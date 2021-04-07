У трети переболевших коронавирусом выявили нервные расстройства

Каждый третий переболевший COVID-19 страдает от нервного или психического расстройства через шесть месяцев после заражения, следует из исследования британских и американских ученых.

Выводы ученых опубликованы в научном журнале Lancet Psychiatry. Они проводили исследование на 236 тыс. пациентах, проверяли наличие у переболевших последствий в виде 14 различных нервных или психических расстройств спустя шесть месяцев после того, как у человека впервые был диагностирован коронавирус, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что у тех, кто переболел COVID-19, чаще возникали нарушения мозговой деятельности, чем у тех, кто переболел гриппом или иными респираторными заболеваниями.

«Среди 236 тыс. 379 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, высчитанная распространенность диагнозов неврологических или психиатрических заболеваний в последующие шесть месяцев составила 33,62%», – говорится в публикации.

Наиболее распространенными были тревожное расстройство (у 17% переболевших) и аффективное расстройство (14%). Другие диагнозы фиксировались реже: ишемический инсульт – у 2%, расстройство, вызванное употреблением психоактивных веществ – у 6,5%, бессонница – у 5%, деменция – у 0,7%.

Отмечается, что эти показатели были выше у тех, кто сложнее перенес COVID и проходил лечение в реанимации. В целом для 13% исследованных диагнозы, связанные с психическими или нервными расстройствами, ставились впервые.

«Наши данные предоставляют важные доказательства, указывающие на масштаб и характер помощи, которая может потребоваться (пациентам). Полученные данные также подчеркивают необходимость усиленного неврологического наблюдения за пациентами, которые были госпитализированы в реанимации или имели энцефалопатию (невоспалительное заболевание головного мозга) во время заболевания COVID-19», – отмечается в исследовании.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом, под которым понимается потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД