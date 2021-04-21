В ООН призвали США избавиться от пережитков работорговли

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет приветствовала обвинительный вердикт, вынесенный в США по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, а также призвала Вашингтон «решительным образом выкорчевать» пережитки дискриминационной политики и работорговли.

Бачелет в своем заявлении указала, что «это знаменательный вердикт», и подчеркнула, что, «как признали присяжные, свидетельства по этому делу кристально ясны», передает ТАСС.

«Любой другой результат был бы насмешкой над правосудием», – подчеркнула она.

Верховный комиссар считает, что «укоренившееся наследие дискриминационной политики, включая наследие обращения в рабство и трансатлантической торговли (рабами), а также влияние колониализма должны быть решительно выкорчеваны во имя достижения расовой справедливости и равенства».

В ином случае обвинительный вердикт по делу о смерти Флойда «станет всего лишь преходящим моментом», а не «поворотным пунктом», констатировала она.

Напомним, суд присяжных в американском Миннеаполисе признал экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство Флойда, виновным по всем пунктам обвинения.

Максимальное наказание за него составляет 40 лет тюремного заключения.