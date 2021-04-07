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У трети переболевших коронавирусом выявили нервные расстройства
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Каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства через шесть месяцев после заражения, следует из исследования британских и американских ученых.
Выводы ученых опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry. Они проводили исследование на 236 тыс. пациентах, проверяли наличие у переболевших последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у человека впервые был диагностирован коронавирус, передает РИА «Новости».
Выяснилось, что у тех, кто переболел COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.
«Среди 236 тыс. 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%», – говорится в публикации.
Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт – у 2%, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ – у 6,5%, бессонница – у 5%, деменция – у 0,7%.
Отмечается, что эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации. В целом для 13% исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.
«Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимации или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга) во время заболевания COVID-19», – отмечается в исследовании.
Ранее Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом, под которым понимается потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией.
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В Австрии объяснили перспективы регистрации «Спутника V»
Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Австрии зависит от длительности регистрации Европейского агентства лекарственных средств (EMA), в этом вопросе не должно быть политического подтекста, заявил канцлер страны Себастьян Курц.
«В вопросе «Спутника» все зависит от того, сколько продлится процесс регистрации [в ЕС] и по каким причинам он затягивается. У меня есть ощущение, что некоторые, так сказать, поступают геополитически. Я думаю, что в вопросах вакцинации и здоровья не должно идти речи о геополитике. Если вакцина эффективная и безопасна, то ее надо использовать», – цитирует Курца ТАСС.
Он добавил, что Австрия разделяет вопрос на два подхода, один из которых – закупка, а другой – регистрация. При этом переговоры с российской стороной находятся на заключительном этапе.
«У нас есть возможность купить эту вакцину, у нас есть возможность, что Австрия получит приоритет. Я думаю, что это большой шанс. Для регистрации есть разные пути: ждать регистрации EMA или действовать на национальном уровне», – указал канцлер.
Ранее Курц заявлял, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».
Путин и Болсонару обсудили регистрацию «Спутника V» в Бразилии
Президент России Владимир Путин и президент Бразилии Жаир Болсонару обсудили по телефону вопросы регистрации в Бразилии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ее поставок и производства, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Подтвержден настрой на активную совместную работу в русле российско-бразильского стратегического партнерства. Выражена обоюдная заинтересованность в последовательном наращивании торгово-экономических связей. Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины «Спутник V», организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», – говорится в сообщении.
Отмечается, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны.
«Владимир Путин и Жаир Болсонаро подчеркнули намерение и далее поддерживать личный контакт по всем упомянутым вопросам», – добавили в Кремле.
Ранее президент Бразилии пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
Напомним, 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и заявила о готовности производить в стране российский препарат. После этого в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
Фургал заразился коронавирусом в СИЗО
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом, защита попросит следствие об изменении ему меры пресечения, заявил его адвокат Михаил Карапетян.
«Пришел положительный тест на ковид, который был сдан утром 6 апреля Сергеем Фургалом. Ближайшие две недели мы его не увидим, так как он изолирован и будет находиться под наблюдением врачей», – цитирует ТАСС защитника.
При этом он не уточнил, где экс-губернатор будет проходить лечение. «Сегодня защитниками Сергея Ивановича будет подано ходатайство на имя руководителя следственной группы об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей из-за обнаружившейся у него болезни, – уточнил адвокат.
По словам Карапетяна, болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил, что у него будут проблемы с легкими в случае заболевания.
Фургала задержали в июле 2020 года по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Тогда же были арестованы четыре человека из его окружения по подозрению в причастности к махинациям вокруг завода «Амурсталь». Прокурор назвал Фургала руководителем подразделения по устранению конкурентов.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку с поста губернатора в связи с утратой доверия. В декабре Фургала заподозрили в причастности к мошенничеству с хищениями на «Амурстали».
Байден заявил о быстром распространении мутаций COVID-19 в США
Новые штаммы коронавируса быстро распространяются на территории США и число новых заражений снова растет, это не дает право говорить, что борьба с пандемией в стране вышла на финишную прямую, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По словам американского лидера, в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией «есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости», в частности, быстрое распространение новых разновидностей коронавируса, рост новых случаев заболевания, а также отсутствие снижения роста госпитализаций, передает ТАСС.
«Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой», – отметил глава Белого дома.
В тоже время, президент надеется, что у США в скором времени будет достаточно доз вакцин для того, чтобы они смогли начать делится ими с другими странами.
«Мы не может просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить ее во всем мире», – пояснил Байден.
