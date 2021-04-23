Роскосмос рассказал о планах полностью развернуть национальную станцию к 2035 году

Российская национальная станция будет развернута на орбите в два этапа до 2035 года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«С 2030 по 2035 годы будет второй этап», – передает его слова РИА «Новости».

Первые космонавты могут отправится на российскую станцию уже в 2026 году, сообщил первый заместитель гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Я думаю, что если в 2025 году будет выведен НЭМ [Научно-энергетический модуль], то где-то в 2026 году там будет пилотируемая экспедиция», – сказал он.

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия приняла решение о самостоятельном строительстве новой орбитальной станции, поскольку только так ее можно сделать хорошо.

До этого Рогозин сообщал, что первый базовый модуль для новой российской орбитальной станции уже находится в работе, он будет готов в 2025 году. По его словам, Россия может постепенно выйти из проекта Международной космической станции (МКС), но речь о затоплении станции в 2025 году не идет. Он также заявил, что основная часть полезной нагрузки новой российской орбитальной станции будет размещаться не внутри, а снаружи.

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что новая российская космическая станция может располагаться выше МКС, то есть быть высокоорбитальной. Он добавил, что она станет перевалочным пунктом на пути к Луне.

Глава РАН Александр Сергеев заявил, что России придется выйти из проекта Международной космической станции из-за ее технического состояния, а на замену после 2025 года будет создана Российская орбитальная служебная станция.

После этого стало известно, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Между тем в Роскосмосе уточнили, что решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года.