В США испугались российского «оружия апокалипсиса»

В России продолжаются испытания устрашающей «торпеды апокалипсиса» «Посейдон» с ядерной боеголовкой, которая может стать серьезной угрозой для США, сообщил журнал Popular Mechanics.

По данным издания, беспилотный подводный аппарат будет обладать почти неограниченной дальностью действия и сможет быстро приближаться к целям на побережье США. Тесты дрона продолжатся в этом году, а развертывание оружия, согласно планам, состоится в течение десятилетия, передает РИА «Новости».

Поначалу «Посейдон» описывали как гигантскую торпеду или даже большую подводную лодку без экипажа. По словам экспертов, она может самостоятельно путешествовать через Тихий и Атлантический океаны, неся ядерную установку. Высокая скорость затруднит ее перехват.

Затем стало известно, что «Посейдон» получит термоядерную боеголовку мощностью 100 мегатонн: это вдвое больше, чем у известной «Царь-бомбы». При взрыве у побережья она затопила бы близлежащий город радиоактивным цунами. По последним оценкам, ее мощность составит только 2 мегатонны, что не помешает нанести серьезный ущерб прибрежной цели.

Критики, как отметили авторы статьи, неоднократно высмеивали «Посейдон», называя его мифом и блефом, однако «теперь стало понятно, что Россия серьезно относится к приведению в действие этого оружия апокалипсиса».

В прошлом году помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что Вашингтон обеспокоен разработкой в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта.