Рогозин рассказал об особенностях конструкции новой орбитальной станции

Основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Основная часть экспериментов будет не внутри. Основная полезная нагрузка будет находиться на внешнем борту», – цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, научно-энергетический модуль (НЭМ), который создавался для МКС, будет переработан для российской орбитальной станции.

Рогозин добавил, что проект по созданию новой российской орбитальной станции находится в высокой степени проработки.

По словам главы Роскосмоса, сейчас госкорпорация ожидает поручения президента России Владимира Путина, но готова начинать работы с сегодняшнего дня. Рогозин уточнил, что разработкой проекта занимаются ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) и Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

«Поддержание российского сегмента Международной космической станции <...> потребует примерно тех же самых средств, что и необходимо будет с 2025 года на развертывание отдельной национальной российской орбитальной станции», – сказал глава Роскосмоса.

Во вторник Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), речь о затоплении станции в 2025 году не идет.

Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

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