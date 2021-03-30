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В МИД сочли планы Австрии на «Спутник V» разрушением мифа об агрессии России
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Планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе – девиз российской политики в действии», – написала Захарова в Facebook.
Так она прокомментировала заявление канцлера Австрии Себастьяна Курца о намерении закупить 1 млн доз «Спутника V».
Официальный представитель МИД также призвала перестать слушать «брюссельских идеологов», чья «философия неактуальна».
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса.
Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».
Боррель заявил об объединении России и Китая против Запада
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Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив при этом, что экономически у Китая есть явное преимущество.
«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически обе страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», – написал Боррель в своем блоге.
По его словам, «китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела».
«Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», – написал Боррель, уточнив, что Россия не сможет быстро и легко диверсифицировать свой экспорт, так как для этого нужны «огромные инвестиции».
Ранее в марте Боррель заявил, что министры иностранных дел государств Евросоюза считают, что Россия взяла курс на конфронтацию с сообществом.
Перед этим президент Владимир Путин в беседе с главой Евросовета Шарлем Мишелем назвал «неудовлетворительными» отношения между Россией и ЕС из-за конфронтационной линии Евросоюза. В то же время в МИД заявили о провале в отношениях России и ЕС из-за неготовности Брюсселя к равноправному сотрудничеству с Москвой. Официальный представитель МИД Мария Захарова разъяснила позицию России по взаимодействию с ЕС.
Вакцина AstraZeneca сменила название
Вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria, сообщает европейское агентство EMA.
На портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано, что это не повлечет за собой других изменений, но специалисты по вакцинации должны знать о переименовании, так как информация о продукте, его маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, передает РИА «Новости».
Изменение названия произошло на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину. На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин. Кроме того, сообщалось, что Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса.
При этом эксперты EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор также сообщил о ее безопасности и эффективности и отметил, что преимущества и защита населения значительно превышают связанные с препаратом возможные риски. Кроме того, ученые продолжат изучать побочные эффекты и действия, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.
Вышло российское приложение, распознающее характерный для COVID-19 кашель
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Мобильное приложение российских разработчиков Acoustery, с помощью которого в кашле человека можно распознать шумы, характерные для COVID-19, появилось на рынках медицинских проектов Узбекистана, Индонезии, ОАЭ и Сингапура, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
«Приложение Acoustery, которое позволяет «услышать» в кашле человека признаки заражения COVID-19, вышло на экспорт на коммерческой основе в четыре страны: Узбекистан, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и в Сингапур. В каждой стране проект работает через местную компанию-интегратора», – передает ТАСС сообщение Платформы НТИ.
Авторы приложения представили разработку на проектном комитете НТИ в 2020 году и получили экспертную поддержку в развитии новой технологии.
Сервис разработала компания НТЦ «Медитэкс» в консорциуме с «Кардиомаркером». Для распознавания признаков коронавируса программа использует нейросети и математические алгоритмы, чтобы проанализировать акустические особенности дыхания и кашля. Сервис может использоваться как самостоятельное мобильное приложение или в качестве программного модуля для систем медучреждений. Приложение также может выявить признаки туберкулеза, коклюша и астмы. Разработчики подчеркивают, что окончательный диагноз ставит врач.
Новая разработка призвана сократить время определения заболевания, а в перспективе снизить расходы на проведение дорогостоящих исследований.
«Нейросети, обученные на нескольких сотнях больных COVID-19, позволяют с достаточной точностью дифференцировать признаки нездорового кашля. Приложение поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения: можно будет предотвратить внезапные вспышки респираторных заболеваний, а работодатели смогут избежать неприятных экономических последствий», – добавили в пресс-службе Платформы НТИ.
В России сервис проходит сертификацию в Росздравнадзоре. Ожидается, что приложение будет сертифицировано в 2021 году.
Авторы сервиса в ОАЭ работают с National Medical Supplies – поставщиком средств индивидуальной защиты и тестов для диагностики COVID-19, сотрудничающим с государственными больницами и крупным бизнесом.
