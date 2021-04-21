Рогозин объяснил, почему Россия решила сама строить орбитальную станцию

Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Хотите сделать хорошо, делайте сами», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Он не исключил сотрудничества с другими странами при работе станции, но уточнил, что ее дизайн должен быть российским.

Глава Роскосмоса также сообщил, что Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС. «Мы начинаем переговоры с нашими партнерами – НАСА, мы их сейчас формализуем... Есть определенные взаимные обязательства, без выполнения которых станция существовать не может... Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета «, – сказал Рогозин.

В свою очередь президент РАН Александр Сергеев рассказал, что Российская академия наук (РАН) и Роскосмос обсуждают научную программу для новой российской космической орбитальной станции.

«Да, мы уже приступили к обсуждению элементов научной программы для новой российской орбитальной станции. Дело в том, что на новой станции можно будет проводить обширные научные исследования. В частности, по изучению дальнего космоса и по проектам дистанционного зондирования Земли», – цитирует ТАСС Сергеева.

Ранее Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Напомним, в понедельник вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

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