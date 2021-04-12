В Кремле рассказали о мероприятиях Путина в Энгельсе в честь Дня космонавтики Россияне поддержали сохранение расходов на освоение космоса Баллистик рассказал о готовности «Союза-2.1а» реализовать одновитковую схему полета к МКС 12 апреля 2021, 12:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Ракета-носитель «Союз-2.1а» способна реализовать одновитковую схему полета к Международной космической станции, которая позволит добраться до МКС за два часа, сообщил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин. «Технически наш новый носитель «Союз-2.1а» способен это реализовать», – цитирует ТАСС Муртазина. По словам баллистика, со стороны РКК «Энергия» все готово для отработки такой схемы полета, например на фоне двухвитковой схемы того же грузовика. На данном этапе, отметил он, нужно подключать смежников, в частности Ракетно-космический центр «Прогресс», который изготавливает ракеты-носители «Союз» и НПО автоматики (разработчики системы управления ракеты). По одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль оказывается на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. «То есть в каждой точке такой орбиты разница высот до орбиты станции будет одинаковая», – пояснил эксперт. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции. Причем независимо от расстояния до МКС экипаж может вручную выполнить этот импульс. «Чтобы реализовать эту схему, понадобится введение еще одного элемента в сближение, а именно квазикомпланарное выведение корабля на орбиту», – сообщил Муртазин. Оно предполагает очередной отход от канонов классического сближения – корабль будет выводиться на орбиту с наклонением, несколько отличающимся от наклонения МКС. По словам Муртазина, трехчасовая схема полета пилотируемого корабля «Союз МС» к МКС пока является испытательной. «После трех полетов «Союза» она будет штатной, пока является испытательной, требующей полной отработки», – сказал Муртазин. При этом баллистик уточнил, что для грузовых кораблей «Прогресс» она уже является штатной. Впервые корабль «Союз МС» полетел на МКС по трехчасовой схеме в октябре 2020 года. Тогда ему удалось установить рекорд по скорости, долетев до станции за 3 часа 3 минуты. 9 апреля корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») тоже полетел по сверхкороткой схеме. Ему потребовалось около 3,5 часа, чтобы добраться до МКС и состыковаться с ней. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Космонавты с МКС поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина 12 апреля 2021, 00:28 Текст: Антон Антонов

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Командир станции Рыжиков поблагодарил «всех, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной», а также людей, которые «продвигают человечество дальше и дальше в изучении космоса», передает ТАСС. Кудь-Сверчков напомнил, что с полета «нашего соотечественника» Гагарина в космос 12 апреля 1961 года «началась новая история – история пилотируемых космических полетов». Новицкий подчеркнул, что ученые и конструкторы СССР продемонстрировали неоспоримое превосходство отечественных технологий, а «легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей». 9 апреля российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») стартовала с космодрома Байконур. На МКС прибыли россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Планируется, что 17 апреля Рыжиков и Кудь-Сверчков возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Вместе с ними вернется американка Кэтлин Рубинс. Летчик-космонавт Волынов назвал возможную версию гибели Гагарина 12 апреля 2021, 08:36

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, до сих пор неизвестна, не исключено, что его самолет столкнулся с метеозондом, рассказал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов. «Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная – не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости – мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя», – рассказал РИА «Новости» Волынов, который входит в комиссию по расследованию причин трагедии. При этом он поставил под сомнение версию космонавта Алексея Леонова, согласно которой Гагарин погиб из-за того, что его самолет попал в след пролетавшего мимо реактивного истребителя. «Леонов говорил, что не называл имя якобы виновного летчика-испытателя, которому 90 лет, чтобы не портить тому жизнь. (Летчик-испытатель Степан) Микоян же знал всех летчиков-испытателей. Девяносто лет только одному, который на гиперзвуке никак рядом с Гагариным пройти не мог, потому что занимался испытаниями транспортных самолетов», – рассказал Волынов. По его словам, Микоян даже провел эксперимент, в ходе которого самолет МиГ-15УТИ, аналогичный тому, на котором погиб Гагарин, набрал ту же скорость и высоту, а вокруг него под разными углами пролетали сверхзвуковые истребители. «МиГ-15УТИ подкидывало вверх, он проваливался вниз, но никакой аварийной ситуации не возникало. Вот точка зрения профессионального летчика-испытателя», – добавил Волынов. Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось. По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил. Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. Советской ракете и американскому спутнику удалось избежать столкновения 10 апреля 2021, 04:32 Текст: Антон Никитин

