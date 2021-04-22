Прага призвала союзников по НАТО помочь «парализованному» посольству Чехии в Москве

Эксперты предположили реакцию России на ультиматум Чехии

«Даже если предположить, что все заявления Чехии являются не блефом, а правдой, в чем я сильно сомневаюсь, это не тянет на разрыв дипломатических отношений», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека вернуть 20 чешских дипломатов обратно в Москву до полудня 22 апреля. В противном случае Прага намерена выслать 60 российских дипломатов.

«В силу того, что в МИД Чехии и руководстве страны произошли изменения, нынешние лидеры, принимающие решения, оказались заложниками ситуации. Они должны что-то делать, но при этом не знают, что именно», – полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Решение начать эту дискуссию с Москвой, а затем выслать так много дипломатов, со стороны Праги было ошибочным. Далее Россия предприняла более жесткий шаг, чем рассчитывали чехи, выслала не 18, а 20 человек. И теперь маятник уже раскачался, и он дойдет до конца – вышлют всех российских и чешских дипломатов, кроме послов. Но при этом сохраняются квоты и понимание того, сколько должно быть дипломатов в обеих странах. В течение полугода новые дипломаты приедут, и отношения будут восстановлены», – прогнозирует политолог.

«Даже если предположить, что все заявления Чехии являются не блефом, а правдой, в чем я сильно сомневаюсь, пока что это не тянет на разрыв дипломатических отношений. С другой стороны, раскачавшийся маятник действительно сложно остановить», – добавляет эксперт.

Собеседник также обратил внимание на тот факт, что обращаясь к Великобритании и Нидерландам за помощью, Чехия пытается создать альянс сил, недовольных действиями России. «Стремление «прижаться» к более сильному партнеру ничего хорошего о современной чешской дипломатии не говорит. Но дело в том, что они ничем не рискуют, пытаясь представить себя членами более мощного клуба игроков, чем есть на самом деле».

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов расценил заявление главы МИД Чехии как довольно странное, «поскольку существуют определенные дипломатические традиции, в частности, практика ответной высылки сотрудников дипмиссии довольно распространена и подается в качестве стандарта».

Он отметил, что проблемы чешского посольства в Москве после высылки 20 сотрудников можно было бы понять, «сославшись на некоторую количественную асимметрию, но чешская сторона должна была предвидеть последствия своего решения и не должна удивляться ответной реакции Москвы».

«Очень трудно себе представить ситуацию, при которой Москва согласилась бы удовлетворить требование чешской стороны. В сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая публичность оглашения ультиматума, это лишь ужесточит российскую позицию», – уверен Кортунов.

При этом эксперт не исключает и улучшения отношений между странами, но «исключительно на двусторонней основе». «Понятно, что стороны не вернут высланных дипломатов. Решение уже принято и назад его не отыграешь. Но сохранятся ли дипломатические квоты? Компромисс мог бы заключаться в том, чтобы Россия и Чехия заполнили свободные места другими сотрудниками», – предположил собеседник. При этом он отметил, что иногда стороны, объявляющие жесткие дипломатические требования, не допускают замены высланных сотрудников посольства кем-то еще.

Говоря о предложении Сената Чехии сократить численность посольства России в Праге до одного человека и расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, Кортунов отметил, что зачастую законодательная власть идет дальше исполнительной в каких-то вопросах из-за внутриполитической ситуации в стране. «В Сенате сидят политики, которые думают в первую очередь о своем переизбрании, поэтому им выгодно делать громкие и эпатажные заявления. Но вопрос в том, хватит ли у исполнительной власти Чехии здравого смысла остановиться и не идти по пути дальнейшей эскалации?» – размышляет гендиректор РСМД.

По его словам, выиграть в этой дипломатической войне Чехии невозможно, поскольку при прекращении консульского обслуживания чешские экономические интересы пострадают гораздо больше, чем российские, учитывая, что туристический поток россиян в Чехию многократно превышает чешский поток в Россию. «Я могу лишь выразить надежду на то, что заявления Сената не станут руководством к действию для исполнительной власти в Чехии», – резюмировал Кортунов.

Ранее стало известно, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

Накануне Кулганек также потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.

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