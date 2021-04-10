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10 апреля, суббота | Последнее обновление — 20:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян
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В Австрии заявили об окончании переговоров по закупке «Спутника V»
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Переговоры с Россией по поводу приобретения вакцины от коронавируса «Спутника V» подошли к концу, закупка российского препарата для Австрии возможна, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
«Закупка для нас в Австрии возможна», – сказал Курц, указав, что переговоры «де-факто подошли к концу», передает РИА «Новости».
Он также отметил, что приобретение миллиона доз российского препарата ускорило бы вакцинацию в Австрии.
Ранее Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
Гинцбург допустил пожизненный иммунитет после «Спутника V»
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.
Гинцбург выразил надежду, что «вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно», передает «Интерфакс».
«Укололся два раза, ну и живи там – пять-десять лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», – добавил он.
Гинцбург также рассказал о планах в рамках исследования проводить повторную вакцинацию пациентов, у которых упал уровень антител, однако «не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь, чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ».
«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые, третьи, четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился», – объяснил он.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрировали в 60 странах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Бразилия захотела посмотреть на производство «Спутника V» в России
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Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на следующей неделе прибудет в Россию для инспекции мест производства вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба регулятора.
«Будут проинспектированы две фабрики. Сначала с 15 по 21 апреля трое сотрудников Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины и сама вакцина. Затем с 19 по 23 апреля пройдет инспекция предприятия, ответственного за финальные приготовления и фасовку», – приводит ТАСС текст сообщения на сайте Anvisa.
В пресс-службе отметили, что Anvisa станет одним из первых иностранных регуляторов, представители которого посетят производство «Спутника V». В ходе визита бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС, а также его импорта в Бразилию.
Во вторник президенты России и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили регистрацию, поставки и производство «Спутника V» в южноамериканской республике. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).
31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.
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Россия объявила о разработке еще одной вакцины от коронавируса
Специалисты НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России разрабатывают еще одну вакцину против новой коронавирусной инфекции, предварительные результаты ждут уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время», – цитирует ТАСС министра.
В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.
Ранее министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной вакцины от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанной новосибирским научным центром «Вектор».
Тем временем в России завершилась вторая фаза клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».
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Турция приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса
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Суточный прирост случаев коронавируса в Турции в пятницу оказался близок к зафиксированному накануне рекордному показателю, свидетельствуют данные министерства здравоохранения республики.
«За последние 24 часа сделаны 305103 теста, выявили 55791 случай [заражения коронавирусом]. Умерли 253 человека. Теперь общее число умерших составляет 33454, а инфицированных – 3,745 млн», – приводит текст ежедневной сводки Минздрава Турции ТАСС.
Днем ранее в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Инфекция была впервые выявлена в Турции 10 марта 2020 года у местного жителя, который вернулся из Европы.
Ранее стало известно, что в понедельник на совещании в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса может быть принято решение о приостановке авиасообщения России с Турцией из-за риска распространения коронавируса.
В пятницу глава правительства Михаил Мишустин поручил снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, за короткий промежуток времени заболеваемость выросла почти в четыре раза, при этом больше всего мутировавших штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию именно из Турции.
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После прививок Pfizer и Moderna в Швейцарии умерли 55 человек
После вакцинации от коронавируса препаратами Comirnaty от Pfizer/BioNTech и Moderna в Швейцарии скончались пятьдесят пять человек, сообщил швейцарский надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic.
По данным ведомства, к 6 апреля в Швейцарии было выявлено 1174 случая побочных эффектов, вероятно, появившихся после использования вакцин. Из всех сообщений о побочных эффектах 577 случаев касаются вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, 580 случаев относятся к вакцине Moderna. В 17 случаях используемая вакцина не уточняется. Согласно информации надзорного органа, из всех побочных эффектов 396 случаев (33,7%) расцениваются как серьезные, передает РИА «Новости».
«В 55 серьезных случаях люди умерли через разные промежутки времени после вакцинации. Их средний возраст составлял 84 года, и у большинства из них уже были серьезные заболевания. Эти случаи были проанализированы с особой тщательностью. Насколько известно в настоящее время, смерть была вызвана такими состояниями, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, которые произошли независимо от вакцинации», – говорится в сообщении.
При этом швейцарский надзорный орган считает, что нет никаких конкретных доказательств того, что вакцинация стала причиной смерти. «Органы регулирования лекарственных средств других стран и ВОЗ пришли к аналогичным выводам, когда они оценивали смертность с временной привязкой к вакцинам против COVID-19, разрешенным в Швейцарии», – подчеркивается в сообщении Swissmedic.
Напомним, в конце марта в Австрии пенсионер умер после вакцинации от коронавируса препаратом разработки Pfizer. Согласно официальным данным Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA), при испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech в США погибли шесть человек. Кроме того, у привившихся вакциной Pfizer в США зафиксировали серьезные побочные эффекты.
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Австрия заявила о намерении зарегистрировать «Спутник V» самостоятельно
Австрия ищет способ самостоятельно зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V», но надеется на быстрый допуск со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
«Мы находимся перед заключением контракта с Россией (на поставку российского препарата в Австрию – ред.ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правительственных кругах Австрии.