Отработавшая ступень советской ракеты-носителя и нефункционирующий американский военный метеоспутник, столкновение которых прогнозировалось системой космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST), пролетели мимо друга друга, сообщили в EUSST. «Оба объекта наблюдались (после пролета друг друга)», – говорится в Twitter системы EUSST. Согласно результатам моделирования EUSST, потенциальное столкновение между космическими объектами привело бы к образованию более 4 млн обломков, около 400 из которых были бы больше 20 см. Накануне система космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) предупредила о вероятности столкновения ступени советской ракеты-носителя «Космос-3М» с неработающим американским военным метеоспутником на орбите высотой около 800 километров. Корабль «Ю.А. Гагарин» пристыковался к МКС 9 апреля 2021, 14:10

Фото: Пресс-служба ЦПК/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Российский пилотируемый космический корабль «Ю.А. Гагарин», выведенный в пятницу на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а», пристыковался к модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС). На корабле к МКС на две минуты раньше запланированного времени причалили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай, передает ТАСС. Теперь экипажу МКС предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Новицкий, Дубров и Ванде Хай смогут перейти на станцию. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что полет проходил штатно, состояние экипажа хорошее, конструкции корабля раскрылись. Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу. Корабль получил имя «Ю.А. Гагарин», которое нанесли на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. На ракету также нанесена наклейка с официальной эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос, на ней изображен профиль Гагарина, его автограф, звезда и надпись «60 лет первого полета человека в космос». Ранее стало известно, что модернизация первой площадки космодрома Байконур, также называемой «Гагаринским стартом», начнется в 2021 году. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны рассекретило архивные документы первых космонавтов 10 апреля 2021, 03:56 Текст: Антон Никитин

На сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР. «Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению… В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства. Отмечается, что документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Помимо информации о космонавтах там представлены данные о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае. «Посетители сайта смогут окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, провожаний и теплых встреч», – подчеркивают в Минобороны. В военном ведомстве утверждают, что посетители нового раздела смогут проследить историю первого отряда космонавтов по записям в их послужных списках и указам о присвоении званий, в том числе и внеочередных. Согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был «смел, инициативен, настойчив». Также в разделе представлено авторское свидетельство Алексея Леонова на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта». Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент России Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли. Рогозин рассказал о потере Роскосмосом ряда контрактов из-за «подлых санкций США» 12 апреля 2021, 10:51

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Роскосмос лишился нескольких потенциальных контрактов на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» со стороны Вашингтона, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA», – сказал он, передает РИА «Новости». В прошлом году под санкции США попал Ракетно-космический центр «Прогресс» (производитель ракет «Союз») и головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами. Тогда же Рогозин направил главе НАСА Джиму Брайденстайну письмо, касающееся санкций США в отношении предприятий госкорпорации. Кроме того, ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила об угрозе международной кооперации для ряда проектов из-за введенных санкций со стороны США и стран Европы. Роскосмос раскрыл планы по полному покрытию спутниковой связью России 9 апреля 2021, 15:58 Текст: Алексей Дегтярев

