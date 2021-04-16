Перенесших коронавирус предупредили о проблемах с голосом

Перенесшие коронавирус люди часто сталкиваются с осиплостью и другими проблемами с голосом, изменения могут возникнуть и через месяц после заболевания, заявила президент ассоциации фониатров и фонопедов России, генеральный секретарь Европейской академии фониатрии Екатерина Осипенко.

«Наблюдаем пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, с формированием осиплости в дальнейшем или с сохраняющейся осиплостью после перенесенного заболевания. Причем тенденция к сохранению жалоб на нарушение голоса растет, и она не связана со временем заболевания. То есть, это может и через месяц возникнуть, может сохраняться и длиться несколько месяцев», – цитирует РИА «Новости» Осипенко.

Отмечается, что переболевшие могут не заметить изменение голоса, так как после выздоровления они уделяют внимание общему состоянию своего здоровья. Пациенты обращают внимание на это, когда возвращаются к работе. При этом неважно, насколько тяжело человек переносил коронавирус. Даже те, кто болел инфекцией в легкой форме, могли почувствовать изменения.

«А если люди находились на кислородном обеспечении, на ИВЛ, а может быть были трахеостомированы, то естественно, воспалительный процесс в верхних дыхательных путях, в том числе ларингит, имеет место быть. Поэтому, конечно же, пациентов именно с таким постковидным синдромом, который проявляется в том числе и нарушением голоса, мы сейчас встречаем», – резюмировала специалист.

Ранее исследования британских и американских ученых показали, что каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства через шесть месяцев после заражения.