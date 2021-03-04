СМИ: Погибший турецкий генерал причастен к победе Азербайджана в Карабахе

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4 марта, четверг | Последнее обновление — 23:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: После решения ОПЕК+ нефть подорожала выше 67 долларов
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Дзержинский, разумеется, спорная личность. Но Дзержинский – это история нашей страны, кровавая и блистательная. Мы жали на клавишу «кэнсел» тридцать лет, и только-только начало ослабевать давление, как «культура отмены» обрела свое имя и новые силы.
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Если, например, в Facebook забранки в постах Артемия Лебедева были в количестве нескольких сотен, то шум в Facebook Татьяны Никитичны достигал нескольких тысяч комментариев, доходя даже и до властных требований родить 46-летнего Артемия Татьяновича обратно.
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Казалось бы, причем тут правосудие? А при двойных стандартах. Одним мы простим что угодно, а другим (в лучших лубянских традициях) припомним даже то, чего они и не совершали.
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Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
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Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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СМИ: Погибший турецкий генерал причастен к победе Азербайджана в Карабахе
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Генерал Осман Эрбаш, погибший в результате крушения военного вертолета на севере Турции, был причастен к победе Азербайджана в Нагорном Карабахе и принимал участие в испытании ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2.
По данным Telegram-канала WarGonzo, погибший турецкий генерал стоял у истоков создания беспилотников Bayraktar, в Турции Эрбаша считали одним из авторов стратегии, которая помогла Азербайджану и турецким военным советникам добиться успеха во время вооруженного конфликта в Карабахе, сообщает Lenta.ru.
Ранее сообщалось, что командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. При крушении вертолета девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.
Эксперт: Пашинян выиграл поединок с армянским генералитетом
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Глава Генштаба Армении все же будет уволен, а Пашинян побеждает. Видимо, президент Саркисян подвергся слишком сильному давлению со стороны правительства – и поддался ему. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД ереванский политолог Андраник Теванян, комментируя решение президента Армении де-факто утвердить требование премьера Пашиняна об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.
«Президент Армении мог бы опять притормозить увольнение главы Генштаба, но он обратился в КС, чтобы самоустраниться от принятия решений, которые он должен принимать. Саркисяну вообще свойственна двуликая политика», – сказал ереванский политолог Андраник Теванян. «Возможно, – продолжил собеседник, – сыграл свою роль большой нажим со стороны правительства, и в результате Саркисян решил «умыть руки». Поэтому он обратился в суд насчет того, насколько поправки соответствуют Конституции. Он знает, что судебный процесс может затянуться на несколько месяцев».
Российский эксперт, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян добавляет, что теперь все снова зависит от Пашиняна, который хотя и лишился поддержки армянских генералов, однако сумел сохранить политическую инициативу.
«Пашинян может и дальше работать на дестабилизацию ситуации в Армении, отказываться уходить в отставку, собирать свои митинги и угрожать открытым гражданским конфликтом. А может поступить как хоть немного государственный деятель, а именно – призвать народ разойтись и решить все вопросы через электоральную процедуру. То есть объявить о проведении через два месяца досрочных парламентских выборов. Это единственный шанс выйти из нынешней ситуации нормально», – подытожил собеседник.
Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего». Оппозиция назвала решение Саркисяна «тревожным» и потребовала экстренной встречи с ним.
Обращение президента Армении в Конституционный суд на данном этапе не может предотвратить уход главы Генштаба должности Оника Гаспаряна, так как КС будет оспаривать не соответствующее ходатайство премьера, а закон, регулирующий назначение и увольнение высшего командного состава. Об этом заявил Sputnik Армения эксперт по конституционному праву Вардан Айвазян.
Как пояснил юрист, именно этот закон позволил премьеру подать соответствующее ходатайство, однако пока КС будет обсуждать соответствие закона конституции, само по себе прошение премьера об увольнении Гаспаряна автоматически вступит в силу уже в среду. Таким образом, по словам Айвазяна, у президента еще остался день, чтобы оспорить конкретно прошение премьера.
«Я сейчас не хочу нарушать презумпцию невиновности, но если президент не обратится в КС с целью оспорить прошение премьера, то он станет соучастником отстранения начальника Генштаба. Обращение президента в КС в данном случае никакого отношения к ходатайству главы правительства не имеет», – заявил Айвазян.
Если же вдруг Конституционный суд вдруг оперативно признает антиконституционным закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», то ходатайство премьера об отставке главы Генштаба потеряет свою силу.
Отметим, что начальник Генштаба назначается на должность сроком на 5 лет. До «бархатной революции» 2018 года и статья 35.1 «О воинской службе и статуте военнослужащего» устанавливала исчерпывающий список оснований для преждевременного увольнения высшего военного должностного лица. Ни одного из этих оснований для снятия Гаспаряна у премьер-министра не было. Однако в июне 2018 года в упомянутый закон была внесена поправка, гласившая: «Освобождение военного от должности высшего командного состава может быть осуществлено независимо от того, существуют установленные ч. 1-й данной статьи (ст. 35.1) основания или нет». Иными словами, поправка позволяет снимать главу Генштаба с поста в любой момент.
Пашинян уклонился от ответа на вопрос о применении «Искандеров»
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Все разъяснения по теме комплексов «Искандер» уже даны, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, который вышел на трибуну вместо премьера страны Никола Пашиняна в ходе правительственного часа в парламенте.
Депутат «Просвещенной Армении» Аркадий Хачатрян задал несколько вопросов о применении «Искандеров». Пашинян на вопрос отвечать не стал, к трибуне вышел вице-премьер.
Авинян заявил, что по этому вопросу уже прозвучали все возможные заявления и состоялись обсуждения. «Разъяснения были даны со стороны пресс-секретаря премьера. Я думаю, что здесь нечего добавить», – передает его слова «Sputnik.Армения»
Вице-премьер предложил прочитать последнее заявление российской стороны о том, что вопрос «разъяснен и никаких проблем нет».
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Позже Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
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Грузия отказалась от предложенного Турцией регионального формата из-за России
Грузия не захотела участвовать в предложенном Турцией региональном формате «три плюс три» из-за России, это стало известно после встречи министров иностранных дел Грузии и Турции в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
После переговоров, состоявшихся в Турции, глава МИД этой страны Мевлуд Чавушоглу отметил, что с пониманием относится к «осторожному подходу Грузии, связанному со сложным положением из-за Абхазии и Южной Осетии».
После войны в Нагорном Карабахе Анкара предложила для региональной стабильности формат шести стран, в котором, кроме Турции, должны работать все страны Южного Кавказа, Россия и Иран. В Грузии это восприняли напряженно, так как не хотят консультаций с Россией, называя Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями».
По словам Чавушоглу, следует «уважать решение Грузии в этом вопросе». При этом он подчеркнул, что цель его страны при выдвижении данного предложения – «окончательно установить мир и стабильность в регионе, упрочит доверие».
Со своей стороны, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что «такие платформы должны основываться на уважении важных и фундаментальных принципов – признании суверенитета и территориальной целостности государств». По его словам, Грузия считает «успешным» сотрудничество Тбилиси, Баку и Анкары.
«Этот формат уже подтвердил свою привлекательность, что выражено в важных проектах Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзерум, TANAP, Баку-Тбилиси-Карс», – отметил он.
Свыше 170 конгрессменов США пожаловались в Госдеп на Эрдогана
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Двухпартийная группа американских конгрессменов направила госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором обвинила власти Турции в нарушении прав человека.
Госдеп призвали «обратить внимание на вызывающие тревогу нарушения прав человека», которые совершаются при президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Конгрессмены отметили, что Эрдоган и его Партия справедливости и развития почти 20 лет находятся у власти в стране. Это время власти Турции использовали, чтобы «ослабить судебную систему, поставить политических союзников на ключевые военные и разведывательные посты, подавить свободу слова и свободу печати и незаконно заключить в тюрьму политических оппонентов, журналистов и представителей меньшинств».
В письме говорится, что с 2016 года в Турции в рамках борьбы с политической оппозицией арестованы или посажены в тюрьму свыше 80 тыс. человек, прекратили работу свыше 1,5 тыс. неправительственных организаций. Кроме того, арестованы трое граждан Турции, которые работали на Госдеп, передает ТАСС.
Письмо подписали более 170 законодателей. Они рассчитывают, что Вашингтон в отношениях с Анкарой не станет игнорировать «отступления» Турции «от демократии». Конгрессмены обязались работать совместно с американскими дипломатами по данным вопросам.
Напомним, США также недовольны использованием Турцией российских ЗРК С-400. США требуют от Турции избавиться от С-400. Однако Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Военный вертолет разбился на востоке Турции
В Турции разбился военный вертолет, на месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых, сообщили в минобороны республики.
«С вертолетом, вылетевшим из Бингеля в Татван в 13.55 (мск), прервалась связь в 14.25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых», – сказано в заявлении военного ведомства, передает РИА «Новости». Телеканал NTV показывает в прямом эфире кадры с места крушения вертолета, которое произошло в труднодоступной горной местности в провинции Битлис, и эвакуации раненых.
Ранее при крушении легкого военного вертолета Dhruv в индийской союзной территории Джамму и Кашмир один пилот индийской армии погиб, еще один был тяжело ранен.
Также сообщалось о крушении вертолета в Куршевеле. Погибли два человека, трое госпитализированы.
Турция задумалась над покупкой второго полка С-400
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Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подтвердил, что Анкара продолжает рассматривать возможность приобретения у России второго полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, несмотря на оказываемое США давление.
«Наша работа по второму [полку] систем С-400 продолжается», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV слова Демира.
Кроме того, он отметил, что Турция не заметила для себя последствий от санкций США из-за С-400.
«Мы не заметили какого-либо прямого эффекта. Посмотрим, как будет действовать CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), но на данный момент каких-либо четких последствий нет, мы подождем», – сказал он.
Также Демир назвал неверной позицию США по данной теме. По его мнению, США ошибаются, если думают, что санкции повлияют на принятие любого национального решения Турции.
Во вторник Турция опровергла наличие альтернативных вариантов размещения С-400.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у России второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не откажется от приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400, несмотря на позицию Вашингтона.
Юрист объяснил, как глава Генштаба Армении может избежать увольнения
Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян может в течение суток обратиться в Административный суд и добиться приостановки своего увольнения до принятия окончательного вердикта, заявил юрист, глава партии «Одна Армения» Артур Казинян.
«Оник Гаспарян в течение суток может обратиться в Административный суд, а суд может приостановить применение данного административного акта (предложение Пашиняна об отставке Гаспаряна – прим. ВЗГЛЯД) до окончательного решения со стороны суда. То есть, имеется шанс, что он еще надолго может остаться на должности начальника Генштаба ВС Армении», — сказал он в интервью ТАСС.
Во вторник стало известно, что президент вновь отказался подписать прошение премьера об освобождении от должности Оника Гаспаряна. При этом президент Саркисян обратился в Конституционный суд, но не по поводу самого прошения, а с целью обсуждения соответствия Конституции поправок в закон «О воинской службе и статуте военнослужащего», в котором говорится, что глава кабмина имеет права предложить уволить представителя высшего командного состава ВС без представления причин. Это означает, что если Саркисян до 3 марта включительно не направит в КС именно предложение Пашиняна, то начальник Генштаба автоматически отправится в отставку.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Позже Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
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Оппозиция Армении сообщила о возбуждении дела против своего лидера Манукяна
Против лидера армянской оппозиции Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело, сообщил представитель оппозиционного движения.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
При крушении вертолета в Турции погиб генерал сухопутных войск
Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе, сообщил глава регионального отделения в Элязыге националистической Партии национального движения Семих Ышыквер.
По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. При крушении погибли турецкие военные, в том числе генерал сухопутных войск. «Командующий восьмым корпусом сухопутных войск Турции в Элязыге генерал Осман Эрбаш погиб при крушении вертолета в Битлисе», – написал Ышыквер в Twitter, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что девять турецких военнослужащих погибли и четверо получили ранения в результате крушения военного вертолета типа Cougar на востоке Турции.
Генштаб Армении потребовал прекратить обвинения в адрес вооруженных сил
Генштаб вооруженных сил Армении заявил, что его оценка ситуации в стране не изменилась.
В сообщении генштаба говорится, что военное командование «подтверждает свои оценки». Указывается, что военных пытаются «вовлечь в политические процессы». Вооруженные силы страны «считают недопустимыми и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения» в свой адрес, включая обвинения против «отдельных должностных лиц». Генштаб подчеркнул, что вооруженные силы руководствуются только государственными интересами, интересами народа и конституцией, передает ТАСС.
Напомним, президент страны Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого замначальника генштаба Тирана Хачатряна. Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Пашинян повторно потребовал уволить главу генштаба.
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Вице-спикер парламента Армении назвал российское оружие лучшим
Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян вслед за пресс-секретарем премьер-министра страны Мане Геворгян заявил, что российское оружие является лучшим.
«Я считаю, что российское оружие - самое лучшее оружие, я считаю, что действия Российской Федерации во время войны [эскалация конфликта в Карабахе осенью 2020 года] были максимально союзническими, и я считаю, что те проблемы, которые проявились, не в меньшей степени хорошо известны и нашим российским партнерам», – передает слова Симоняна РИА «Новости».
Геворгян ранее также заявила, что «не вызывает сомнения и то обстоятельство, что российское оружие – одно из лучших в мире».
На прошлой неделе в Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Напомним, новый политический кризис разгорелся в стране после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
Позже Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
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СК Армении подтвердил возбуждение дела против лидера оппозиции
В отношении лидера армянской оппозиции Вазгена Манукяна возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к насильственному захвату государственной власти, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.
«Во время митингов на площади Свободы, которые прошли 12 и 20 февраля 2021 года, Вазген Манукяна публично призывал к захвату власти, насильственному изменению конституционного строя. В связи с этим принято решение привлечь Вазгена Манукяна в качестве обвиняемого по статье 301 Уголовного кодекса Армении», – передает ТАСС сообщение СК Армении.
Напомним, объединенная оппозиция Армении несколько раз созывала митинг в Ереване.
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
Оппозиция в Ереване перекрыла проспект у здания суда
В столице Армении около сотни сторонников «Движения за спасение родины» перекрыли проспект у здания суда общей юрисдикции Еревана, где проходит заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, экс-министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна.
«Народ, армия, победа! Ты не можешь судить наших генералов, Никол!» – скандируют протестующие, передает ТАСС.
Напомним, Оганяну 4 марта прошлого года было предъявлено обвинение по статье УК «растрата имущества в особо крупных размерах.
Следствие установило, что в 2010 году Минобороны подготовило секретное решение о приватизации ЗАО «Дзора ГЭС», дав добро на отчуждение компании имущества на сумму 3,6 млрд драмов. Реальная стоимость имущества составляла 4 млрд 646 млн 400 тыс. драмов, в результате чего государству было нанесен ущерб на 1 млрд 46 млн 400 тыс. драмов (примерно 2 млн долларов США).
В мае 2019 года уголовное дело в отношении Оганяна было прекращено. Тогда же прекратили дело против экс-президента Роберта Кочаряна, экс-вице-премьера Армена Геворкяна, и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.
Однако в июне Апелляционный суд в Армении постановил вернуть Кочаряна под стражу и возобновить дело. Он находится под арестом.
В Армении в конце февраля разгорелся новый политический кризис после того, как президент Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова премьера о комплексах «Искандер».
Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьера, а сам Пашинян освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако Саркисян вернул с возражениями в аппарат премьера проект указа об отставке Гаспаряна. Собравшиеся у здания парламента Армении оппозиционеры встретили аплодисментами отказ уволить Гаспаряна. После этого Пашинян повторно потребовал уволить главу Генштаба.
В Минобороны России заявили, что «с недоумением и удивлением» ознакомились с заявлением Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В ведомстве отметили, что Армения не применяла свои «Искандеры» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.
Премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом России Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров».
Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку главы правительства Никола Пашиняна.
Турция опровергла наличие альтернативных вариантов размещения С-400
Турция не рассматривает варианты размещения российских ЗРС С-400 по аналогии с купленными Кипром С-300 на Крите и все еще надеется на урегулирование этого вопроса с США, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Мы верим, что возможно создать с США механизм, который бы разрешил опасения насчет угрозы со стороны С-400 для НАТО. Мы это предлагали ранее и повторяем предложение. [Оно касается] как покупки комплексов «Пэтриот», так и изучения вопроса об отсутствии угрозы для альянса и самолетов F-35», – передает ТАСС слова Калына.
Он напомнил, что «значительные усилия Турции договориться о покупке «Пэтриот» так и не принесли результатов, и США не смогли выступить с подходящим Анкаре предложением на этот счет».
Калын подчеркнул, что власти страны для С-400 «не рассматривают формулу» аналогичную «критской модели».
«Наш министр обороны не имел этого в виду. Тема передернута. Ранее мы уже приняли четкое решение по С-400», – сказал он. Под «критской моделью» имеется в виду ситуация с приобретенными в 1999 году Кипром системами С-300 ПМУ1. Из-за давления Анкары права на них в конечном счете были переданы Греции, и они были размещены на Крите. Размещение российских ЗРК С-300 на Крите произошло при посредничестве и согласии американцев, которые были проинформированы об их передаче.
Лидер оппозиционной, но сотрудничающей с партией власти Партии националистического движения Девлет Бахчели в свою очередь также раскритиковал намерения иностранных государств повлиять на решение республики об использовании С-400. По его словам, США не прислушиваются к призывам Анкары прекратить поддерживать курдов, но требуют учесть их интересы по С-400. «Мы считаем, что в теме С-400 учитывать надо не чьи-то еще формулы, а основываться на тех критериях, которые важны Анкаре», – сказал он.
Ранее Турция назвала условие применения С-400.
Высмеявший слова Пашиняна об «Искандерах» экс-замглавы генштаба Армении оспорил отставку
Бывший замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.
Иск подан в Административный суд. Ответчиком выступает президент Армении, в качестве третьей стороны указан аппарат премьер-министра. Судьей по делу назначена Мери Амбарцумян, передает РИА «Новости».
Очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер».
После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота».
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