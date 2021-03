На Украине допустили введение нового локдауна Путин уточнил число вакцинировавшихся от коронавируса россиян Китай сделал обязательными анальные тесты на COVID-19 для иностранцев 4 марта 2021, 14:55 Текст: Елизавета Булкина

Анальные мазки на коронавирус стали обязательными в Китае для прибывающих из других стран. Ряд государств выступили против подобной процедуры, назвав ее унизительной. В частности, озабоченность в связи с новыми правилами выразило японское правительство. Главный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что попросит Пекин изменить режим тестирования после того, как некоторые японские путешественники сообщили о «психологической травме» из-за процедуры, передает The Times. Подобный метод тестирования на COVID-19 в Китае опробовали в январе. По мнению китайских медиков, мазок из ануса является более надежным, чем из носа или ротоглотки.

Премьер Словакии пошутил про обещание отдать России Закарпатскую Украину за «Спутник V» 3 марта 2021, 21:16

Фото: Rafal Guz/EPA/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Потом он объяснил, что это была шутка. Шутка премьера Словакии прозвучала в эфире Radio Express. На вопрос журналиста о том, что он пообещал России в обмен на вакцину, он ответил: «Закарпатскую Украину». Видео с интервью было размещено в Facebook радиостанции. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Премьер Словакии: Критикующих закупку «Спутник V» политиков устраивает смерть ста человек в день 3 марта 2021, 18:48

Фото: Olivier Hoslet/Pool/REUTERS

Текст: Елизавета Булкина

Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Президент Словакии Зузана Чапутова ранее назвала закупку «Спутник V» «отказом от принятых в медицине правил, которые гарантируют наивысшие стандарты безопасности для людей», так как российская вакцина пока не зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) «Сотня людей в день умирает (от коронавируса), но вместо того, чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой Минздрава позволили закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин… потому что они якобы неправильные – происходят из России», – передает заявление премьера РИА «Новости». Матович добавил, что «многим высокопоставленным людям в политике подходит, чтобы в стране умирало как можно больше людей и терпела ущерб экономика». Такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать». Напомним, 1 марта Словакия получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Ранее глава правительства страны Игор Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Стало известно о случаях «пожизненного» заражения коронавирусом 4 марта 2021, 05:41 Текст: Наталья Ануфриева

Медики в США зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19, когда следы вируса сохранялись в организмах переболевших пациентов на протяжении очень длительного времени. Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что следы коронавируса сохранялись на протяжении полугода в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал medRxiv. Отмечается, что пациенты с иммунодефицитом особенно уязвимы перед новым заболеванием. Данная ситуация исключительно опасна: длительное пребывание коронавируса в человеческом организме серьезно увеличивает риск мутаций, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител. Ранее была установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом. Эксперт объяснила обиду Киева на шутку премьера Словакии о передаче Закарпатья России 4 марта 2021, 11:20

Фото: Zuma/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Киев воспринял шутку как намек на улучшение репутации России в Европе», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, комментируя резкую реакцию со стороны Киева на шутку премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья России в обмен на вакцину от коронавируса. «Самым больным местом для Украины является то, что многие европейские страны не хотят входить в конфронтацию с Россией. Правительство Украины устроило, если бы Европа относилась к Москве как к врагу. Поэтому они воспринимают любые, даже самые невинные шутки и намеки на улучшение репутации России в Европе, как враждебные Украине», – пояснила Лариса Шеслер. Кроме того, собеседница обратила внимание на то, что «Украина не выглядит в глазах европейских стран самостоятельным игроком». «В экономике наблюдается диктат МВФ, а в политике – диктат США. Из-за этого многие европейские страны не считают Украину субъектным игроком на международной арене. Поэтому они допускают такие шутки, к которым официальный Киев относится болезненно», – отметила эксперт. Шеслер также напомнила о том, что Словакия всегда негативно относилась к политике украинизации. «В Закарпатье живет немало словаков и они стремятся сохранить свою идентичность. Новые законы, принятые на Украине по поводу фактически насильственной украинизации, дискриминируют не только русских, но также словаков и венгров. Поэтому сохранение идентичности словаков, проживающих на Украине, это болезненная точка в отношениях двух стран», – подытожила собеседница. Накануне премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В ответ на это министерство иностранных дел Украины потребовало от Словакии официальных извинений за шутку словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Матовичу «обменять» вакцину на несколько регионов Словакии. По его словам, Матович своими «некорректными высказываниями» портит очень дружеские и искренние отношения между странами. Ранее Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Напомним, Матович заявил, что Словакии следует как можно скорее приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». 1 марта Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V» 4 марта 2021, 12:19

