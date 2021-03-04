Шри-Ланка одобрила вакцину против коронавируса «Спутник V» Военный вертолет разбился на востоке Турции 4 марта 2021, 18:35

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

В Турции разбился военный вертолет, на месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых, сообщили в минобороны республики. «С вертолетом, вылетевшим из Бингеля в Татван в 13.55 (мск), прервалась связь в 14.25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. На месте его падения были обнаружены девять погибших и четверо раненых», – сказано в заявлении военного ведомства, передает РИА «Новости». Телеканал NTV показывает в прямом эфире кадры с места крушения вертолета, которое произошло в труднодоступной горной местности в провинции Битлис, и эвакуации раненых. Ранее при крушении легкого военного вертолета Dhruv в индийской союзной территории Джамму и Кашмир один пилот индийской армии погиб, еще один тяжело ранен. Также сообщалось о крушении вертолета в Куршевеле. Погибли два человека, трое госпитализированы.

Историк разоблачил вымыслы времен перестройки о штрафбатах 3 марта 2021, 19:08

Фото: ВГТРК, "Штрафбат"

Текст: Елизавета Булкина

Штрафные батальоны в Красной армии в годы Великой Отечественной войны, вопреки мифам, отвечали общепринятой практике воюющих армий и были гуманной альтернативой крайним мерам уголовного наказания, позволяя очистить свое имя с оружием в руках, заявил профессор Военного университета Минобороны Юрий Рубцов. Историк презентовал свою книгу «Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны». В монографии на основе архивных документов и свидетельств ветеранов, воевавших в штрафбатах, комплексно рассматривается история создания и функционирования штрафных частей и заградительных отрядов в Красной армии, это первая подобная работа в исторической литературе, передает РИА «Новости». Приказ Сталина от 28 июля 1942 года № 227 («Ни шагу назад!») был направлен на повышение дисциплины в Красной армии и запрещал отход войск без приказа. Были сформированы штрафные подразделения из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости – штрафные батальоны и роты, а также заградительные отряды в составе армий. Приказ был подписан в дни, когда Красная армия, потерпевшая весной и летом 1942 года ряд тяжелых поражений, начала на Сталинградском направлении и на Кавказе ожесточенные оборонительные сражения, от исхода которых зависел дальнейший ход войны. Тема штрафбатов и заградотрядов в Красной армии часто является поводом для различных измышлений, искажающих реальную картину происходившего. В своей книге Рубцов отмечает, что взгляд на штрафбаты и заградотряды, «навязываемый общественному мнению в перестроечный и постперестроечный период, лишь как на проявление жестокой природы сталинского политического режима, чем дальше, тем больше обнажал свою узость и ангажированность». «Главным мотивом для меня было научными методами разоблачить огромный ворох вымысла, мистификаций, фальсификаций вокруг этой большой проблемы», – сказал историк. Он добавил, что до сих пор живы мифы о том, что якобы без штрафников Советский Союз не победил бы, что «вся Красная армия была сплошным штрафным батальоном», что «все было на жестокости, на ограничении военнослужащих в правовом отношении, поэтому выиграли, забрасывая врага трупами, теряя в три, пять, десять раз больше, чем это было бы, если бы войну вели квалифицированные военачальники». «Это изложение хода мыслей наших оппонентов», – отметил Рубцов. По словам специалиста, штрафные части существовали не только в русской императорской армии, но и практически в любой другой армии. Любая страна, которая оказывается в состоянии войны, должна задуматься, что делать с теми людьми, и не только военнослужащими, которые нарушили закон. «Спрятать их в тылу? Да, на лесоповале несладко. Но то, что допустимо в мирное время, абсолютно недопустимо в военное время», – добавил историк. «Ты можешь совершить преступление, порой очень серьезное, но от обязанности защищать Родину с оружием в руках это тебя не освобождает», – отметил он, заметив, что в Великую Отечественную Советский Союз выбрал весь свой призывной контингент. Более того, многие, будучи в заключении в тылу, из патриотических устремлений рвались на фронт, и им такая возможность была предоставлена, отметил Рубцов. «Что это? Жестокость сталинского режима или все-таки проявление понимания политическим режимом того, что люди, даже преступники, хотят реализовать свое право защищать свою Родину, свою землю, свой дом, своих близких с оружием в руках?» – добавил он. По словам специалиста, направление в штрафную часть представляло собой реальную альтернативу крайним мерам уголовного наказания. Рубцов подчеркнул, что необходимо обязательно учитывать специфику военного времени, говоря о штрафбатах и заградотрядах Историк напомнил, что с трусами, паникерами и дезертирами боролись всегда и в любой армии мира, потому что отказ от выполнения боевых приказов, неподчинение командирам, самовольное оставление позиций «способны разрушить самый стойкий военный организм и дезорганизовать тыл», тем более, когда речь шла о по-настоящему критическом моменте в ходе Великой Отечественной войны. «Заградотряды делались не для того, чтобы поливать всех свинцом, а чтобы вернуть людей в свои окопы… По крайней мере, из подлинных фронтовиков мало кто негативно сказал в адрес штрафных батальонов и заградительных отрядов», – сказал эксперт. Причем для штрафников заградотряды применялись в наименьшей степени, добавил историк. «В самом приказе № 227 в части, касающейся загрядотрядов, говорилось: поставить в тылу неустойчивых дивизий, вовсе не штрафников», – пояснил Рубцов. Историк заявил, что те, кто сегодня говорит о штрафбатах и заградотрядах как о сугубо карательных институтах, не вдаваясь в их суть, думают, что бой – это нечто вроде компьютерной игры. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», – процитировал Рубцов знаменитые строчки поэтессы Юлии Друниной. Газета ВЗГЛЯД ранее перечисляла самые популярные мифы о Великой Отечественной войне. Жительница Одессы назвала украинский язык «говяжьим» 4 марта 2021, 08:43 Текст: Евгения Шестак

Новый скандал на языковой почве разразился на Украине: покупательница одного из магазинов в Одессе резко высказалась об украинском языке, назвав его «говяжьим». По информации местного портала 048.ua, посетительницу магазина не устроило, что продавец говорит с ней на национальном языке. По словам женщины, она не понимает украинский, в связи с чем предложила продавщице вспомнить, «кем были первые граждане в истории города». Также женщина потребовала персонал магазина в разговоре с ней перейти на русский. Государственный язык Украины она назвала «говяжьим». Также в этот момент в магазине находился мужчина. Он написал жалобу на то, что их отказались обслуживать на русском языке. При этом администраторы магазина никаких нарушений в произошедшем не увидели. С 16 января на Украине начали действовать положения языкового закона, которые вводят новые ограничения и штрафы за использование русского языка и языков национальных меньшинств в сфере услуг. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцев бизнеса будут штрафовать, сумма взысканий составит от 5100 до 6800 гривен (180–242 доллара). Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли новый закон заставить население страны перейти на украинский язык. Журналистка в вечернем платье потроллила возмущенную «бомжовыми людьми» Нарусову 4 марта 2021, 11:27 Текст: Алина Назарова

Журналистка Софико Арифджанова сфотографировалась у здания Совфеда в вечернем платье, ответив таким образом на слова сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой, которую возмутили одиночные пикетчики «бомжового вида». В ходе заседания мать телеведущей Ксении Собчак заявила, что ее возмущают «маргинальные люди» возле Совета Федерации, которые приходят туда со своими требованиями. «Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета Федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются, то неприятно это. Понимаете, прямо на ступеньках Совета Федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями», – заявила Нарусова. Позже она пояснила, что ее возмущение вызвал пикет, когда на крыльце Совета Федерации «стоял какой-то придурок» с плакатом, который требовал привлечь к ответственности президента СССР Михаила Горбачева, пишет «Московский комсомолец». В ответ Нарусовой Арифджанова сфотографировалась у Совета Федерации в вечернем платье и меховой накидке. В руках у журналистки был плакат с надписью: «Нарусова, а так ок?». Фото с акции Арифджанова разместила в Facebook. «Скопинский маньяк» нарушил условия надзора после освобождения 4 марта 2021, 11:16 Текст: Евгения Шестак

Житель Рязанской области Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», нарушил условия административного надзора и после освобождения из колонии поехал в Москву, сообщил осведомленный источник. Мохов совершил правонарушение, поскольку его пригласили на съемки ток-шоу в Москву. Адвокат Игорь Ким рассказал каналу «360», что «скопинский маньяк» при выходе из колонии получил предписание, по которому должен был прибыть в свой родной город в Рязанской области к определенному сроку. «Он его нарушил, проскочил, проехал и оказался в столице нашей родины, на ток-шоу», – заявил Ким. Отмечается, что участие бывшего заключенного в ток-шоу также является нарушением. «Если в решении суда говорится о местах общего пользования, о местах скопления людей, а в данном случае есть зрители на передачах. То есть он нарушает, и такое уклонение тоже грозит ему наказанием», – подчеркнул Ким. Напомним, 70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. На протяжении всего этого времени он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома в ночное время (после 22:00). Адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что у правоохранителей на данный момент недостаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность проживающих в Скопинском районе Рязанской области, куда вернулся Мохов. Вашингтон захотел установить диалог с Москвой и Пекином по военным технологиям 4 марта 2021, 00:01 Текст: Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты хотят установить с Россией и Китаем субстантивный диалог по новым военным технологиям, в том числе по стратегической стабильности, говорится в американской стратегии нацбезопасности. «Мы будем участвовать в субстантивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых событий в военных технологиях, которые касаются стратегической стабильности», – цитирует РИА «Новости» распространенные Белым домом положения стратегии нацбезопасности США. Также в документе говорится, что Соединенные Штаты открыты к новым договоренностям по контролю над вооружениями, Вашингтон желает восстановить свой авторитет в этой области. «Мы отведем угрозу дорогостоящих гонок вооружений и восстановим наш авторитет, как лидера, в контроле над вооружениями. Поэтому мы действовали быстро, продлив договор СНВ-3 с Россией», – отмечается в стратегии. «Там, где возможно, мы будем также добиваться новых договоренностей по контролю над вооружениями. Мы примем меры, чтобы сократить роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности, но в то же время обеспечим, чтобы стратегическое сдерживание оставалось безопасным, прочным и эффективным, и чтобы наши обязательства по сдерживанию перед нашими партнерами оставались крепкими и заслуживающими доверия», – сообщается в документе. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американские власти видят Россию в качестве ключевого партнера по урегулированию ядерной проблемы Ирана. Прототип Starship взорвался после приземления в Техасе 4 марта 2021, 02:45

Фото: REUTERS/Gene Blevins

Текст: Алексей Дегтярев

Прототип космического корабля Starship компании Spacex взорвался после посадки во время испытательного полета в американском штате Техас. Starship стартовал в районе поселка Бока-Чика в Техасе в 18.15 по местному времени (2.15 мск), специалисты SpaceX планировали, что корабль за несколько минут поднимется на высоту около 10 километров, после чего плавно спустится на посадочную площадку, передает ТАСС. Однако после посадки часть корабля охватило пламя, через несколько минут после этого корабль взорвался. #Breaking: The SpaceX #SN10 Starship has exploded after landing. pic.twitter.com/GxAdTHti5M — scott budman (@scottbudman) March 3, 2021 За несколько часов до испытаний попытка запуска была экстренно отменена уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что запуск отменяли из-за неверных настроек тяги двигателей. Ранее прототип Starship также взрывался при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика в штате Техас. Испытания предыдущих прототипов также заканчивались неудачей. Так, в декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8, в ходе которых он поднялся на высоту более 12 км, завершились взрывом при посадке. В конце мая прототип SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле прототип SN3 лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале прототип SN1 разорвало на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность. Снайпер застрелил эвакуировавшего детей сотрудника МВД ДНР 3 марта 2021, 23:07 Текст: Алексей Дегтярев

В Донбассе сотрудник МВД Донецкой народной республики погиб в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных, сообщили в пресс-службе ведомства республики. «В результате снайперского обстрела погиб сотрудник МВД ДНР», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства. В среду днем на линии соприкосновения в районе ясиноватской промзоны между позициями украинских военных и Народной милиции ДНР нашли группу детей, в район отправили следственно-оперативную группу для их эвакуации. «В ходе проведения мероприятий группа была обстреляна прицельным снайперским огнем со стороны позиций ВСУ, в результате чего был смертельно ранен младший сержант полиции. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы», – пояснили в ведомстве. В феврале сообщалось, что сотрудника Народной милиции ЛНР ранил снайпер, огонь велся с направления населенного пункта Луганское, находящегося под контролем Киева. Подозреваемого в растлении 53 мальчиков священника отдали под суд 4 марта 2021, 10:49

Фото: my.mail.ru/mail/yabramov_81

Текст: Наталья Ануфриева

Дело против настоятеля и звонаря храма в Еврейской автономной области (ЕАО), которые обвиняются в том, что за 12 лет растлили 53 мальчика, отправлено в суд, сообщил источник в силовых структурах. Источник сообщил, что «уголовное дело о растлении 53 мальчиков направлено в суд», прокуратура обвинение поддержала, передает РИА «Новости». О завершении расследования дела источник сообщил в конце декабря. В Следственный комитет в ноябре 2019 года обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма Святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет. По версии следствия, насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – 26-летний звонарь Сергей Моос, работу с послушниками Абрамов вел с 2007 года. Абрамов и Моос находятся под стражей с момента задержания. Ранее Ватикан официально признал бывшего американского кардинала Теодора Маккаррика укрывателем священников-педофилов. Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатскую Украину за «Спутник V» 3 марта 2021, 21:16

Фото: Rafal Guz/EPA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Потом он объяснил, что это была шутка. Шутка премьера Словакии прозвучала в эфире Radio Express. На вопрос журналиста о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Видео с интервью было размещено в Facebook радиостанции. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки. Кадыров раскрыл ФБР местонахождение Пригожина и попросил вознаграждение 4 марта 2021, 09:18

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что объявленный ФБР в розыск российский предприниматель Евгений Пригожин находится в Грозном, и с иронией попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов. «Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж 250 тысяч долларов! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном», – написал Кадыров в Telegram. Глава Чечни в шутку заявил, что готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но только наличными. «Видите ли, мои иностранные счета с миллионами долларов были заблокированы из-за санкций Евросоюза и США. А жить на что-то надо! Так что туда денежку не кидайте – не смогу забрать. Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по 20 долларов и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут», – сыронизировал Кадыров. Он подчеркнул, что сразу после получения денег сообщит точное местонахождение Пригожина. «В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждет путешествие в страну ковбоев. В качестве доказательств моих слов прилагаю фото. Только фальшивки не присылайте, проверю», – добавил глава Чечни. Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. Пригожин предложил Кадырову продать его ФБР по частям 4 марта 2021, 14:45

