Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом

Билл Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии

США и Евросоюз допустили ряд фатальных ошибок в начале пандемии коронавируса, поэтому борьба с ним протекает с таким трудом, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По мнению Гейтса, правительствам западных стран следовало как можно быстрее наращивать тестирование населения и на ранней стадии изолировать зараженных, не допустив резкого скачка заболеваемости. Если бы они пошли на такой шаг, не потребовались бы столь жесткие ограничительные меры и продолжительный локдаун, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wyborcza.

«Несколько стран, таких как Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, сделали это очень, очень хорошо. К сожалению, большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену», – добавил он.

Гейтс уточнил, что ситуацию могли бы спасти ранние инвестиции. «Даже когда эпидемия ударила, у нас все еще был шанс – если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! – тогда страны могли бы справиться гораздо лучше», – сказал он.

Он отметил, что инвестиции – это инструменты для улучшения здоровья не только во время пандемии, но и в целом для избавления от целого ряда заболеваний, включая грипп, малярию, полиомиелит и другие.

Также Гейтс считает, что мир может вернуться к нормальной жизни после пандемии к концу 2022 года. «Пандемия невероятная трагедия. Мы в состоянии оценить потери для экономики, но не можем оценить потери, связанные с образованием, и тем, как на нас повлияли ограничения, которые нам пришлось ввести, чтобы избежать смерти большого числа людей», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, он добавил, что близится завершение пандемии для США и Европы, заболеваемость вскоре начнет падать, однако избавиться от пандемии во всем мире не удастся, поэтому придется придерживаться таких ограничений, как маски и запрет массовых мероприятий. При этом он подчеркнул, что многие страны могли бы справиться с ситуацией намного лучше, если обратились бы «к нужным ученым, которые рекомендовали бы следить за числом тестов и позаботиться об изоляции».

«Самое важное, что были такие люди, как я, которые предупреждали и говорили о риске. За небольшую цену можно было приготовиться и избежать проблем. К сожалению, рекомендованные инвестиции не были реализованы. Среди них было предложение, чтобы иметь возможность как можно скорее диагностировать больных», – сказал он.

Ранее Билл Гейтс заявил, что единственная возможность прекратить распространение коронавируса кроется во вложении инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19.