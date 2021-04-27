Гособвинение запросило от семи до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова

Гособвинение попросило приговорить к срокам от семи до 16 лет колонии общего режима бывших полицейских, незаконно задержавших журналиста Ивана Голунова.

В частности, для Игоря Ляховца просят назначить 16 лет лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева – 12 лет, для Дениса Коновалова, который признал свою вину, прокурор попросил назначить наказание в виде семи лет лишения свободы, передает ТАСС.

Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом от публики режиме, передает РИА «Новости».

Журналиста задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Уголовное преследование позже было прекращено, два генерала полиции на фоне этого дела были уволены указом президента России Владимира Путина, был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы Андрей Щиров.

Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Согласно обвинению, заказчика у преступления не было – наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы «повысить показатели».

В декабре на заседании суда Коновалов полностью признал вину, Уметбаев – «только в том, что дал пощечину Голунову». Сергалиев сделал упор на категорическом несогласии «с тем, что вступил в преступную группу». Феофанов кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает. Их бывший начальник Ляховец, которого СК считает организатором провокации, назвал обвинение «нагромождением обстоятельств и событий» и «полетом фантазии».