я эти действия с флагом именно так расцениваю. Во время игры вообще нельзя подходить, чтобы не отвлекать спортсменов, а тут такое», – говорит собеседник.

Кроме того, депутат усомнилась в том, что экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, который и убрал во время партии российский флаг со стола, имел на это право.

Ранее Павлицкий признал, что «это выглядит некрасиво», подчеркнув, что у него не было выбора, поскольку если бы это не было сделано, Всемирная организация шашек (FMJD) могла быть исключена из ВАДА.

В конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.