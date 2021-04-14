Выборы-2021: «ЕР» объявила субботник, а «Яблоко» ждет «свежую кровь» в Челябинске

Сразу в трех регионах – Воронеже, Смоленске и Туле – разные политические силы договорились вместе следить за тем, насколько честно пройдет думское голосование в сентябре. Челябинский филиал «Яблока» объявил праймериз, тогда как партия в целом от этой процедуры уклоняется. Тем временем, «ЕР» назначила на 24 апреля общероссийский субботник, убедив вице-премьера Марата Хуснуллина выйти на него лично.

В трех областях – Воронежской, Смоленской и Тульской – местные отделения разных партий договорились сотрудничать на выборах, в частности вместе наблюдать за ходом голосования, намеченного на сентябрь. Больше всего партий подписало меморандум о сотрудничестве в Воронеже – девять. Это «Единая Россия», ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия – За правду», «Гражданская платформа», «Новые люди», Партия прямой демократии, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста. Из ведущих партий от участия в межпартийном соглашении в Воронеже воздержалась только КПРФ, сообщает РИА Воронеж. Шесть партий сумели договориться в Смоленске и только пять – в Туле.

Челябинское отделение партии «Яблока» рекомендует съезду партии выдвигать кандидатов в Госдуму у себя на Южном Урале только по итогам праймериз. Отбор кандидатов пройдет 15 мая на открытом заседании регионального совета. Дебаты и голосование намечены на 1 июня, сообщает «Коммерсант». Челябинское отделение – пока единственное в этой партии, которое решилось на предварительное голосование.

Тем временем секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и вице-премьер Марат Хуснуллин провели во вторник встречу, которая прямо не связана с парламентскими выборами. Собеседники договорились увеличить финансирование программы благоустройства дворовых территорий, а также междворовых и межквартальных проездов в городах по всей стране. Турчак также убедил вице-премьера в необходимости поднять минимальный порог финансирования по этой программе для малонаселенных территорий – к примеру, до 100 млн рублей на регион, что особенно актуально для таких субъектов, как Чукотка, Еврейский и Ненецкий автономный округа, Калмыкия, Камчатка, Сахалин, Магадан, пишет сайт «ЕР».

Кроме того, единороссы решили вместе с представителями правительства организовать 24 апреля субботник во всех регионах. Порядок наведут во дворах, скверах, набережных, в популярных местах отдыха людей, пообещал Турчак. В акции примут участие и участники праймериз «ЕР», претендующие на выдвижение в Госдуму. Придут на субботник и руководители партии, и сам Хуснуллин, сообщает ТАСС.

«Если у Турчака есть возможность поставить вопрос на уровне вице-премьера о масштабной кампании по благоустройству дворов по всей стране, то и слава богу. Для того и существует правящая партия, чтобы пробивать решение подобных вопросов через правительство», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Правда, указывает эксперт, многие будут воспринимать и всероссийский субботник, и инициативу Турчака как элементы думской кампании. «Традиция субботника возникла еще в советское время, так что это вовсе не предвыборное изобретение. Но понятно, что креативные ресурсы всех партий, в том числе и единороссов, сейчас затачиваются под предстоящие выборы. А бескорыстный общий труд, вроде субботника, – это всегда «тимбилдинг», если выражаться модным языком. Перед выборами полезно использовать такие методы, чтобы укрепить чувство локтя среди участников праймериз «ЕР» и сторонников партии», – сказал Мартынов.

«Вырастет ли рейтинг единороссов благодаря тому, что Турчак убедил правительство профинансировать программу благоустройства наших дворов? Или благодаря субботнику? Говорить об этом преждевременно. Эффект увидим ближе к сентябрю. Пока активная фаза избирательной кампании еще даже не началась, пока идет лишь подготовка к ней», – отмечает эксперт. – «В любом случае, у вас же останется ваш обновленный двор, ваше благоустройство, даже когда выборы пройдут. Это те мелочи, из которых складывается качество нашей жизни. Вспомните программу «Мой район», которую объявил мэр Москвы Собянин. Ее итоги были очень хорошо оценены горожанами, причем не только на выборах».

Что касается согласия сразу нескольких разных партий заключить соглашение о честных выборах, то гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин напоминает, что такие договоренности заключались и раньше. «В этом году произошло, мне кажется, некоторое качественное углубление этого тренда. Раньше договоренности между партиями носили ситуативно-тактический характер, они держались на личных договоренностях лидеров местных партийных филиалов. Сейчас мы видим более системный подход, что говорит о зрелости игроков политического поля. Если эта практика будет развиваться, то ее можно только приветствовать», – сказал политолог. По его мнению, такой меморандум «позволит соблюсти прозрачность избирательной кампании, что крайне важно для самих избирателей».

С другой стороны, партии, которые отказались входить в такое объединение, бросают на себя тень подозрения в том, что не собираются играть по правилам, полагает Мухин. В частности, подозрение может вызвать тактика КПРФ, считает собеседник. «Компартия, – во всяком случае до своего съезда, – находится в нестабильном состоянии. Неизвестно как поведут себя ЦК и ключевые региональные отделения – особенно московское. Но я надеюсь, что в итоге коммунисты все же повсеместно тоже присоединятся к этому межпартийному соглашению», – говорит Мухин.

«Что касается праймериз «Яблока», то эта партия прибегает к такому формату фрагментарно, как в этот раз в Челябинске, либо не использует вовсе. Несмотря на то, что этот механизм – западное изобретение, предварительные выборы особенно прижились внутри «Единой России», что в принципе понятно. Это масштабная процедура, которая позволяет рекрутировать популярных в провинции лидеров общественного мнения. Но «Яблоко» представляет собой закрытую структуру. Предварительное голосование хорошо, когда делается ставка на новые лица, на прилив «свежей крови». А «Яблоко», очевидно, просто не ждет такого вливания, потому и не испытывает особой потребности в праймериз», – отметил Мухин.

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