Фото: Mohammed Talatene/dpa/

Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ объявляет о начале процедуры последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», – заявили в фонде, передает РИА «Новости». Решение комитета о начале процедуры последовательной экспертизы принято с учетом результатов лабораторных и клинических исследований вакцины на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины «Спутник V» установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству. Как заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, «Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных Комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения». «Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной «Спутник V» 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», – добавил он. Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек. Академик РАН прокомментировал сообщения о «пожизненном» заражении COVID-19 4 марта 2021, 12:26

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Люди с иммунодефицитом, например, пациенты с лейкемией, по-другому переносят многие инфекционные заболевания, нежели здоровые, поэтому необходимо проследить, насколько коронавирус мутируют в их организме при хроническом заражении, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя соответствующие наблюдения медиков из США. Американские медики зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19. К такому выводу они пришли после того, как заметили, что следы вируса сохранялись в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, на протяжении полугода. Они предупредили, что данная ситуация опасна, поскольку увеличивается риск мутаций вируса, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител. «Поскольку случаи такие пока единичные, во-первых, их нужно тщательно изучить, а, во-вторых, посмотреть, есть ли действительно разница длительного пребывания вируса. То есть настолько вирус мутирует при таком хроническом заражении. Скорее всего не настолько, что это будет что-то новое, и против чего не будут работать антитела», – полагает Зверев. Эксперт рассказывает, что люди с иммунодефицитом уязвимы не только к коронавирусу, но и к другим вирусам, а также доказано, что они по-другому переносят многие инфекционные заболевания. «Это происходит не только при коронавирусной инфекции, другие вирусы тоже очень часто ведут себя по-другому в организме людей, страдающих вот такими системными заболеваниями. Мы знаем, что и заболевание корью, например, тоже может вызывать такие латентные инфекции в некоторых случаях. Поэтому, на мой взгляд, пока рано заявлять о том, что все может измениться и человеческий организм перестанет реагировать на ковид», – заключил вирусолог. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, поскольку у пациентов с болезнями иммунной системы отмечается повышенный риск заражения коронавирусом. Байден назвал «неандертальским мышлением» отмену масочного режима 3 марта 2021, 23:39 Текст: Алексей Дегтярев

Отмена обязательного ношения масок в Техасе – это «неандертальское мышление», заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. «Я думаю, это большая ошибка... Последнее, что нам нужно сейчас, – это неандертальское мышление, будто все хорошо, снимайте маски и позабудьте обо всем этом», – цитирует Байдена РИА «Новости». Он добавил, что почти 512 тыс. американских граждан скончались от коронавирусной инфекции. Напомним, в американском штате Техас решили отменить предписание носить маски из-за коронавирусной инфекции. Также в Техасе разрешили открыть все заведения. Байден ранее заявлял, что к концу мая в стране появится достаточное для вакцинирования взрослого населения США количество вакцин против коронавируса, а жители страны смогут вернуться к привычной жизни примерно через год. Интерпол изъял поддельные вакцины от коронавируса в ЮАР и Китае 3 марта 2021, 20:52