Он добавил, что США не может «построить стену или ограждение», чтобы не пускать вирус в страну.
Во вторник сообщалось, что на территории США выявлен первый случай заражения новым вариантом коронавируса, который ранее был обнаружен в Индии.
Напомним, индийский консорциум по геному SARS-CoV-2 выявил конце марта новый вариант с двойной мутацией.
Тунис решил обсудить с Россией закупку второй партии «Спутника V»
Делегация Туниса приехала в Россию обсудить возможность закупки второй партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявила директор Национального центра по мониторингу новых и новейших заболеваний Нассаф бен Алия.
По ее словам, целью визита делегации является «ускорение приобретения второй партии вакцины «Спутник V», которая пользуется спросом», передает РИА «Новости».
«Я надеюсь, что мы ускорим эту вакцинацию с целью привить как можно больше тунисцев в мае и получить коллективный иммунитет с тем, чтобы, поддерживая профилактические меры, сохранять (уровень заболеваемости – прим. ВЗГЛЯД) вирусом на низком уровне», - добавила она.
В середине марта в Тунисе началась общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V».
Европейский фармрегулятор признал связь вакцины AstraZeneca с тромбообразованием
Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca действительно может провоцировать образование тромбов, заявил глава департамента по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Марко Кавалери газете Messaggero.
«Сейчас мы можем сказать, что очевидно существует связь с этой вакциной. Мы пока не знаем, что именно вызывает такую реакцию. В ближайшие часы мы официально объявим о существовании такой связи, но нам еще предстоит понять, как это происходит», – передает ТАСС слова Кавалери.
Тем временем официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что ЕК ожидает официального заявления EMA о связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у привившихся препаратом. По словам Мамера, заседание комитета по безопасности лекарств состоится на этой неделе, передает РИА «Новости».
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Между тем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
ВОЗ выступила против ковид-паспортов для международных поездок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано, заявила официальный представитель организации Маргарет Харрис.
«Что касается паспорта вакцинации, то мы в ВОЗ на нынешней стадии не хотели бы видеть, чтобы это было требованием для въезда или выезда, потому что мы на данном этапе не уверены в том, что вакцина предотвращает передачу [COVID-19]», – передает слова Харрис ТАСС.
Представитель ВОЗ напомнила, что клинические исследования вакцин от коронавируса и их применение среди широких слоев населения осуществляются меньше года. Также, по мнению Харрис, ковид-паспорта как обязательное условие для международных поездок могут спровоцировать обвинения в дискриминации по отношению к тем, кто еще не успел сделать прививку от COVID-19.
Напомним, в конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидеры стран ЕС договорились о введении в течение трех месяцев ковид-паспортов. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала вводить дающие привилегии ковид-паспорта. Глава МИД Сергей Ларов подчеркивал, что введение ковид-паспортов на территории ЕС означает насильную вакцинацию, что противоречит принципу добровольности.
В Британии задумались над ограничением использования вакцины AstraZeneca
Британский медицинский регулятор рассматривает возможность ограничения использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди молодежи из-за опасений по поводу образования тромбов, сообщают местные СМИ.
Газета Times сообщает, что подобное решение может быть принято Агентством по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства уже во вторник, передает ТАСС.
По свидетельству источников издания в MHRA, появляется «все больше аргументов в пользу того, чтобы предложить молодым людям – по крайней мере моложе 30 лет – другую вакцину».
Напомним, из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca в Британии умерли семь человек.
Ранее власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Также Нидерланды приостановили использование этого препарата.
В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8328 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8328 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1747, Санкт-Петербурге – 702, Московской области – 533.
Всего в стране выявлено 4 597 868 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 220 035 человек, из них 8902 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 101 106 человек.
Накануне, 5 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8646. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 318.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Инфекционист исключил третью волну коронавируса в России
Третьей волны коронавируса и локдауна в России не будет, однако нужно сохранять легкие карантинные мероприятия, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Малышев заявил в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что, на его взгляд, «третьей волны не будет, и, соответственно, и локдауна не будет, потому что мы с вами видим, что локдаун – это путь в никуда», передает РИА «Новости».
Он отметил, что для того, чтобы этого роста не было, нужно продолжать сохранять легкие карантинные мероприятия и повышать темпы вакцинации.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России.
Между тем эксперты аналитического портала «СберИндекс» на основе математической модели с учетом степени соблюдения людьми санитарных мер сделали вывод, что количество новых случаев заражения коронавирусом в России к 15 апреля может вырасти почти вдвое.
