Рогозин: Пилотируемый корабль «Орел» совершит первый полет к российской станции

Новый российский пилотируемый корабль «Орел» совершит свой первый полет к будущей российской орбитальной станции, а не к Международной космической станции (МКС), как планировалось ранее, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«У нас в 2025 году планируется запуск нового пилотируемого корабля «Орел». Мы планировали лететь к МКС. Вчера я встречался с отрядом космонавтов, собирал всех. И мы рассматриваем сейчас возможность изменить полетное задание, то есть лететь не на МКС – пилотируемый новый корабль полетит уже на нашу, российскую станцию», – передает его слова РИА «Новости».

Первый запуск «Орла» без космонавтов на борту запланирован на 15 декабря 2023 года с космодрома Восточный. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет (тоже без космонавтов). Предполагалось, что во время второго полета будет совершена стыковка с МКС. Первый пилотируемый полет запланирован на 2025 год.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.

До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.

После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.