Фото: Kossevova Patricie/CTK/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Интерпол обнаружил и изъял более пяти тысяч доз поддельных вакцин от коронавируса в ЮАР и Китае, сообщила пресс-служба международной полицейской организации. «Около 400 ампул, что эквивалентно примерно 2,4 тыс. доз поддельной вакцины, были обнаружены на складе в городе Джермистон (ЮАР), где сотрудники полиции задержали трех граждан Китая и гражданина Замбии», – говорится в документе, передает ТАСС. В свою очередь, в Китае полиция вскрыла сеть по продаже поддельных вакцин от коронавируса, провела рейд в производственных помещениях, в результате которого были задержаны около 80 подозреваемых. На месте происшествия изъято более трех тысяч доз поддельных вакцин. Задержания были произведены спустя несколько недель после того, как Интерпол предупредил правоохранительные органы стран-членов об активизации организованных преступных группировок на фоне появления и распространения вакцин от коронавируса. Ранее Роскачество предостерегло, что покупать вакцину от коронавируса через интернет нельзя ни в коем случае, а нелегальные справки об отсутствии COVID можно трактовать в том числе и как преступление. Напомним, Лига безопасного интернета зафиксировала случаи мошенничества в Сети, связанные с продажей вакцин против коронавируса. Установлена связь группы крови и риска заболевания коронавирусом 4 марта 2021, 02:12 Текст: Алексей Дегтярев

У людей со второй группой крови риск заболевания коронавирусной инфекцией оказался выше, чем у остальных, соответствующие исследования провели американские ученые из больницы Brigham and Women's в Бостоне. Ученые выяснили, что белковый комплекс RBD, который использует вирус для присоединения к клеткам-хозяевам, предпочитает респираторные клетки людей второй группы крови, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию журнала Американского общества гематологии Blood Advances. Ученые отметили, что результаты исследования не могут однозначно предсказать течение заболевания у пациентов с разными группами крови, поскольку тяжесть заболевания связана с множеством факторов. Ранее ученые установили, как коронавирус влияет на сосудистую систему. Поражая клетки эндотелия стенок сосудов, белки SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) провоцируют повышенную коагуляцию и воспаление. Скворцова рассказала об исследованиях препарата от COVID «Мир-19» 3 марта 2021, 16:54 Текст: Ксения Панькова

Исследование препарата «Мир-19» против коронавируса практически завершено, в нем участвуют 50 добровольцев, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее словам, доказаны безопасность и высокая эффективность препарата на животных и в клеточной культуре, со снижением вирусной нагрузки в 10 тыс. раз, таким образом, препарат является фактически «антидотом», передает РИА «Новости». «На добровольцах исследование практически завершено. Мы не видели никаких побочных серьезных действий, несерьезных тоже не видели ни системных, ни локальных... и мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу на пациентах с коронавирусной инфекцией», – сказала она в эфире телеканала «Россия 24». Она уточнила, что исследование проводилось на 50 добровольцах. Ранее она сообщала, что ФМБА России планирует завершить первую фазу клинических исследований препарата «Мир-19» к середине марта. По ее словам, препарат абсолютно безопасен для человека, но с высокой эффективностью поражает вирус, предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции. Вакцинация препаратом AstraZeneca нарушила работу полиции и служб по ЧС Мадрида 4 марта 2021, 09:45 Текст: Наталья Ануфриева

Массовая вакцинация учителей, пожарных, полицейских, сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям, начавшаяся в Мадриде, привела к тому, что многие не могут выйти на работу из-за побочных эффектов и плохого самочувствия. По данным профсоюзов, из-за негативной реакции на вакцину AstraZeneca не вышел на работу на следующий день каждый третий учитель, передает РИА «Новости». «Я не могу назвать точных цифр, но согласно тем данным, которые мы собрали, как минимум у каждого третьего была реакция на вакцину, из-за которой он вынужден был остаться дома, – высокая температура (выше 38), мышечные боли, плохое самочувствие. В некоторых учебных заведениях - более половины. Причем чем моложе – тем тяжелее реакция. Я знаю случаи, когда люди вообще никогда не болели, а после прививки плохо себя почувствовали. Некоторые вышли на работу, но ушли с середины уроков», – рассказала генеральный секретарь по вопросам образования профсоюза «Рабочие комиссии» (CCOO) Мадрида Исабель Гальвин. При этом власти автономного сообщества Мадрид (включает столицу и области), начавшие массовую вакцинацию преподавателей, полицейских, пожарных, сотрудников Гражданской защиты на прошлой неделе вакциной AstraZeneca (минздрав Испании запретил ее применять людям старше 55 лет), заявляют, что эти данные явно преувеличены. Всего в регионе в государственных и полугосударственных школах работают 91 тыс. 200 человек, по последним данным, прививки сделаны 25 тыс., сообщили в совете по образованию сообщества Мадрид. Данных о том, сколько из вакцинированных не вышли на работу, в совете нет. «В любом случае речь идет об отдельных случаях, например, в понедельник 50 человек, во вторник и среду к нам не поступали данные о проблемах. Неправда, что вакцинация привела к проблемам, только к небольшим инцидентам, которые предполагались, поскольку вакцина AstraZeneca после первой дозы может спровоцировать некоторые побочные эффекты, такие как температура или мышечная боль», – заявили в совете образования регионального правительства. Одна из преподавателей литературы в Мадрите рассказала, что ее и коллег неожиданно вызвали делать прививку в прошлый четверг, в результате она пролежала с температурой и мышечными болями до воскресенья, в понедельник вышла на работу. Всего в учебном заведении, где она работает, многие учителя сообщают руководству, что чувствуют себя плохо, однако, завуч «уверена, что в большинстве случаев это неправда и они обманывают». Профсоюзы потребовали от властей проводить вакцинацию поочередно, а не делать прививки одновременно всем преподавателям одного учебного заведения. «Нет плана вакцинации, не известно, когда будут вакцинировать преподавателей старше 55 лет или с хроническими заболеваниями, из групп риска. Нет гарантий, что будут прививать тех, с кем контракты будут заключаться позже, или тех, кто сейчас находится на больничном или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, не вакцинируют людей, которые работают в школах по контрактам, – в столовых, транспорте, на уборке. А ведь чтобы гарантировать иммунитет, необходимо вакцинировать всех», – говорит Исабель Гальвин. Такая же ситуация сложилась и среди других госслужащих. «В день вакцинируют 250-300 сотрудников местной полиции, пожарных и сотрудников Гражданской защиты. Из тех, кому уже сделали прививку, плохо себя почувствовали 10-15%», – рассказал представитель по связям с общественностью Федерации службы обществу «Рабочих комиссий» (FSC-CCOO) Мадрида Сесар Перес. При этом он знает только приблизительные данные о местной полиции, аналогичная ситуация, уверен он, в Национальной полиции. Пока же службы здравоохранения рекомендовали тем, кому предстоит вакцинироваться, пить парацетамол до прививки и каждые шесть часов – в случае последствий – после. Также они рекомендуют не делать повторную прививку тем, кто уже переболел коронавирусом. Ранее украинцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины AstraZeneca. Политолог Глеб Кузнецов объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД европейские обвинения в адрес России в «вакцинной дезинформации». В Чехии миллиардер привился от COVID, выдав себя за медработника 3 марта 2021, 20:25 Текст: Ксения Панькова

