Австрия объявила о скором начале закупок «Спутника V»

Австрия уже на следующей неделе может заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер страны Себастьян Курц после встречи с послом России Дмитрием Любинским.

«Мы на последних метрах, и заказ «Спутника V» может произойти, вероятно, уже на следующей неделе», – передает слова канцлера РИА «Новости».

Напомним, Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса.

Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции.

Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил, что «Спутник V» является безопасным и действенным средством, закупка препарата поможет преодолеть нехватку вакцин.