«Получить регистрацию от EMA – это наилучший вариант, то есть дождаться, когда EMA проверит вакцину. При этом в настоящее время мы выясняем пути для национальной регистрации», – сказал он. В частности, над этим вопросом уже работают австрийские медицинские эксперты.
По его словам, австрийский канцлер Себастьян Курц исходит из того, что «Австрии нужна российская вакцина».
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена может зарегистрировать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» на национальном уровне, если процесс одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». При этом ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
Беспорядки вспыхнули в Бухаресте из-за решения переделать больницу в ковидный госпиталь
Власти Румынии решили преобразовать столичную ортопедическую больницу «Фоишор» в больницу для пациентов с COVID-19, что привело к беспорядкам и акциям протеста в ночь на субботу в Бухаресте, сообщают местные СМИ.
Решение о преобразовании больницы румынский минздрав и департамент по чрезвычайным ситуациям МВД приняли из-за нехватки коек в отделениях интенсивной терапии в столичных больницах, передает ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.
В «Фоишоре» всего было 105 пациентов, 13 было решено перевезти в другие больницы города, 92 пациента, которые были прооперированы или ждали операции, были выписаны. Больница располагает 20 койками для интенсивной терапии и еще 90 койками со снабжением кислородом.
Во время перевозки пациентов в больнице и вокруг нее возник хаос. Недовольные больные и их родственники стали протестовать, возле медучреждения появились участники акций протеста против введенных властями ограничительных мер из-за COVID-19 и пытались блокировать вывоз пациентов. Полицейские и жандармы организовали оцепление вокруг эвакуируемых пациентов и машин скорой помощи.
Глава департамента по чрезвычайным ситуациям, государственный секретарь МВД Раед Арафат выразил сожаление в связи с «причиненным дискомфортом», подчеркнув, что «это решение было необходимо».
По его словам, хаос во время перевозки больных возник, в том числе, из-за протеста администрации и медперсонала больницы, которые требовали дополнительные объяснения.
По сообщениям минздрава страны, из-за создавшегося хаоса и задержки с отправкой больных, часть пациентов оказалась в удручающем положении.
«Способ эвакуации вызывает сожаление, и мы хотели бы, чтобы такое больше не повторилось никогда», – заявили в ведомстве.
Утром в субботу в «Фоишоре» еще оставалось восемь подлежащих вывозу пациентов.
Напомним, по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В немецком Касселе акция протеста против карантина в Германии переросла в беспорядки. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме.
Специалисты ВШЭ усомнились в выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году
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Прогнозы о преодолении в 2021 году мировой экономикой кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не оправдываются, следует из доклада «Оценка влияния кризиса, связанного с пандемией COVID-19, на отрасли российской экономики и их посткризисное развитие», который подготовили эксперты НИУ «Высшая школа экономики» совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей.
В исследовании говорится, что «на фоне новых волн пандемии, охвативших многие страны в последние месяцы, уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о полноценном выходе мировой экономики из кризиса в 2021 году не оправдываются», передает ТАСС.
Отмечается, что пока не устранены факторы, негативно влиявшие на мировую экономику в 2020 году.
«Разная интенсивность карантинных ограничений и разная скорость вакцинации от COVID-19 в отдельных странах, а также появление новых опасных штаммов вируса и далее будут негативно влиять на состояние национальных экономик и глобальные цепочки поставок», – считают эксперты.
Это означает, что «правительствам нужно будет адаптировать свою экономическую политику к условиям более долгой рецессии». При этом перспективы восстановления экономики будут зависеть не только от действий правительства, но и, в значительной степени, от планов и ожиданий на уровне фирм.
Ранее потери мировой экономики от пандемии коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов.
Аргентина установила очередной антирекорд по числу заболевших COVID
Аргентинские медики за сутки выявили 24130 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии, при этом общее число заразившихся приблизилось к 2,5 млн, сообщило министерство здравоохранения республики.
Больше всего случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 12452. В столице Аргентины выявлен 2601 заразившийся. За минувшие 24 часа в стране подтверждена смерть 228 пациентов с коронавирусом. По данным минздрава, общее число летальных исходов достигло 57350, передает ТАСС.
Предыдущий антирекорд по числу заражений в Аргентине был установлен в четверг – 23683. Начиная со вторника в стране ежедневно выявляют больше 20 тыс. заболевших.
Во вторник министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти признала начало в республике второй волны пандемии. С пятницы в районах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, к которым относится в том числе столица Аргентины, действует запрет на свободное передвижение в ночное время, работу казино и любые собрания в закрытых помещениях.
Напомним, 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В том же месяце Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку «Спутника V». Всего Аргентина приобрела 30 млн доз российской вакцины от коронавируса.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
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Глава ВОЗ предупредил о падении эффективности вакцин при мутациях коронавируса
Существующие вакцины от коронавируса при значительных мутациях COVID-19 могут быть недостаточно эффективны, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Как вы знаете, вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если изменение мутации вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать», – цитирует главу ВОЗ РИА «Новости».
