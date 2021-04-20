Главу орловского депздрава задержали за препятствия бизнесу

В отношении главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина и его подчиненного возбудили дело по превышению полномочий, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Возбуждены уголовные дела в отношении руководителя департамента здравоохранения Орловской области и его подчиненного. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 169 («Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Главу департамента задержали.

По данным следствия, глава департамента, используя служебное положение с сентября по ноябрь 2020 года дал устные указания отказать в переоформлении лицензии обратившейся с соответствующим заявлением компании ООО «Диализный центр НЕФРОС-КАЛУГА».

Его подчиненный внес в акт проверки в отношении организации формальные нарушения, которые не могли быть основаниями для отказа в переоформлении.

«В ноябре 2020 года руководитель департамента здравоохранения Орловской области, используя свое служебное положение, достоверно зная, что ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» выполнены все условия соответствия лицензионным требованиям, воспрепятствовал деятельности этой организации, отказав в осуществлении ею услуг гемодиализа населению Орловской области, путем издания соответствующего приказа об отказе в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности», – отметили в СК.

Действия Залогина и его подчиненного повлекли нарушение прав и законных интересов компании, указали в СК.

В отношении подозреваемого и его подчиненных проводятся следственные действия, расследование продолжается, оперативное сопровождение осуществляет УФСБ России по Орловской области.