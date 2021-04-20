Роскосмос рассказал о постепенном выходе из проекта МКС

Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), речь о затоплении станции в 2025 году не идет, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Речь о затоплении МКС в 2025 году не идет. Речь идет о возможности нашего постепенного выхода из этого проекта и создании новой национальной орбитальной служебной станции», – передает ТАСС сообщение Рогозина.

Меджду тем летчик-космонавт, герой России Федор Юрчихин рассказал о причинах возможного ухода России с МКС в 2024 году.

«Для того, чтобы идти дальше, нам нужно понимать техническое состояние МКС и российского сегмента. Как раз вокруг этого и разгорелась шумиха в прессе. Мы должны четко понимать состояние российского сегмента, чтобы честно сказать партнерам, идем мы после 2024 года или нет», – передает телеканал «Звезда» слова Юрчихина.

Также он заявил, что у российского сегмента станции есть несколько проблем.

«Первая проблема – это возраст. В свое время были проведены ресурсные испытания на станции «Мир». Она летала в космосе более 15 лет, что позволило всем партнерам четко понимать, что до 2015 года МКС имеет право существовать в космосе. Первая цифра, до которой мы должны были эксплуатировать станцию, – 2015 год. Следующее – если раньше экипажи были интегрированы (российские специалисты могли работать на американском сегменте, американские – на российском), то в последующих экспедициях мы были операторами на американском сегменте, потом каждый стал работать на своем сегменте. У нас произошло сокращение экипажа – сейчас на борту находятся только двое россиян. Американцы за это время нарастили количество своего экипажа до пяти человек», – добавил космонавт.

Ранее во вторник Рогозин сообщил, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году.

Напомним, в понедельник вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД