Решение о возврате в Генпрокуратуру дела старших сестер Хачатурян вступило в силу

Материалы уголовного дела в отношении двоих старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, официально отправлены в Генпрокуратуру России Мосгорсудом, сообщила пресс-служба суда.

«Мы можем подтвердить информацию, что передали материалы уголовного дела в Генеральную прокуратуру РФ. Решение [о возврате] вступило в законную силу», – передает ТАСС со ссылкой на источник в суде.

Московский городской суд и Бутырский суд Москвы два месяца назад приняли решение о возвращении в Генеральную прокуратуру России уголовных дел в отношении трех сестер Хачатурян в связи с необходимостью принять итоговое решение относительно действий их отца – Михаила Хачатуряна.

Следственный комитет России официально признал потерпевшими сестер Хачатурян по делу о сексуальном насилии и побоях со стороны их отца Михаила Хачатуряна. По словам адвокатов девушек, теперь по делу Хачатуряна предстоит полноценное предварительное расследование, «в ходе которого следствие будет собирать доказательства совершения им преступлений». По окончании расследования дело будет направлено в суд. Депутат Госдумы Оксана Пушкина назвала возбуждение уголовного дела против Михаила Хачатуряна историческим событием для России, а его самого сравнила со «скопинским маньяком».

Тело Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности.

14 июня 2019 года СК предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян. В отношении младшей сестры уголовное дело было направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. По словам адвоката одной из девушек, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования». Однако Следственный комитет проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры и оставил прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору. В январе 2021 года суд вернул прокуратуре дело сестер Хачатурян.