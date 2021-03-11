Против отца сестер Хачатурян завели дело посмертно

Следственный комитет возбудил в отношении убитого Михаила Хачатуряна дело по факту сексуального насилия в отношении дочерей, рассказал один из адвокатов, участвующих в процессе.

«В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и 117 «Истязание», – заявил он РИА «Новости».

По его словам, уголовное дело касается сексуального и другого насилия в отношении дочерей Хачатуряна.

Официальное подтверждение этой информации пока не поступало.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности.

14 июня 2019 года СК предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. По словам адвоката одной из девушек, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования». Однако Следственный комитет проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры и оставил прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору. В январе 2021 года суд вернул прокуратуре дело сестер Хачатурян.