По его словам, необходимо оперативно увеличить охват вакцинацией, в ином случае у заболевания будет пространство для распространения, циркуляции и дальнейших мутаций.
В этом случае новые варианты COIVD-19, против которых действующие вакцины не работают, попадут в те страны, где охват вакцинацией высок, указал гендиректор ВОЗ.
В январе глава ВОЗ заявлял, что вакцин от коронавируса хватит на всех, однако необходимо добиться равного распределения существующих препаратов для вакцинации групп риска во всех странах мира, иначе пандемия может затянуться. Также Гебрейесус заявил об угрозе «катастрофического морального провала» из-за того, что вакцины от COVID-19 распределяются неравномерно и беднейшие страны практически не получают к ним доступа.
Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
В Индии зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки – 145 тыс. человек, общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 13 млн 205 тыс. 926 человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
Отмеченный за сутки скачок заболеваемости в Индии стал очередным, пятым в текущем месяце и четвертым подряд антирекордом для страны: в минувшую пятницу было отмечено 131 тыс. 968 случаев инфицирования коронавирусом, 8 апреля – 126 тыс. 789, 7 апреля – 115 тыс. 736 случаев, а 5 апреля – 103 тыс. 558. Ранее максимальный скачок заболеваемости в Индии был зафиксирован более полугода назад: 17 сентября прошлого года, когда были выявлены 97 тыс. 894 зараженны, передает ТАСС.
Всего за последние пять дней в стране было зарегистрировано более 616 тыс. случаев заражения этой инфекцией, погибли – 3 тыс. 335 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 794 летальных исхода, всего же за время эпидемии в стране от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 168 тыс. 436 человек.
В данный момент в Индии лечатся от COVID 1 млн 46 тыс. 631 пациент, что на 67 тыс. 23 больше, чем сутками ранее. Индия занимает третье место в мире (после США и Бразилии) по числу заразившихся коронавирусом и четвертое место – по числу летальных исходов из-за новой инфекции (после США, Бразилии и Мексики).
Привиты от коронавируса за сутки – 3 млн 415 тыс. 55 человек, всего вакцинированы 98 млн 075 тыс. 160 человек, указывает минздрав страны.
Ранее аргентинские медики за сутки выявили 24 тыс. 130 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии, при этом общее число заразившихся приблизилось к 2,5 млн человек.
Также сложная ситуация с коронавирусом сложилась в Турции. Страна приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев COVID.
Разработчики вакцины от коронавируса CureVac заявили о планах допуска в ЕС
Вакцина CureVac от коронавируса может быть допущена в ЕС европейским регулятором ЕМА уже в мае, заявил официальный представитель фирмы Торстен Шюллер в интервью Augsburger Allgemeinen Zeitung.
«Мы уже значительно продвинулись вперед в третьей клинической испытательной фазе и ожидаем данных для окончательного пакета для сертификации», – приводит РИА «Новости» слова Шюлера. Он добавил, что в фирме рассчитывают на допуск в ЕС «в мае или июне».
Ранее в CureVac заявляли, что рассчитывают на сертификацию в ЕМА до конца июня.
CureVac – биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Тюбингене, Германия, которая разрабатывает методы лечения на основе матричной РНК (мРНК).
Компания сосредоточена на разработке вакцин против инфекционных заболеваний и лекарств от рака и редких заболеваний. Фирма интенсивно работает сейчас над созданием вакцины от вируса SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 впервые выявлен в декабре 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.
Ранее стало известно о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.
Немецкий политолог Александр Рар объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД «вакцинный сепаратизм» в ЕС.
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Власти США не нашли прямой связи тромбоза с вакциной Johnson&Johnson
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов, сообщило издание The New York Times.
«К настоящему моменту мы не обнаружили в этих случаях прямой связи с вакцинацией и продолжаем собственные изыскания», – приводит текст заявления представителя FDA ТАСС.
Как уточнили в управлении, американский регулятор за время вакцинации зарегистрировал лишь несколько подобных случаев. «Сейчас ничто не указывает на то, что эти редкие случаи [тромбоза] были связаны с прививкой Janssen от COVID-19», – отметили в FDA.
Накануне в Соединенных Штатах закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан. В минувшее воскресенье стало известно, что власти Соединенных Штатов прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе.
Мурашко раскрыл, у кого чаще бывают осложнения после COVID
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что переболевшие коронавирусом мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после болезни и попадают в реанимацию.
«Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет», – сказал Мурашко в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».
Он отметил, что необходимо помнить об этих рисках при принятии решения о вакцинации от коронавируса.
Глава Минздрава также сообщил, что осложнения после коронавируса встречаются почти в два раза чаще, чем после сезонного гриппа.
«Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями – неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии», – сказал Мурашко.
Он отметил, что вакцинация от коронавируса позволяет избежать этих проблем. По словам министра, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» может гарантировать пожизненный иммунитет.
В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8704 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8704 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2006, Санкт-Петербурге – 699, Московской области – 587.
Всего в стране выявлено 4 632 688 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 258 279 человек, из них 9579 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 402 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 102 649 человек.
Накануне, 9 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9150. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 446.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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