К 2024 году в Роскосмосе планируют покрыть всю территорию России доступом к спутниковой связи, заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин. «Если следовать нашим планам, то в 2024 году мы обеспечим всю территорию Российской Федерации 100% покрытием космической связью и широкополосным доступом (в интернет)», – цитирует Рогозина РИА «Новости». Накануне президент Владимир Путин призвал правительство ускорить принятие закона, позволяющего гражданам бесплатно получать доступ к социально значимым интернет-сервисам. Также глава государства заявил, что необходимо разобраться со стоимостью подключения школ к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, он потребовал от правительства навести порядок по этому вопросу. Экс-глава НАСА назвал сроки полета человека на Марс 12 апреля 2021, 09:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект, заявил бывший глава НАСА (с 2009 по 2017 год) Чарльз Болден. В 2019 году американская администрация объявила о планах новой высадки астронавтов на Луну к 2024 году и дальнейшей отправки людей на Марс. По словам Болдена, в случае с новой лунной программой ключевой вопрос – это именно желание, поскольку все технологические возможности повторить высадку человека на естественный спутник нашей планеты уже есть. «Это не вопрос технологий, потому что у нас есть все технологические ноу-хау. Я все же думаю, что это вопрос желания, политической воли», – передает ТАСС ответ Болдена на вопрос о том, почему новый полет людей на Луну вызывает такие трудности, учитывая что ранее американцы уже высаживались там. При этом, по его словам, с лунной программой в настоящий момент есть определенные трудности. «Американское общество без особого энтузиазма относится к отправке людей на Луну, даже сейчас, а Конгресс в определенной степени воодушевлен такой идеей, но полностью отвлечен от этого [другими делами] и бездействует», – отметил Болден. По его мнению, чтобы американцы смогли вернуться на Луну, эту программу должны поддерживать обе партии в Конгрессе США, и такая поддержка, как он считает, пока что есть. «Финансирование поступает, но даже сейчас сложно получить полную сумму, которая необходима для того, чтобы иметь определенную уверенность в том, что мы сможем вернуть людей на поверхность Луны. Так что политическая воля – это главное сегодня препятствие, а вовсе не технологические вызовы», – уверен он. При этом с Красной планетой, по его словам, дела обстоят несколько иначе. «Марс – это другое дело, тут одновременно и технологический вызов, и политическая воля. Но я думаю, что мы точно к 2030-м годам уже преодолеем технологические вызовы, и это станет лишь вопросом того, захочет ли наш Конгресс и правительственные органы, а также другие страны в мире выделить такие средства на то, чтобы отправить людей на Марс», – отметил он. По его словам, освоение Красной планеты уже сейчас вызывает большой энтузиазм. «Сейчас все воодушевлены Марсом. И речь даже не о [высадке] людей, а об исследовании Марса с помощью роботов», – отметил он. Так, Болден напомнил про запланированные летные испытания вертолета Ingenuity, доставленного на Красную планету на борту марсохода Perseverance. «Именно по этому поводу сейчас испытывают воодушевление и взрослые, и дети», – добавил бывший глава НАСА. Болден надеется, что США и их международные партнеры смогут отправить людей к Марсу и даже, возможно, высадить их на поверхность Красной планеты до конца 2030-х годов. Ранее президент «Марсианского общества», инженер и энтузиаст марсианских исследований Роберт Зубрин заявил, что обитаемая база на Марсе может появиться уже к 2030 году, а к 2100 на красной планете будет уже город-миллионник. Россия призвала к переговорам о запрете вооружений в космосе 12 апреля 2021, 00:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Москва предлагает ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Россия считает, что космос можно будет использовать «в созидательных целях, на благо всего человечества» только при условии «предотвращения гонки вооружений». Поэтому Москва считает необходимым начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой», передает РИА «Новости». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году». Пока инструмент не разработан, стабилизировать ситуацию должна «выдвинутая Россией и ставшая международной инициатива по принятию странами политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе». Уже три десятка стран стали полноформатными участниками инициативы. Министр подчеркнул, что «конструктивное взаимодействие в космической сфере должно оставаться в числе ключевых направлений объединительной международной повестки дня». Он отметил, что «прорыв в околоземное пространство невозможно переоценить». «Запуск корабля «Восток» возвестил новую эру в многовековой летописи цивилизации. Подвиг великого соотечественника внес колоссальный вклад в поступательное развитие человечества, подтвердил способность нашего народа эффективно решать самые сложные и ответственные задачи», – сказал он. Напомним, США заявляли, что российские лазерные системы можно использовать «для уничтожения или повреждения спутников с Земли или нарушения способности использовать спутники». Россия и Китай неоднократно обвиняли США в милитаризации космоса. Командир корабля «Ю.А. Гагарин» рассказал о полете до МКС 9 апреля 2021, 15:15 Текст: Алексей Дегтярев

Названный в честь первого космонавта Юрия Гагарина космический корабль «Союз МС-18» в полете к МКС вел себя устойчиво, сообщил командир экипажа российский космонавт Олег Новицкий. «Корабль вел себя очень устойчиво, очень надежно», – заявил Новицкий в ходе сеанса связи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным, передает РИА «Новости». Руководитель госкорпорации поздравил экипаж с успешным полетом, он отметил, что считает результат полета «хорошим». Пуск проводили в преддверии 60-летия полета в космос первого человека, на обшивку «Союза МС-18» нанесли надпись «Ю.А. Гагарин». Также на МКС на корабле прибыли бортинженеры Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай. Для Новицкого это третий полет, для Ванде Хая – второй, а для Дуброва – первый. Напомним, корабль запустили с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Рогозин рассказал о времени полета к МКС для съемок фильма на орбите 9 апреля 2021, 15:37 Текст: Алина Назарова

Все ближайшие пилотируемые запуски к Международной космической станции будут проходить по трехчасовой схеме, включая полет актрисы и режиссера в октябре для съемок фильма, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Мы, в принципе, все ближайшие миссии планируем по короткой двухвитковой схеме. Это (в октябре) будет трехчасовая схема», – сказал он, передает РИА «Новости». В ноябре 2020 года Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме со съемками на МКС под рабочим названием «Вызов». В марте были отобраны 20 финалисток, одна из них отправится в космос в октябре этого года. Также на Международную космическую станцию полетит режиссер картины Клим Шипенко. Традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей «Прогресс МС» и два пилотируемый «Союза». Рекорд скорости полета был установлен «Союзом МС-17» 14 октября 2020 года – 3 часа 3 минуты. Экипаж корабля «Ю.А. Гагарин» перешел на МКС 9 апреля 2021, 16:55 Текст: Наталья Ануфриева

Экипаж пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), запущенного в пятницу с космодрома Байконур, перешел на борт МКС, теперь на станции находятся 10 человек. После проверки герметичности космонавты открыли переходные люки между модулем «Рассвет» и ракетой-носителем «Союз МС-18», в станцию вплыли в масках россияне Олег Новицкий и Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай, передает РИА «Новости». Прибывший экипаж присоединился к летающим на МКС россиянам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову, американцам Кэтлин Рубинс, Майклу Хопкинсу, Виктору Гловеру и Шеннон Уолкер, а также японцу Соити Ногути. Планируется, что 17 апреля Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс возвратятся на Землю на корабле «Союз МС-17». Предполагается, что Новицкий пробудет на станции 191 день – до 17 октября, а Дуброву и Ванде Хаю предстоит находиться на МКС почти год – предварительно, до 28 марта 2022 года. Увеличенная продолжительность полета связана с необходимостью проведения в октябре 2021 года съемок на станции анонсированного Первым каналом и «Роскосмосом» первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов». За время своей экспедиции Новицкому, как рассказали сами космонавты на предполетной пресс-конференции, предстоит дважды выйти в открытый космос, а Дуброву – пять раз для подготовки к стыковке с МКС и ввода в эксплуатацию Многофункционального лабораторного модуля «Наука». Запуск модуля планируется на 15 июля. Ранее командир экипажа российский космонавт Олег Новицкий рассказал о полете корабля к МКС. Рогозин оценил сроки ввода новой схемы стыковки кораблей с МКС 9 апреля 2021, 15:30 Текст: Алексей Дегтярев

Космический корабль «Прогресс» в 2022 году может опробовать схему стыковки с Международной космической станцией за один виток, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Когда мы на нее выйдем? Наверное, в следующем году», – заявил Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС. Он пояснил, что такая схема полета сначала будет опробована на грузовом корабле «Прогресс-МС», после чего уже на пилотируемом. При этом пилотируемый «Союз МС-19» в октябре полетит к МКС по двухвитковой схеме, а все ближайшие полеты пройдут по трехчасовой схеме, добавил Рогозин. «Все пилотируемые миссии ближайшие планируем по короткой схеме», – сказал он. В пятницу ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» стартовала с космодрома Байконур утром в пятницу, корабль благополучно пристыковался к МКС. Стало известно о контроле ФСО за роботом «Федором» при встрече с Путиным 12 апреля 2021, 09:14 Текст: Алина Назарова

Прототипу робота «Федора» в 2015 году при демонстрации президенту Владимиру Путину в качестве приветствия разрешили повернуть голову к лидеру страны под присмотром ФСО, сообщил начальник отдела натурных испытаний и исследований стрелково-пушечного вооружения ЦНИИТОЧМАШ Илья Давыдов. «Это было сделано специально. Все организаторы знали об этой задумке. Оператор под присмотром представителя ФСО это осуществил. Но повернулась только голова, ни в коем случае не все остальное», – сказал Давыдов, передает РИА «Новости». Робот демонстрировал президенту различные умения, например, проехал на квадроцикле. Все этапы презентации проводилось под присмотром ФСО. «Чтобы сигнал не отключился некстати, рядом с оператором стоял представитель ФСО. Прорабатывался и вопрос возможности полного отключения системы, если что-то пойдет не по плану», – рассказал Давыдов. Саму демонстрацию антропоморфного робота специалист назвал «десертом – вишенкой на торте», поскольку в первую очередь Путину показывали разработки Фонда перспективных исследований и возможности боевой экипировки военнослужащего «Ратник». Проект Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника» по созданию антропоморфного робота стартовал в 2014 году, а в 2015-м свои умения робот продемонстрировал президенту на испытательном полигоне ЦНИИТОЧМАШ. В 2019 году «Федор» отправился в космос и стал первым российским роботом-космонавтом. RT отреставрировал поздравление Гагарина с Днем космонавтики 12 апреля 2021, 10:10 Текст: Евгения Шестак

Специалисты телеканала RT с помощью нейросетей сделали цветным выступление Юрия Гагарина по Центральному телевидению в 1962 году. В опубликованном RT ролике Гагарин поздравляет всех с первым Днем космонавтики. Видео было найдено в архиве. «Дорогие друзья! Сегодня день первой годовщины первого в истории человечества полета человека в космос», – говорит Гагарин. По его словам, полет советского корабля «Восток-1» открыл не только новую веру в освоение космоса, но и «явился вестником мира и доброжелательства» народов Советского Союза, строящих коммунизм, ко всем народам Земли. Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов рассказал, что Юрий Гагарин был готов помочь друзьям в трудную минуту и умел поднять настроение.