Фото: Елена Афонина/Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Предприниматель Евгений Пригожин продолжил шутить над ФБР на тему вознаграждения за информацию о его местонахождении, раскрыв «подробности» своего нахождения в Чечне. «Дело было так: шел я по Москве, подъехали чеченцы. Открываю глаза – в подвале у Кадырова. Дай Бог ему здоровья. Вокруг люди в белых халатах. Говорят, будут меня клонировать, потому что 250 тысяч долларов один раз мало. Сейчас пытаюсь договориться, чтобы продали меня по частям. Вроде идут навстречу. Рамзан Ахматович – человек гостеприимный», – говорится в ответе Пригожина на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» во «ВКонтакте». Ранее ФБР опубликовало информацию своего вашингтонского офиса о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года, в списке есть и Пригожин. На прошлой неделе адрес российского бизнесмена опубликовала компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, за что попросила обещанное ФБР вознаграждение. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Пригожин находится в Грозном, иронически попросив за эту информацию обещанное вознаграждение в 250 тыс. долларов. США решили укрепить сотрудничество с Арменией за 150 тыс. долларов 4 марта 2021, 06:43 Текст: Наталья Ануфриева

Госдепартамент США выделит 150 тыс. долларов на укрепление партнерских отношений Вашингтона и Еревана, говорится в описании соответствующего гранта. В документе указывается, что средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют «развитию взаимодействия» двух стран, передает RT. «Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определенной области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», – отмечается в тексте. В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей США и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе – в частности, речь идет о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана. Кроме того, деятельность будущих подрядчиков может быть направлена на развитие потенциала армянских СМИ, «демократии, гражданского общества и верховенства права» в стране. Ранее сообщалось, что Госдеп собрался содействовать развитию правоохранительных органов Армении. Также в США призывали ВС Армении не вмешиваться в политику. Напомним, ВС Армении потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в свою очередь сообщил, что после требований о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Также он призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». Также премьер неожиданно раскритиковал российские ракеты «Искандер», которые стоят на вооружении армянской армии, но не смогли повлиять на ход боевых действий в Карабахе. По его словам, «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Позже президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». В МИД назвали фантастикой сообщения о «вывозе золота» из Венесуэлы на самолетах России 4 марта 2021, 11:14 Текст: Алина Назарова

Источник в российском министерстве иностранных дел назвал «ненаучной фантастикой» сообщения о том, что венесуэльские власти якобы вывозили на российских бортах золото из страны в Мали для дальнейшей перепродажи. «Этот вопрос следует адресовать венесуэльскому оппозиционеру, которому если и что привиделось, пусть нам расскажет. Мы подобного рода ненаучную фантастику не комментируем», – сказал источник РИА «Новости» в МИД. Так он прокомментировал сообщения AFP, согласно которым венесуэльский оппозиционер Хулио Борхес обвинил власти в том, что в 2020 году они вывозили из страны золото на российских самолетах в Мали, в обмен получая доступ к валюте, по информации венесуэльской оппозиции, золото перепродавалось в ОАЭ, а власти Венесуэлы получали за перепродажу доллары и евро. Летом прошлого года суд в Лондоне признал оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо президентом страны, лишив тем самым правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к золоту на 1 млрд долларов, хранящемуся в Банке Англии. Москва возмутилась этому решению Лондона. В США заявили, что приложат все усилия для остановки «Северного потока – 2» 3 марта 2021, 21:40

Фото: J.Koehler/imago-images.de/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Кандидат на пост первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что сделает все, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток – 2». Шерман выступает на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса по рассмотрению ее кандидатуры, передает ТАСС. На вопрос сенатора-республиканца от штата Техас Теда Круза, намерена ли она обеспечить противодействие проекту и введение санкций со стороны администрации, кандидат ответила: «Я не могу принимать такие решения в одностороннем порядке. Но я буду делать все, чтобы не допустить продвижения проекта «Северный поток – 2». «Администрация будет приветствовать советы и рекомендации с вашей стороны, со стороны Сената. Мы будем действовать во всех возможных законных сферах, чтобы остановить газопровод», – добавила Шерман. По словам дипломата, она не считает, что администрация США будет проявлять мягкий подход по отношению к России. Ранее в США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2». Администрации президента США Джо Байдена не следует отказываться от давления на европейские компании для прекращения строительства «Северного потока – 2» из-за «публичной вежливости» в отношениях с Германией, пишет National Interest. Напомним, стало известно, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева. В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД