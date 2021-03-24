Пушкина: Отец сестер Хачатурян был хуже «скопинского маньяка»

Возбуждение уголовного дела против Михаила Хачатуряна – это историческое событие для России, он был хуже скопинского маньяка, считает депутат Госдумы Оксана Пушкина.

«Возбуждение уголовного дела против покойного Михаила Хачатуряна – историческое событие для нашей страны. Потому что во всем ужасе дел о семейно-бытовом насилии дело сестер Хачатурян стоит особняком – это кромешный ад. Михаил Хачатурян был хуже скопинского маньяка, потому что он лишал свободы, избивал и систематически насиловал собственных дочерей», – написала Пушкина в Telegram.

«Я хочу пожать руку человеку, который решился на такой шаг вопреки давлению со стороны поборников домашнего насилия, озверевших от собственной безнаказанности. Это пример настоящего мужества. Следующим логичным шагом должно стать прекращение уголовного преследования Ангелины, Марии и Кристины Хачатурян», – считает Пушкина.

Депутат отметила, что данный судебный процесс и дискуссия вокруг него наглядно показали, что в России нужен закон против домашнего насилия, и она «будет добиваться принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия в текущем и, если потребуется, в следующем созыве Государственной Думы».

«Не сомневаюсь, что рано или поздно наш закон будет принят, и катастрофы, подобные трагедии на Алтуфьевском шоссе, больше не повторятся», – заключила Пушкина.

Ранее сообщалось, что сестер Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбужденному уголовному делу в отношении убитого ими отца. Против Михаила Хачатуряна было возбуждено дело по трем статьям о сексуальном и другом насилии в отношении дочерей.

Тело Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности.

14 июня 2019 года СК предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян. В отношении младшей сестры уголовное дело было направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. По словам адвоката одной из девушек, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования». Однако Следственный комитет проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры и оставил прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору. В январе 2021 года суд вернул прокуратуре дело сестер Хачатурян.