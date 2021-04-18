Британия поддержала желание Чехии выслать российских дипломатов

Глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что Лондон поддерживает намерение Праги выслать из страны 18 российских дипломатов.

«Британия полностью поддерживает наших чешских союзников, показавших, насколько далеко могут зайти российские разведывательные службы в попытках провести опасные и враждебные операции в Европе. Это демонстрирует модель поведения Москвы», – цитирует заявление Рааба РИА «Новости».

Также министр пообещал привлечь к ответу тех, кто причастен к произошедшему в Солсбери. Он призвал Чехию поступить так же.

Накануне стало известно, что Чехия высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высылку из Чехии 18 российских дипломатов, заявил, что это попытка Европы отвлечь внимание от событий в Белоруссии, причем «работа очень профессиональная» – едва «прозвучали обвинения в адрес президента США – как по команде» выслали дипломатов. Слуцкий уверен, что «все это совершенно четко срежиссированно».

Напомним, посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.