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Президент Казахстана привился «Спутником V»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведенной карагандинским фармацевтическим заводом, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, отметив, что у Токаева хорошее самочувствие после вакцинации.
«Сегодня глава государства получил вакцину «Спутник V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет», – написал Уали на своей странице в Facebook.
По его словам, Токаев убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, а также обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.
«Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс», – отметил Уали.
Накануне президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, в том числе вопросы использования в Казахстане российской вакцины «Спутник V».
Напомним, 15 февраля Казахстан зарегистрировал произведенный в республике «Спутник V».
Лавров заявил о готовности России поставлять вакцины от COVID-19 на транспарентной основе
Россия готова оказывать другим государствам помощь в поставках и производстве вакцин от коронавируса на транспарентной основе, при этом приоритетом остается вакцинация россиян, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International.
«Приоритет на данном этапе – вакцинация населения. Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины. Работа в этом направлении ведется большая. Соглашения о поставках наших препаратов достигнуты с более чем 50 государствами. В ряде стран запущено производство «Спутник V», – передает слова российского министра ТАСС.
Лавров подчеркнул, что Россия, являясь одним из лидеров в области глобального здравоохранения, продолжит вносить свой вклад в международные усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией. «Будем и впредь помогать пострадавшим государствам – как в двусторонних форматах, так и по линии многосторонних структур. Накопленный нами потенциал противодействия инфекциям позволил в сжатые сроки разработать и запустить в производство вакцину «Спутник V», – сказал глава МИДа.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле.
Инфекционист заявил о стабильном уровне заболеваемости COVID в России
Заболеваемость COVID-19 в России держится на относительно стабильном уровне, однако растет заболеваемость в расположенных рядом странах, заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Малышев заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», что в данный момент Россия находится «в состоянии относительного покоя в том смысле, что никаких особых известий, а самое главное известие, которое мы ждем, это продолжение снижения заболеваемости», передает РИА «Новости».
«И вот в настоящее время заболеваемость, она держится на постоянных цифрах. И это, наверное, очень хорошо, хотя мы видим, что вокруг, во многих странах, наблюдается значительный подъем заболеваемости», – добавил он.
Между тем начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Москве Юлия Кобзева заявила на заседании комиссии Мосгордумы по образованию, что заболеваемость COVID-19 в Москве снижается очень медленно, порядка 1–3% в неделю.
«То есть ситуация остается достаточно напряженной. Не хотелось бы говорить о том, что необходимо продолжать снимать какие-то ограничительные мероприятия», – констатировала она.
Ранее в России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19. Власти Москвы заявляли о готовности к росту числа коронавирусных больных.
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Глава НИИ гриппа назвал возможную причину появления третьей волны коронавируса
Третья волна пандемии в России теоретически может быть связана с появлением более заразного штамма COVID, заявил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов в рамках научной сессии РАН «Нанотехнологии и информационные технологии для эффективного противодействия COVID-19 и другим новым опасным инфекциям».
По словам Лиознова, учитывая, что «индекс репродуктивный выше у британского варианта, если он будет активно сейчас распространяться, то в теории третья волна (...) может быть, как раз связана с появлением более вирулентного варианта», передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал не допустить третьей волны коронавируса в России.
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Депутат Госдумы: Только вакцинация сформирует коллективный иммунитет
«Лишь массовая вакцинация от коронавируса обеспечит нашей стране коллективный иммунитет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и врач Борис Менделевич, комментируя призыв премьер-министра Михаила Мишустина не допустить в России третьей волны коронавируса, которая уже началась в других странах.
«Я изучил тему вакцин от Covid-19 еще в прошлом году и прошел оба этапа вакцинации. Что касается самочувствия, то чувствовал себя хорошо, как во время адаптационного периода, так и после. Для здорового организма, у которого нет медицинского отвода от вакцины, такая медицинская процедура вполне безопасна и это доказано как испытаниями, так и на примере таких людей как я, кто привился одним из первых», – пояснил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич («Единая Россия»).
Депутат напомнил также, что вакцинация в России проводится только на добровольной основе и после изучения состояния здоровья пациента. «При этом важно понимать, что вакцинация не отменяет использование средств индивидуальной защиты, а также соблюдение мер безопасности», – заключил Менделевич.
Напомним, во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия не может допустить развития новых волн заболевания, как в других странах. Он отметил, что ситуация COVID-19 в России «остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун».
Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России, подчеркнул премьер-министр. «Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Для этого необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от инфекции, реагировать незамедлительно и наращивать темпы вакцинации», – цитирует его РИА «Новости».