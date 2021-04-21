Предупреждение Пентагона о ядерной войне напугало американцев

Жители Соединенных Штатов активно отреагировали на сообщение Стратегического командования США о возможности конфликта с использованием ядерного оружия.

«Спектр конфликтов сегодня не является ни линейным, ни предсказуемым. Мы должны учитывать возможность конфликта, ведущего к условиям, которые могут очень быстро заставить противника рассматривать использование ядерного оружия как наименее плохой вариант», – говорится в заявлении на странице Стратегического командования США в соцсети Twitter.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

«Действительно ли это то, что вы хотите донести до нас прямо сейчас? Ваш аккаунт в Twitter взломан? Нам определенно нужно больше информации, потому что это действительно пугающее, леденящее душу «превью», – приводит комментарий пользователя MeloniaSherban РИА «Новости».

«Не начинайте Третью мировую войну, спасибо», – написал Pete LaPlace.

«Что может быть хуже ядерного оружия»? – спросил yestradamous.

«Чувствую, что это не то, что нам нужно в этом твите», – добавила TracieLDavis1.

Накануне глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард в ходе выступления в Сенате заявил, что модернизация ядерного комплекса США еще не началась, а Россия ее почти полностью завершила.

В тот же день американский журнал Popular Mechanics написал об испытаниях в России устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой.

В прошлую среду аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон предрек гибель «десятков миллионов американцев» в случае прямого конфликта с Россией из-за ситуации на юго-востоке Украины.

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