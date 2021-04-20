В оперштабе заявили об отсутствии решения по перелетам в Египет Авиакомпаниям выплатят компенсацию за ограничение полетов в Турцию 20 апреля 2021, 15:48 Текст: Алексей Дегтярев

Российские авиакомпании могут рассчитывать на компенсацию недополученных доходов за ограничение полетов в Турцию, сообщили в пресс-службе Минтранса. «Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня. Также готовится соответствующий проект постановления правительства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ранее сообщалось, что с 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов. Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции.

Немцы начали приезжать в Россию для вакцинации «Спутником V» 20 апреля 2021, 08:32

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel. Так, в минувшие выходные на прививку в Москву из Германии прилетели несколько десятков человек. «Вакцинная» поездка была организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку «Спутником V», передает РИА «Новости». В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из «медицинских» туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке «Спутник V». В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. В то же время инспекторы ЕС отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Специалисты рассказали, как иностранцам в России привиться от COVID-19 19 апреля 2021, 20:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем, в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной, но желающим придется занять место в очереди, которая уже растянулась до конца весны, рассказали газете ВЗГЛЯД специалисты столичных медцентров. В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила, что проживающих в России или оставшихся в стране из-за пандемии иностранцев пока от коронавируса прививать не будут, поскольку в приоритете находятся граждане страны. Но в настоящее время граждане других государств могут сделать прививку от коронавируса в частных клиниках. Для того, чтобы пройти иностранцу вакцинацию бесплатно, необходимо записаться и прийти в назначенный день в один из офисов Райффайзенбанка на Смоленском бульваре. Но запись очень плотная, желающих много и в ближайшее время попасть на прививку возможно только в конце мая, рассказали по телефону в кол-центре. При себе пациент должен иметь паспорт своей страны, а также временную регистрацию в Москве. Сама вакцинация осуществляется российским препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Примечательно, что оператором программы вакцинации выступает лечебно-диагностическая Сеть Клиник «ОРИС», которая в собственных филиалах также предоставляют услугу вакцинации иностранцам. Но там до лета ждать не нужно. При себе, по словам представителя клиники, гражданину другой страны нужно иметь только паспорт. Цена за данную процедуру составит 2 200 рублей, куда будет включен и первый, и второй этап вакцинации. Перед прививкой пройдет консультация с терапевтом. Сеть клиник «МЕDСИ» предлагает иностранцам два варианта прохождения вакцинации: комплексно, либо двумя отдельными этапами. В комплекс входит два осмотра терапевтом, экспресс-диагностика на коронавирус (мазок из ротоглотки), онлайн-консультации через приложение клиники, где можно пообщаться со специалистом при возникновении каких-либо симптомов или необычного самочувствия в период вакцинации, и два этапа введения препарата. Стоимость данной процедуры в клинико-диагностический центре на Белорусской составит 9 900 рублей, а если выбрать клинику стандарт-класса – 6 900. Если пациент решит пройти вакцинацию и платить отдельно за прохождения каждого этапа прививки, то каждый этап по стоимости составит 1 850 рублей. «Для того, чтобы иностранному гражданину пройти вакцинацию в наших клиниках, ему необходимо при себе иметь следующие документы: это либо вид на жительство с регистрацией в городе Москва, либо разрешение на временное пребывание, либо штамп в паспорте о регистрации МИД в городе Москва. Прививаем только при наличии этих документов», – говорит сотрудник клиники. Сразу же после первого этапа пациенту выдается сертификат о прохождении вакцинации российским препаратом Спутник V, причем также возможно запросить его на английском языке. Сеть медицинских центров MedSwiss предлагает сделать прививку от COVID-19 как гражданам России, так и других стран. Причем никаких ограничений в этом плане нет, а с собой иностранцу нужно иметь всего лишь паспорт. Сама вакцинация, как заверили в кол-центре, абсолютно бесплатная. «Вакцинация бесплатная, проводится в два этапа, но стоимость каждого этапа – 2 500 рублей. В нее входит процедура вакцинации терапевтом, а также врач связывается на следующий день с пациентом, чтобы уточнить состояние здоровья. Делаем прививку Спутником V, у нас только одна вакцина», – рассказывают в клинике. В многопрофильном медицинском центре «GMS Clinic» тоже предлагают бесплатную вакцинацию всем иностранцам и россиянам, направляясь на которую не требуется ничего, кроме паспорта. Тем не менее, за два приема у терапевта, который введет препарат Спутник V, попросят 15 тыс. рублей. Ближайшая запись для иностранного гражданина есть на даты, начиная с 26 апреля. Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер предупредил что у граждан Евросоюза, которые планируют приехать в Россию, чтобы провакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, поскольку он будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВОЗ: Смертность от COVID в мире растет пятую неделю подряд 19 апреля 2021, 21:02 Текст: Абдулла Шакиров

