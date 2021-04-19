Россия построит новую высокоорбитальную космическую станцию

Новая российская космическая станция может располагаться выше Международной космической станции (МКС), то есть быть высокоорбитальной, сообщил вице-премьер России Юрий Борисов, добавив, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

«Нам нужно подниматься выше. Это позволит нам практически максимально видеть российскую территорию и особенно, что очень важно, полярные районы, а это связано еще с освоением Северного морского пути», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

По его словам, Россия будет строить новую орбитальную станцию с партнерами, если кто-то из них изъявит желание, однако способна и самостоятельно осуществить этот проект.

Борисов также отметил, что российская станция станет перевалочным пунктом на пути к Луне. "Это одна из новых функций, и она очень серьезно рассматривается. Станция – это как некий передаточный пункт, промежуточный, в частности, для полетов и освоения Луны", – цитирует РИА «Новости» вице-премьера.

Ранее Борисов сообщил, что состояние конструкций Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе.

На прошлой неделе глава РАН Александр Сергеев на заседании президиума академии заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.

После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.