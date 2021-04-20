Рогозин назвал сроки строительства первого модуля новой орбитальной станции

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году, заявил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», – написал он в Twitter.

Также Рогозин опубликовал видео создаваемого первого модуля. Им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту. pic.twitter.com/CYa5o7yk4y — РОГОЗИН (@Rogozin) April 20, 2021

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что новая российская космическая станция может располагаться выше Международной космической станции (МКС), то есть быть высокоорбитальной. По его словам, она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

До этого Борисов сообщил, что состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе. Тем временем глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.

После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.

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