Рост смертности от новой коронавирусной инфекции в мире продолжается пятую неделю подряд, заболеваемости – восьмую, за прошедшую неделю COVID-19 заболели более 5,2 млн человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев. Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», – передает ТАСС слова главы ВОЗ. Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заболел 141 млн человек. В России на сегодняшний день COVID-19 был выявлен у 4 млн 650 тыс. человек, из них умерли 104 тыс. Тем временем эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутника V» достигла 97,6%. Еврокомиссар оценил вероятную доступность «Спутника V» в ЕС в 2021 году 20 апреля 2021, 01:24 Текст: Антон Антонов

Вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он заявил, что сперва следует дождаться «апробации европейским агентством, которое является независимой организацией». Европейское агентство лекарственных средств «должно изучить российское досье в ближайшие недели». Бретон утверждает, что в этом досье «по-прежнему не хватает данных», так что «процесс оценки может занять больше времени». Далее потребуются «производственные мощности». Как сообщил еврокомиссар, Москва «ищет индустриальных партнеров в Европе», но те «сейчас задействованы в производстве уже одобренных вакцин», передает ТАСС со ссылкой на Figaro. Он сказал, что «к середине июля в Европе планируется вакцинировать 70% взрослого населения». В деле вакцинации ЕС «хочет отдать приоритет европейцам, выполняя одновременно нашу миссию солидарности, снабжая вакцинами остальной мир». Напомним, инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Также он сказал, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Эстонии мужчина умер после прививки вакциной Pfizer 19 апреля 2021, 17:22 Текст: Абдулла Шакиров

В Эстонии 86-летний мужчина скончался после получения вакцины от коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer/BioNtech, сообщил Департамент лекарственных средств республики. Мужчина умер от инфаркта миокарда на шестой после введения второй дозы вакцины. Смерти предшествовали нарушения вкусовой чувствительности и глотания, потливость, рвота и падение кровяного давления. Врач оценил связь смерти с вакциной как маловероятную, однако в департаменте считают, что обезвоживание пациента могло способствовать сердечной недостаточности и приступу, говорится на сайте ведомства. На прошлой неделе в Эстонии был зафиксирован 31 случай побочных эффектов от вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, при этом у одного из пациентов возник отек гортани уже через семь минут после первой дозы вакцины, а другой упал в обморок и получил черепную травму на пятые сутки после прививки, отмечается в сообщении. Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины. Эффективность «Спутника V» достигла 97,6% 19 апреля 2021, 18:11 Текст: Ксения Панькова

По результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения РФ и РФПИ объявляют об эффективности вакцины «Спутник V» на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата», – приводит РИА «Новости» сообщение. В России в рамках Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) Минздрава ведется реестр лиц, которые прошли вакцинацию, а также граждан, которые заболели коронавирусом. Отмечается, что согласно данным о вакцинации 3,8 млн россиян, полностью привитых обоими компонентами в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы массовой гражданской вакцинации, заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%. При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период с 35-го дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%. Как подчеркнули разработчики, расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае 2021 года. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил, что данные, опубликованные ведущим медицинским журналом The Lancet, демонстрировали эффективность вакцины на уровне 91,6%. Как показывает анализ данных заболеваемости почти 4 млн привитых россиян, эффективность «Спутника V» еще выше и достигает 97,6%, подчеркнул он. «Такие показатели позволяют с уверенностью утверждать, что «Спутник V» обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин», – добавил Дмитриев. В свою очередь директор разработавшего вакцину центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что реальная эффективность «Спутника V» может быть даже выше 97,6%, «поскольку данные системы учета заболевших допускают временной лаг между забором образца (реальной датой заболевания) и постановкой диагноза». Он отметил, что «Спутник V» в очередной раз подтвердил свою высокую эффективность для профилактики COVID-19. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. Греция отложила применение вакцины J&J 19 апреля 2021, 20:07 Текст: Елена Мирошниченко

В Греции национальный комитет по вакцинации принял решение отложить применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson до решения Европейского агентства по лекарственным средствам, об этом заявила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду. «Решено отложить применение вакцины, которое должно было начаться сегодня. Относительно приостановки вакцинации Johnson & Johnson. Причина, упомянутая в объявлении FDA и CDC в США, это регистрация шести случаев тромбоза у женщин в возрасте от 18 до 48 лет из общего числа 6,7 миллиона привитых», – цитирует ее слова РИА «Новости». Уточняется, что власти страны намерены дождаться решения ЕАМ. Теодориду рассказала, что эта вакцина имеет много преимуществ, «она уникальная и сделана по другой технологии. Ее проще хранить. Достаточно одной прививки, и защита начинается через 14 дней, а эффективность проявляется через 28 дней. Несмотря на большие потрясения, которые принесла эта приостановка, мы должны сосредоточиться на положительных моментах, а именно на том, что существует организованная и строгая система наблюдения, которая позволяет своевременно обнаруживать редкие осложнения и побочные эффекты». Уточняется, что на прошлой недели в Грецию доставили 33600 доз вакцины, старт вакцинации был запланирован на 19 апреля. Также в мае ожидается еще 300 тыс. доз, в июне – 960 тыс. доз. Помимо этого, ожидается также 2,150 миллиона доз вакцины Pfizer/BioNTech в мае и 2,425 миллиона доз в июне. Компания Moderna поставит 354 тысяч доз в мае и 408 тысяч в июне. От AstraZeneca ожидают по 450 тысяч доз в месяц, сказал он. Напомним, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали «из соображений предосторожности» временно остановить вакцинацию от коронавируса препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson&Johnson из-за возможных побочных эффектов. 9 апреля в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов. Названо число вернувшихся из Турции за три дня россиян 19 апреля 2021, 22:03 Текст: Абдулла Шакиров

С 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. «За первые дни вывозной кампании, с 15 по 18 апреля, из Турции в Россию выполнено 179 рейсов российских и турецких авиакомпаний, на них перевезено порядка 39,4 тыс. пассажиров. Из Танзании шестью рейсами российских авиаперевозчиков вернулось более 1,7 тыс. наших соотечественников», – говорится на сайте Росавиации. Как уточнили в ведомстве, российские и турецкие авиакомпании продали порядка 169 тыс. билетов с вылетом из Турции с 15 апреля по 1 июня, с вылетом из Танзании было реализовано 4,7 тыс. билетов. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. В Эстонии за неделю выявили 90 случаев побочных эффектов после прививок от COVID 19 апреля 2021, 19:50 Текст: Абдулла Шакиров

В Эстонии в период с 12 по 18 апреля было зафиксировано более 90 случаев побочных эффектов от прививок против коронавируса, сообщил департамент лекарственных средств республики. Больше всего побочных эффектов выявлено после прививки вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca – 54 случая. Среди пациентов, получивших вакцину производства компании Pfizer/BioNTech, был выявлен 31 случай, Moderna – шесть случаев, говорится на сайте департамента. Три сообщения о серьезных побочных эффектах были связная с препаратом AstraZeneca, два – с вакциной Pfizer/BioNTech, уточняется в сообщении. Ранее швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что к 6 апреля после вакцинации от коронавируса препаратами от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались 55 человек. Кроме того, в конце марта после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer в Австрии умер пенсионер. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты. Тем временем Pfizer не нашла доказательств риска образования тромбов из-за вакцины. Напомним, в начале марта в Великобритании после получения препарата AstraZeneca скончались 19 человек. Европейский фармрегулятор признал связь вакцины от COVID-19 AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию. Между тем AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Стало известно о скором возобновлении чартеров в Египет 20 апреля 2021, 13:16

Фото: Yi mingzhang/Reuters

Текст: Дмитрий Зубарев

Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время, заявил замглавы МИД Михаил Богданов. «Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено», – передает РИА «Новости» слова Богданова. По его словам, есть предварительная договоренность, которая официально будет доведена до конца, о решении будет объявлено на «другом уровне». Также Богданов отметил, что недавний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет был успешным, в том числе в контексте обсуждения возобновления чартерного авиасообщения. Между тем источник в авиационных кругах сообщил ТАСС, что полеты на курорты Египта не будут открыты минимум до конца майских праздников. «Конкретной или даже ориентировочной даты открытия чартерного авиасообщения с Египтом на данный момент нет. По крайней мере до конца майских праздников авиасообщение с курортами Египта точно открыто не будет», – сказал он. Напомним, 11 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров заявил, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут возобновить в ближайшее время. ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса на три месяца 19 апреля 2021, 18:37 Текст: Абдулла Шакиров

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в мировом здравоохранении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил комитет организации по чрезвычайной ситуации. «Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета», – передает сообщение ТАСС. Режим ЧС на фоне COVID-19 был введен ВОЗ в конце января прошлого года, а 11 марта 2020 года организация признала распространение COVID-19 пандемией. Вспышка SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. С начала пандемии в мире был зафиксирован 141 млн случаев заболевания коронавирусом, от инфекции скончались свыше 3 млн человек. ФАС начала проверку цен в гостиницах на курортах России 19 апреля 2021, 17:15 Текст: Ксения Панькова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны. Ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах и выяснит насколько рост укладывается в обычные значения для рынка, говорится в сообщении службы. По данным ведомства, анализ позволит определить насколько наблюдаемый рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка, передает РИА «Новости». В понедельник Ростуризм напомнил гостиницам об ответственности за отмену брони туристов. Ранее представители туротрасли сообщили, что стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию. Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса решил ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Названо средство от коронавируса при ослабленном иммунитете 20 апреля 2021, 08:40 Текст: Евгения Шестак

Снижение иммунитета имеет ряд характерных симптомов и тем, кто испытывает их, необходимо привиться от коронавируса, чтобы избежать осложнений болезни, рассказала иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян. По ее словам, ключевыми признаками ослабленного иммунитета являются слабость, склонность к простудам, медленное заживление ран и царапин, беспричинные повышения температуры, а также частые обострения хронических заболеваний, передает радио Sputnik. Помимо этого, врач порекомендовала таким пациентам срочно вакцинироваться от COVID-19, поскольку у них гораздо меньше механизмов, которые защищают от неожиданной инфекции, и они подхватывают болезнь быстрее, чем здоровые люди. «Поэтому пациент должен вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен. Тем более у больных с ослабленной иммунной системой инфекция протекает тяжелее, и лучше ее не допустить», – сказала Багдасарян. Также она отметила, что людей, которые собираются сделать прививку, обязательно осматривает терапевт, который определяет, можно или нельзя вводить вакцину. В любом случае, вакцинироваться можно только тогда, когда инфекция или хроническое заболевание находятся в стадии ремиссии. Это же касается и аллергии. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID. Названы сроки открытия Италии для российских туристов 20 апреля 2021, 11:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Италия возобновит прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года, сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано. «Я подтверждаю, что такая возможность уже принимается во внимание. Я считаю, что это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен», – передает ТАСС слова Терраччано. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как можно обойти коронавирусные запреты на путешествия. В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса 20 апреля 2021, 11:25

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8164 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8164 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1996, Санкт-Петербурге – 687, Московской области – 562. Всего в стране выявлено 4 718 854 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 343 229 человек, из них 9631 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 106 307 человек. Накануне, 19 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8589. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 425. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.