В Сингапуре компания Thea планирует встроить российское приложение в несколько тысяч автомобилей каршеринга. Предполагается, что владельцы смогут своевременно принимать решения о дезинфекции салона после зараженного пользователя.
В Индонезии Acoustery интегрируется в большой телемедицинский портал Alodokter, который обслуживает около 7 млн пользователей. В Узбекистане с сервисом работает компания Core IT Service, специализирующаяся на внедрении современных технологий в частных медучреждених.
Руководитель проекта Дмитрий Михайлов рассчитывает, что сервис Acoustery займет 0,5% мирового рынка ПЦР-тестов, объем которого составляет почти 20 трлн долларов в год.
Напомним, лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, позволяющий в течение минуты по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом.
Мэр Ниццы сделал предварительный заказ на «Спутник V»
Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российского препарата от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения города.
«Да, можно сказать, что так», – сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала BFM, сделал ли он предварительный заказ на российский препарат, передает ТАСС.
При этом он отметил, что «рассчитывает на то, что вакцина пройдет апробацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в июне», напомнив, что препарат «Спутник V» уже используется в десятках стран.
Между тем на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.
Тем временем итальянский южный регион Кампания решил провести закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».
ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V»
На власти Австрии ложится вся ответственность за возможные последствия применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V», если Вена разрешит ее использование в одностороннем порядке, заявила официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.
«Страны ЕС имеют право в чрезвычайном порядке разрешить применение на своей территории вакцины, не получившей одобрения Европейского агентства лекарственных препаратов (ЕМА). Однако, в этом случае власти этой страны будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия ее применения», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Курц призывал ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
В Канаде приостановили вакцинацию AstraZeneca для людей младше 55 лет
Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации решил приостановить вакцинацию населения младше 55 лет британско-шведским препаратом AstraZeneca, сообщил телеканал CBC.
Отмечается, что официальное сообщение о приостановке вакцинации поступит в течение понедельника. Решение объясняется «соображениями безопасности», передает ТАСС.
1 марта Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации рекомендовал Минздраву страны приостановить использование вакцины AstraZeneca людьми старше 65 лет. Кроме того, министерство здравоохранения Канады обновило текст инструкции для препарата AstraZeneca и Covishield от коронавируса, включив информацию о случаях нарушения свертываемости крови после прививки.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
В Венесуэлу доставлена третья партия вакцины «Спутник V»
В международный аэропорт Симона Боливара в Венесуэле прибыл самолет с третьей партией российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
В Венесуэле планируется начать вакцинацию пожилого населения препаратом «Спутник V», сообщил ранее президент страны Николас Мадуро, передает РИА «Новости».
Первую партию российской вакцины от коронавируса Венесуэла получила 2 октября 2020 года. 13 января Венесуэла выдала регистрацию «Спутнику V». Всего республика планирует приобрести 10 млн доз «Спутник V». Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в вакцинации жителей страны.
Мадуро и его супруга Силия Флорес вакцинировались от коронавируса российским препаратом «Спутник V», отметив, что после вакцинации и отдыха чувствует себя хорошо.
Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в летних лагерях в любых субъектах России
Российские дети смогут отдохнуть летом в любом лагере, находящемся за пределами субъекта их проживания, постановила главный государственный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах Российской Федерации или их заместителей», – постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Разрешенное количество детей в отрядах увеличили с 50% до 75%.
В 2020 году Роспотребнадзор запретил до снятия ограничительных мер из-за коронавируса выезд детей на отдых в оздоровительные лагеря за пределы своего региона, исключением стали проживающие в Арктической зоне.
Австрия решила закупить 1 млн доз вакцины «Спутник V»
Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.
«В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Важно только одно, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она. С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен», – приводит ТАСС заявление Курца.
По его словам, если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, страна сможет раньше вернуться к нормальной жизни, спасти множество жизней и рабочих мест.
По информации ведомства австрийского федерального канцлера, Австрия и Россия в настоящий момент ведут переговоры о закупке 1 млн доз «Спутник V».
Ранее глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что третья волна пандемии коронавируса наступила в Европе. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» при условии ее безопасности.
В России выявили 8,3 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1291, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 556.
Всего в стране выявлено 4 536 820 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 155 996 человек, из них 9588 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 409 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 98 442 человека.
Накануне, 29 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8711. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 434.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Европейские страны захотели отправлять граждан в Россию для вакцинации от COVID
Представители некоторых европейских стран выдвигали инициативы пускать иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса, так как подавляющее количество государств имеют с этим проблемы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «были уже инициативы относительно того, что необходимо подумать, можно ли предоставить возможность иностранцам приезжать к нам, так или иначе, и делать здесь прививки», передает РИА «Новости».
«Они были даже, скажем так, от представителей некоторых европейских стран. Действительно, сейчас подавляющее большинство стран испытывают проблемы с вакцинами, их не хватает, производители всех стран мира не успевают. Конечно, у нас абсолютнейший приоритет – удовлетворение всех потребностей россиян», – сказал он.
Представитель Кремля также заявил, что Москва позитивно оценивает решение ряда государственных деятелей России сделать прививку от коронавируса в публичном формате, так как личный пример авторитетных людей – бесценен.
«Что касается президента, то каждый государственный деятель, помимо всего прочего, является еще и человеком со своими какими-то внутренними ориентировками. И как раз говоря об обезьянничестве, президент говорил о своем видении того, как нужно подавать пример. В данном случае речь идет о том, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован», – подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».
До этого премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, потому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».
Между тем Запад начал активно транслировать очередной миф, связанный с борьбой России с коронавирусом: якобы граждане страны слишком мало доверяют и качеству российских вакцин (в частности, «Спутнику V») и процедуре вакцинации в целом.
В Минздраве заявили о возможной третьей волне заболеваемости коронавирусом в России
Показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране, заявила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова.
«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», – сказала она, передает ТАСС.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил подъем заболеваемости коронавирусом на территории России в середине весны.
За минувшие сутки в России выявлено 8277 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1291, Санкт-Петербурге – 719, Московской области – 556.
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Асад вернулся к работе после коронавируса
Президент Сирии Башар Асад и его супруга получили отрицательный анализ теста на коронавирус и возвращаются к работе во вторник, говорится в заявлении пресс-службы президентского дворца.
В заявлении говорится, что «после окончания периода изоляции по состоянию здоровья, исчезновения симптомов COVID-19 и получения отрицательного анализа ПЦР президент Башар Асад и его супруга Асма Асад возвращаются к работе, начиная с сегодняшнего дня (вторника)», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале марта пресс-служба президентского дворца официально заявила, что президент САР Башар Асад и его супруга Асма заболели COVID-19 и проходят лечение.
В Берлине приостановили использование вакцины AstraZeneca
Власти Берлина в качестве меры предосторожности вновь приостановило использование вакцины AstraZeneca, хотя тяжелых побочных эффектов после вакцинации препаратом в столице Германии не зарегистрировано, сообщила сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.
«Мы решили пока не прививать людей моложе 60 лет – независимо от пола – вакциной AstraZeneca. Это мера предосторожности. То, что сделали (клиники) Charite и Vivantes, я также воспринимают как меру предосторожности. В такие времена невозможно быть слишком осторожным. … Те, кто уже сделал прививку и у кого не было побочных эффектов, – а у нас не было трагических случаев – у них отличная защита иммунитета, вакцина, как и прежде, хорошая. Но когда появляются новые данные, то нужно подождать, пока они будут проанализированы», – заявила Калайчи.
По ее словам, Берлин рассчитывает, что уже в течение дня эксперты Постоянной комиссии по вакцинации и Института Пауля Эрлиха дадут свои рекомендации по AstraZeneca, передает РИА «Новости».
Ранее берлинские клиники Charite и Vivantes приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca женщин моложе 55 лет на фоне новых сообщений о тромбозах синусов мозговой оболочки.
Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На этом фоне ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
Власти Мали одобрили применение «Спутника V»
Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена к применению в Республике Мали, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Мали. Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (Еmergency use authorization, EUA)», – отмечается в сообщении фонда, передает ТАСС.
Днем ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовал производство более 60 млн доз вакцины «Спутник V» в Китае, его планируется начать в мае.
По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.