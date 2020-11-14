США выразили обеспокоенность разработкой в России аппаратов «Посейдон»

Вашингтон обеспокоен разработкой в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» и полагает, что есть вопросы относительно того, будет ли соответствовать нормам международного права их возможное применение во время военного конфликта, заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Форл заявил на онлайн-семинаре, организованном Американской ассоциацией юристов, что у США «есть причины для опасений» относительно политики России в сфере ядерного сдерживания, передает ТАСС.

«Безусловно, Россия заявляет, что ее доктрина соответствует нормам международного права, что ее ядерное оружие предназначено лишь для обороны и сдерживания и будет применено только в крайнем случае. Остается надеяться, что это так», – сказал он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что «другим тревожным сигналом стала разработка в России необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» с ядерной энергоустановкой, которые, по всей видимости, предполагается оснастить ядерными боеголовками мощностью несколько мегатонн и запускать в океан во время военного конфликта, чтобы обрушить на прибрежные города США радиоактивное цунами».

«Такая концепция вызывает серьезные вопросы относительно того, может ли она быть применена в соответствии с международными правовыми нормами и принципами», – указал он.

Помощник госсекретаря США также выразил обеспокоенность в связи с тем, что, согласно его версии, «россияне дали понять, что могут ответить полномасштабным применением ядерного оружия, если зафиксируют даже единственную приближающуюся баллистическую ракету, по всей видимости, вне зависимости от того, будет ли ракета оснащена ядерной или обычной боеголовкой, будет ли нацелена на город, военный объект или безлюдный участок пустыни или леса».

Напомним, впервые о создании подводного аппарата, позже названного «Посейдон», сообщил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

По его словам, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей.

В июле 2020 года Минобороны сообщило об испытаниях первой подлодки-носителя «Посейдонов».