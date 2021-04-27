В США собрались посмертно помиловать Флойда по делу о наркотиках

Адвокат из штата Техас Эллисон Мэтис подала от имени семьи афроамериканца Джорджа Флойда ходатайство о его посмертном помиловании по уголовному делу 2004 года о хранении наркотиков, сообщают местные СМИ.

Для удовлетворения ходатайства дело Флойда должен пересмотреть совет штата, занимающийся вопросами помилований и условных освобождений, затем оно попадет на подпись губернатору Техаса Грэгу Эбботту, передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Прошение Мэтис поддержал прокурор округа Харрис Ким Огг: «Флойд был осужден только лишь на основании слов Джеральда Гоинса, полицейского, которому мы больше не можем верить. Мы полностью поддерживаем ходатайство о том, чтобы губернатор теперь помиловал Джорджа Флойда по этому делу».

Флойд был арестован в Техасе в феврале 2004 года за распространение наркотиков после проведения спецоперации, в которой участвовал полицейский Джеральд Гоинс. Мужчина тогда признал свою вину и провел 10 месяцев в тюрьме.

По мнению Мэтис, обвиняемый пошел на это, чтобы избежать более сурового наказания, также он осознавал, что в суде примут во внимание показания Гоинса, а не его.

Через некоторое время этот полицейский был обвинен в убийстве невинных людей в ходе рейда. Следователи также выяснили, что Гоинс давал ложные показания в рамках своих дел на протяжении всей карьеры.

После того как эти факты вскрылись, было пересмотрено множество дел с его участием.

Напомним, суд присяжных в американском Миннеаполисе признал экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет приветствовала этот обвинительный вердикт. Она призвала Вашингтон «решительным образом выкорчевать» пережитки дискриминационной политики и работорговли.

Также в США начали расследование против полиции Миннеаполиса после приговора по делу Флойда.