Чешский миллиардер и председатель политической партии «Гражданский демократический альянс» Павел Сегнал в начале недели сделал прививку от коронавируса в одной из пражских больниц, представившись медработником, которым на самом деле не является, сообщил новостной портал Чехии «Сэзнам справы». «Я прямо сказал ему, что он не мог сделать прививку, потому что он не медик», – прокомментировал новость директор пражской больницы «На Буловце» Ян Квачек. По его словам, Сегнал смог вакцинироваться, так как предоставил справку из собственной стоматологической клиники о том, что он медработник, хотя на самом деле является только владельцем этого медицинского учреждения и не принадлежит к категории медперсонала, передает ТАСС. Бизнесмен обосновал свое право на вакцинацию без очереди тем, что находится в контакте со своими работниками, которые попросили его сделать прививку. Павел Сегнал является владельцем чешского холдинга SPGroup, в который входят около 50 компаний, задействованных в сферах промышленности, страхования, торговли ценными бумагами, недвижимостью, услуг и девелоперской деятельности. В 2020 году журнал Forbes признал 65-летнего Сегнала одним из богатейших граждан республики с состоянием в 3,6 млрд крон (свыше 156 млн долларов). В Чехии с этой недели начался второй этап вакцинации от коронавируса, и дефицитная вакцина предназначена в первую очередь для людей старше 70 лет, учителей и медработников. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что республика может начать вакцинацию от коронавируса российском препаратом «Спутник V», не дожидаясь регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). До этого президент Чехии Милош Земан сообщил, что направил главе российского государства Владимиру Путину просьбу предоставить вакцину от коронавируса «Спутник V». Врачи в Твери вылечили беременную женщину со 100% поражением легких 3 марта 2021, 22:06 Текст: Ксения Панькова

Врачи Тверской областной клинической больницы (ОКБ) спасли беременную женщину, которая поступила к ним с коронавирусом и 100% поражением легких. В послеродовом периоде она провела в реанимации 35 суток, сообщила пресс-служба больницы «Сегодня мы выписали нашу пациентку Екатерину, которая находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. Она поступила в ОКБ со 100% поражением легких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Ребенок, которого назвали Мишей, жив, находился месяц в Областном клиническом перинатальном центре им. Е. М. Бакуниной», – говорится на официальной странице ОКБ в Facebook. Как отметили в больницы, Екатерина 21 день находилась на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и еще 14 суток – на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Последний метод лечения используется при спасении пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым не помогает ИВЛ. «Благодаря слаженной командной работе врачей-реаниматологов ОКБ, среднего медицинского персонала и работников ОКПЦ удалось спасти эту пациентку. Она выписана домой в удовлетворительном состоянии», – добавляется в сообщении. Ранее в Видновской районной клинической больнице Подмосковья медики спасли больную с коронавирусом в состоянии тяжелой пневмонии. ВОЗ рекомендовала странам не вводить ковид-паспорта 3 марта 2021, 21:24 Текст: Елизавета Булкина

Всемирная организация здравоохранения в настоящее время не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24». «ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта [вакцинации от COVID], но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать», – передает ее слова РИА «Новости». Ранее сообщалось, что паспорта с информацией о вакцинации от коронавируса появятся в Европейском союзе не ранее, чем через несколько месяцев, что грозит срывом туристического сезона в 2021 году. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Москва осудила недавнее решение саммита Евросоюза о введении ковид-паспортов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, их появление будет означать принудительную вакцинацию, что противоречит основам демократии. Однако и в самой Европе также нет единства относительно необходимости этого документа, с которым, впрочем, связывают открытие внутренних и внешних границы ЕС. В Германии решили открыть книжные лавки и цветочные магазины 4 марта 2021, 02:33 Текст: Алексей Дегтярев

В Германии продлили карантинный режим до 28 марта, но разрешили открыть цветочные магазины и книжные лавки, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель «Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад», – цитирует Меркель ТАСС. По ее словам, весна 2021 года будет отличаться от весны 2020 года. Также она отметила, что федеральные земли могут самостоятельно снимать ограничения. С 8 марта в стране планируется открыть книжные лавки, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. С 22 марта могут частично открыть рестораны, кинотеатры, розничные магазины. В январе канцлер Меркель объявляла о продлении карантина в Германии до середины февраля. В обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) она заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы. Позже Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель.