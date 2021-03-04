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В Минэкономразвития предложили расширить возможности портала госуслуг
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Минэкономразвития России предлагает расширить перечень функций, которыми граждане могут воспользоваться через портал «Госуслуги», добавив, в частности, сведения из реестра микрофинансовых организаций или информацию об участниках финансового рынка, сообщила пресс-служба министерства.
Проект соответствующего распоряжения внесен в кабмин.
«Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке; а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В данный момент граждане и организации обращаются за получением этих данных в организации в ходе личного приема.
«Предлагаемые изменения позволят гражданам и компаниям получать необходимые услуги в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени», – приводит пресс-служба слова директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития России Виталия Злобина.
В феврале власти рассказали о новых сервисах на портале госуслуг.
В Сети высмеяли «вызов» Зеленского «пророссийским олигархам»
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Политолог Владимир Корнилов высмеял статью британского издания Financial Times, в которой говорится о том, что президент Украины Владимир Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам» Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому.
«Красота же! Сегодняшняя Financial Times пишет о том, что Зеленский бросает вызов «пророссийским олигархам, стоящим на пути реформ». И называют этих олигархов – Медведчук и... Коломойский! Ну да, Коломойский – это же известный пророссийский деятель Украины», – иронизирует Владимир Корнилов в Telegram.
В статье Financial Times, в частности, говорится, что решение СНБО Украины ввести санкции против Медведчука и его соратников частично является попыткой Зеленского снискать расположение администрации президента США Джо Байдена. При этом автор статьи называет атаку на Медведчука важнейшим изменением политики Зеленского с момента его инаугурации в 2019 году. Издание также отмечает, что Зеленскому придется начать преследование олигарха Игоря Коломойского.
В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Медведчук назвал незаконными введенные Киевом санкции и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.
Киевский политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что власти Украины решили выдавить из страны лидера ОПЗЖ Медведчука. По мнению эксперта, до ареста политика дело вряд ли дойдет.
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Украинскую армию предложили лишить доступа к российскому топливу
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил обсудить прекращение поставок на Украину топлива и горюче-смазочных материалов, которые используются украинскими вооруженными силами в Донбассе.
«По поводу ГСМ и всего остального, того, что работает в бензобаках украинских танков именно против нас. И дизельное топливо, и многое другое (...) Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ».
Он подчеркнул, что, на его взгляд, «мы очень серьезно проигрываем тем, что не сделали этого давно».
Ранее сообщалось, что в ДНР заявили об отказе Киева обсуждать нарушения перемирия в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.
Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Москва неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
Историк разоблачил вымыслы времен перестройки о штрафбатах
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Штрафные батальоны в Красной армии в годы Великой Отечественной войны, вопреки мифам, отвечали общепринятой практике воюющих армий и были гуманной альтернативой крайним мерам уголовного наказания, позволяя очистить свое имя с оружием в руках, заявил профессор Военного университета Минобороны Юрий Рубцов.
Историк презентовал свою книгу «Обиды на Россию не имели. Штрафные и заградительные формирования в годы Великой Отечественной войны». В монографии на основе архивных документов и свидетельств ветеранов, воевавших в штрафбатах, комплексно рассматривается история создания и функционирования штрафных частей и заградительных отрядов в Красной армии, это первая подобная работа в исторической литературе, передает РИА «Новости».
Приказ Сталина от 28 июля 1942 года № 227 («Ни шагу назад!») был направлен на повышение дисциплины в Красной армии и запрещал отход войск без приказа. Были сформированы штрафные подразделения из числа провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости – штрафные батальоны и роты, а также заградительные отряды в составе армий. Приказ был подписан в дни, когда Красная армия, потерпевшая весной и летом 1942 года ряд тяжелых поражений, начала на Сталинградском направлении и на Кавказе ожесточенные оборонительные сражения, от исхода которых зависел дальнейший ход войны.
Тема штрафбатов и заградотрядов в Красной армии часто является поводом для различных измышлений, искажающих реальную картину происходившего. В своей книге Рубцов отмечает, что взгляд на штрафбаты и заградотряды, «навязываемый общественному мнению в перестроечный и постперестроечный период, лишь как на проявление жестокой природы сталинского политического режима, чем дальше, тем больше обнажал свою узость и ангажированность».
«Главным мотивом для меня было научными методами разоблачить огромный ворох вымысла, мистификаций, фальсификаций вокруг этой большой проблемы», – сказал историк.
Он добавил, что до сих пор живы мифы о том, что якобы без штрафников Советский Союз не победил бы, что «вся Красная армия была сплошным штрафным батальоном», что «все было на жестокости, на ограничении военнослужащих в правовом отношении, поэтому выиграли, забрасывая врага трупами, теряя в три, пять, десять раз больше, чем это было бы, если бы войну вели квалифицированные военачальники». «Это изложение хода мыслей наших оппонентов», – отметил Рубцов.
По словам специалиста, штрафные части существовали не только в русской императорской армии, но и практически в любой другой армии. Любая страна, которая оказывается в состоянии войны, должна задуматься, что делать с теми людьми, и не только военнослужащими, которые нарушили закон. «Спрятать их в тылу? Да, на лесоповале несладко. Но то, что допустимо в мирное время, абсолютно недопустимо в военное время», – добавил историк.
«Ты можешь совершить преступление, порой очень серьезное, но от обязанности защищать Родину с оружием в руках это тебя не освобождает», – отметил он, заметив, что в Великую Отечественную Советский Союз выбрал весь свой призывной контингент. Более того, многие, будучи в заключении в тылу, из патриотических устремлений рвались на фронт, и им такая возможность была предоставлена, отметил Рубцов.
«Что это? Жестокость сталинского режима или все-таки проявление понимания политическим режимом того, что люди, даже преступники, хотят реализовать свое право защищать свою Родину, свою землю, свой дом, своих близких с оружием в руках?» – добавил он. По словам специалиста, направление в штрафную часть представляло собой реальную альтернативу крайним мерам уголовного наказания.
Рубцов подчеркнул, что необходимо обязательно учитывать специфику военного времени, говоря о штрафбатах и заградотрядах Историк напомнил, что с трусами, паникерами и дезертирами боролись всегда и в любой армии мира, потому что отказ от выполнения боевых приказов, неподчинение командирам, самовольное оставление позиций «способны разрушить самый стойкий военный организм и дезорганизовать тыл», тем более, когда речь шла о по-настоящему критическом моменте в ходе Великой Отечественной войны.
«Заградотряды делались не для того, чтобы поливать всех свинцом, а чтобы вернуть людей в свои окопы… По крайней мере, из подлинных фронтовиков мало кто негативно сказал в адрес штрафных батальонов и заградительных отрядов», – сказал эксперт. Причем для штрафников заградотряды применялись в наименьшей степени, добавил историк. «В самом приказе № 227 в части, касающейся загрядотрядов, говорилось: поставить в тылу неустойчивых дивизий, вовсе не штрафников», – пояснил Рубцов.
Историк заявил, что те, кто сегодня говорит о штрафбатах и заградотрядах как о сугубо карательных институтах, не вдаваясь в их суть, думают, что бой – это нечто вроде компьютерной игры. «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», – процитировал Рубцов знаменитые строчки поэтессы Юлии Друниной.
Газета ВЗГЛЯД ранее перечисляла самые популярные мифы о Великой Отечественной войне.
Китай отреагировал на новые санкции ЕС и США против России
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Пекин считает, что дело Алексея Навального является исключительно внутренним делом России, внешнее вмешательство недопустимо, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя новые санкции ЕС и США.
«Мы уже неоднократно заявляли о позиции Китая. Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
Кремль анонсировал ответ на новые санкции Запада
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Москва не откажется от принципа взаимности при ответе на новые санкции Запада, ответные меры будут согласованы и доведены до оппонентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ответ будет таким, какой наилучшим образом будет соответствовать нашим собственным интересам. Ну, безусловно, здесь принцип взаимности. От него невозможно отказаться в межгосударственных отношениях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, в России «будут согласованы санкции, будут представлены руководству предложения соответствующими ведомствами. Они будут утверждены, и затем они будут озвучены и доведены до сведения наших оппонентов в этой истории».
Представитель Кремля назвал новые санкции против граждан России неприемлемыми ограничениями и вмешательством в дела страны. «В целом мы можем только выразить наше сожаление в связи с тем, что наши в данном случае оппоненты прибегают именно к таким методам, имеющим абсолютно деструктивное влияние на двусторонние отношения», – сказал Песков.
На просьбу пояснить, почему США и Евросоюз вводят санкции не в отношении российского госдолга или крупного бизнеса, а точечные, пресс-секретарь президента отметил, что это не является заботой Кремля – «объяснять какую-то мотивацию». «Мы в целом, точечные или не точечные, подобные решения мы считаем абсурдными, не имеющими под собой никакого обоснования. А главное, не имеющими ни эффекта, ни смысла. И в этой связи мы можем только выражать недоумение», – добавил Песков.
Он также заявил, что не знает о какой-либо американской помощи России, прекратить которую намерены США. «Я, к своему стыду, сейчас не могу припомнить, в последнее время какую помощь Америка оказывала России. Поэтому не могу просто ответить на ваш вопрос. Я тут затрудняюсь сказать, от чего в данном случае Соединенные Штаты отказываются. Мне не известно о какой-то помощи», – сказал Песков, отвечая на вопрос, какую помощь оказывала Америка России, чего из-за санкций россияне теперь лишены.
Кроме того, в Кремле назвали возмутительными утверждения о причастности ФСБ к «отравлению» Навального. «В качестве повода этих рестрикций было озвучено дело берлинского пациента. При этом американские коллеги с большой долей вероятности утверждают, что якобы имело место отравление, и за отравлением стоит Федеральная служба безопасности. Это возмутительно», – прокомментировал Песков новые санкции Запада.
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В МИД России, комментируя американские санкции, заявили, что Вашингтон пытается культивировать образ врага в лице России. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова сочла новые санкции ЕС и США попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем.
В Совфеде рассказали о последствиях запрета продавать топливо Украине
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«Запрет на поставки российского топлива на Украину ударит по гражданскому населению, которое может и не поддерживать киевскую власть и войну в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков, комментируя предложение депутата Леонида Слуцкого обсудить прекращение поставок на Украину топлива, так как оно может идти на нужды ВСУ в Донбассе.
«Сложно регулировать использование нашего топлива украинской армией. Особенно сложно это было в первые годы после начала военных действий в Донбассе», – сказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал прекратить поставки на Украину российского топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ), которые могут использоваться украинскими вооруженными силами в Донбассе. «Наверное, имеет смысл задуматься о том, чтобы нам не вести некие переговоры, которые уже который год ничего не дают, а задуматься над тем, чтобы нам как-то физически лишить украинскую сторону возможности запускать на юго-восток танки на наших ГСМ», – сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» и радио «Вести ФМ».
По словам сенатора Цекова, «прекращение поставок не значит, что топлива не будет на Украине. Они возьмут его у других государств, пусть и дороже». «Видимо, тема полного запрета поставки топлива на Украину обсуждалась. Скорее всего, это сочли невозможным, а может, и неправильным. Потому что в данном случае пострадает и гражданское население Украины, которое, может, и не поддерживает эту власть и эту войну», – добавил собеседник.
«Над этим надо серьезно думать, чтобы предусмотреть все последствия, и чтобы не пострадало гражданское население», – сказал Цеков.
«Запретительный механизм уже существует. Российские компании не могут продать дизельное топливо для Украины, не получив разрешение Минэкономразвития. Нужно доказать, что топливо продается не украинской армии. Но при желании посредники могут перепродать дизель ВСУ», – пояснил газете ВЗГЛЯД эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В апреле 2018 года постановлением правительства России был введен официальный запрет на поставки на территорию Украины нефти и ряда нефтехимических продуктов. При этом был установлен список товаров, экспорт которых на Украину позволен, но для этого требуется разрешение Минэкономразвития РФ. В этом списке есть дизельное топливо и товарный бензин.
Как отмечало РИА Новости, в 2019 году поставки дизельного топлива из России на Украину составили рекордные 315,4 тыс. тонн при общем объеме поставок в 663 тыс. тонн. В октябре 2020 года правительство России разрешило экспорт на Украину по спецразрешениям Минэкономразвития ряда нефтепродуктов, в том числе смазочных масел. «Россия продает Украине и дизель, и мазут, и сжиженный углеводородный газ», – отметил Юшков.
Отдельный вопрос – о поставках из Белоруссии, добавил эксперт. Через республику идет транзитный нефтепродуктопровод, который принадлежит компании «Запад-Транснефтепродукт» – «дочке» «Транснефти». Но эта компания может потерять контроль над трубой из-за повышения белорусских налогов. «Белоруссия вводит некий экологический налог для российских компаний за прокачку дизеля, как объясняется – на случай аварии», – отметил Юшков.
«Сейчас белорусской стороне приходится получать упомянутые разрешительные документы у российского правительства на поставки в Украину. Но если Белоруссия возьмет под свой контроль трубу, то она сможет продавать дизельное топливо на Украину бесконтрольно – хоть войскам, хоть гражданским потребителям, без разницы», – пояснил эксперт. Это выгодный бизнес, подчеркнул эксперт – Украина сейчас находится на третьем месте по закупкам нефтепродуктов из Белоруссии, и украинская сторона закупает эти продукты по высоким ценам.
«На мой взгляд, полный запрет на поставки вводить не надо, – полагает эксперт. – Наши топливные продукты нужны простым украинцам, которым сложно будет существовать без топлива, купленного в России. Ведь на Украине развалены практически нефтеперерабатывающие заводы, либо, как Кременчугский НПЗ, работают не на полную мощность». Но, добавил Юшков, нужно каким-то образом наладить запретительные механизмы, чтобы исключить передачу российского ДТ на оборонные нужды.
«Если запрет будет введен, танки не остановятся – просто будут найдены другие источники, нефтепродукты из той же российской нефти, купленные в Венгрии, Польше или Турции. Или, не исключено – в Белоруссии», – резюмировал Юшков.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) из орудий калибра 122 мм.
В связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в среду военнослужащим ДНР разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, сообщили в среду в пресс-службе народной милиции республики.
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В США призвали «поставить мат» проекту «Северный поток – 2»
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Администрации президента США Джо Байдена не следует отказываться от давления на европейские компании для прекращения строительства «Северного потока – 2» из-за «публичной вежливости» в отношениях с Германией, пишет National Interest.
По мнению автора материала, любые дальнейшие шаги Вашингтона не помогут избежать разочарования со стороны тех или иных международных партнеров. Поддержка проекта европейскими странами, несмотря на американские санкции, показывает, какое огромное влияние Россия имеет в регионе благодаря поставкам газа. Поэтому Белому дому не нужно искать «волшебное средство, которое устроило бы всех», отмечается в статье.
«Есть только суровая реальность национальных интересов США, и они требуют поставить крест на «Северном потоке – 2», – подчеркнул журналист, передает РИА «Новости».
Автор указывает, что зачастую попытки блокировать завершение строительства проекта рассматривают как ненужное обострение двусторонних отношений с Германией, поскольку строительство газопровода в любом случае завершится. Однако, по мнению журналиста, США удавалось препятствовать его реализации и отказаться от этого курса нельзя.
«В этой партии геополитических шахмат может быть только один победный исход. Для США согласие с завершением строительства «Северного потока – 2» будет исторической ошибкой. Пришло время поставить этому проекту мат», – призвал сотрудник NI.
Ранее сообщалось, что правительство Германии изучает четыре варианта действий в ситуации с газопроводом «Северный поток – 2», в том числе временное замораживание проекта и продолжение строительства вопреки всем санкциям. Немецкий политолог Александр Рар сказал газете ВЗГЛЯД, что власти Германии подготовили компромиссный вариант по «Северному потоку – 2», который учитывает интересы и Вашингтона, и Берлина, и Киева.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
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Стали известны подробности гибели олимпийского чемпиона Блинова
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Победитель Олимпиады-1980 по конному спорту Александр Блинов замерз насмерть, не добравшись до своего дома из-за сильнейших снегопадов, рассказал друг погибшего Александр Евдокимов.
Блинов перестал выходить на связь с родными с 9 февраля. 2 марта тело мужчины обнаружили неподалеку от его дома на территории конноспортивного комплекса около деревни Андреевское в Подмосковье, передает «Московский Комсомолец».
По словам Евдокимова, что в день пропажи спортсмен ездил по делам в Можайск: «Зашел в банк, оттуда, сняв деньги, отправился в супермаркет. Судя по кадрам видео, он уже после выхода из магазина был не совсем в хорошем состоянии».
Домой спортсмен возвращался на такси, при этом водитель высадил его за полкилометра от дома, так как из-за снежных заносов машина не могла проехать дальше.
Пройти это расстояние Блинову не удалось, в результате его тело обнаружили в глубоком снегу неподалеку от конюшни в 150 метрах от дома, где он проживал.
На Олимпийских играх-1980 в Москве спортсмен выиграл золото в командном троеборье и завоевал серебряную медаль в личном троеборье.
В США российский танк Т-90М назвали «монстром»
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Американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».
Как указал автор материала, журналист Марк Эпископос, Т-90М представляет собой модернизацию проверенного Т-90, которая привнесла в его конструкцию множество улучшений. Так, была значительно обновлена башня танка, он получил новую систему управления огнем, комплекс динамической защиты «Реликт», усовершенствованную пушку, а также более мощный двигатель.
«Короче говоря, Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников», – отметил обозреватель The National Interest. Саму военную машину автор публикации назвал «танковым монстром», который «с каждым днем становится все смертоноснее», сообщает «Царьград».
При этом российская армия планирует обновить свой парк Т-90 и Т-90А до версии Т-90М к середине 2020-х годов, напомнил автор. По словам Эпископоса, модернизация танков Т-90 идет на фоне еще более амбициозного проекта Т-14 «Армата», передает РИА «Новости».
Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.
Ранее журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах».
Британцев впечатлил полузаброшенный поселок под Воркутой
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Британцев восхитили опубликованные Daily Mail фото полузаброшенного бывшего заполярного поселка Цементнозаводский, расположенного в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты.
В материале Daily Mail приводятся фото и видео российского блогера Lana Sator, которая недавно совершила путешествие по северным городам России. На снимках запечатлены заброшенные жилые многоквартирные дома: на полах и окнах образовались огромные сосульки, мебель в опустевших комнатах занесло снегом. В зимние месяцы столбик термометра, как отмечается в статье, опускается до минус 50 градусов.
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«Русские выживают где угодно, они стойкие», – прокомментировал публикацию пользователь Sarah.
«Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно», – отметил Alsocurious.
«Да я уже от одного вида продрог!», – заявил Faithful1.
«Вот это зима так зима! А не это вот – полдюйма снега, минус 2, по всей стране чрезвычайное положение», – считает The_Watchman.
«Надо туда Грету (Тунберг – экологическая активистка) отправить, пусть проповедует про глобальное потепление», – иронизирует WiseAss2021.
Ранее читатели британского таблоида The Daily Mail прокомментировали материал о воспитанниках детского сада в Красноярске, которые в рамках учебной программы занимаются закаливанием при минусовой температуре.
Погребинский: Деньги от России я получил всего один раз десять лет назад
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«Это будет удар по моей семье и коллегам. Я надеюсь, что если это коснется меня, то коллег, по крайней мере, трогать не будут», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так эксперт отреагировал на сообщения о том, что СБУ включила его в список политологов, которым готовят подозрение в государственной измене.
«Мне могут предъявить обвинения. Это не сплетня. Есть утечки из силовых структур, что такая тема действительно существует. Морально я не готов к аресту, но материально подготовился. Ясно, что это будет удар по моей семье и коллегам. Я надеюсь, что если это коснется меня, то коллег, по крайней мере, трогать не будут», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Во вторник независимый портал Vesti.ua сообщил со ссылкой на источники в украинских силовых структурах о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) готовится предъявить подозрение в государственной измене нескольким украинским политологам, в том числе Погребинскому. Эксперты названы фигурами, близкими к руководству партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), и постоянными экспертами заблокированных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Политологам припишут якобы зафиксированные факты получения денег из России, отмечает портал Lenta.Ru. «Будут зачищать как силовое, так и интеллектуальное крыло ОПЗЖ» – сказал источник Vesti.Ua.
Погребинский назвал обвинения «совершенной фантасмагорией». «Не может быть никаких доказательств, что я брал от России деньги за озвучивание каких-то позиций. Единственный раз я получал деньги на издание двухтомника «Русский язык в Украине» от фонда «Русский мир». Это было лет десять назад, когда Россия еще не была «страной-агрессором», – признался эксперт.
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
Утверждения о якобы зафиксированных фактах получения денег из России он назвал «абсолютным бредом, который произносится ради того, чтобы получить какие-то мистические основания для задержания». «Эти основания нельзя будет доказать в суде, но можно дожидаться суда в СИЗО неизвестно сколько. Поэтому, конечно, я опасаюсь такого развития событий. Я оказываюсь под ударом из-за моих давних отношений с лидером ОПЗЖ Виктором Медведчуком», – уверен собеседник.
Погребинский убежден, что украинские власти пытаются полностью изолировать Медведчука от возможности получать любую интеллектуальную поддержку.
«Я думаю, такая установка властей в отношении Медведчука поддержана американским посольством в Киеве. Но поскольку я считаюсь давним приятелем Медведчука и человеком, который может что-то подсказать ему как политолог, то я могу тоже оказаться под ударом. Все это началось с беспрецедентной и незаконной атаки на телеканалы. Я уже тогда понимал, что эта история получит продолжение. Я очень надеюсь, что до последнего рубежа дело не дойдет, но никаких уверенностей или гарантий на сегодняшней Украине даже близко быть не может», – подытожил эксперт.
В прошлом Погребинский был советником у премьер-министра Валерия Пустовойтенко (1998–2000), премьера и кандидата в президенты Виктора Януковича (2004) и Виктора Медведчука, когда тот занимал пост главы администрации президента (2002–2004).
В конце февраля был взят под стражу на два месяца постоянный гость телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne Юрий Дудкин. Его обвиняют по двум статьям УК Украины – «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности и другим признакам».
Также в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против лидера ОПЗЖ Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД ранее отметил, что власти Украины решили выдавить Медведчука из страны.
При этом по состоянию на начало марта партия ОПЗЖ лидирует в рейтинге политических сил Украины (23,5%), поддерживающая президента Владимира Зеленского партия «Слуга народа» – лишь на третьем месте (16,3%).
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Военным ДНР разрешили открывать огонь для подавления позиций ВСУ
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Военнослужащим самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе народной милиции ДНР.
«Подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», – приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
Экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.
Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.
Названы приоритетные версии появления трещин на МКС
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Комиссия Роскосмоса считает приоритетными версиями образования трещины в модуле «Звезда» Международной космической станции усталость металла или попадание микрометеорита, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
По его словам, рассматривается версия образования негерметичности как от усталости металла, так и от воздействия микрометеорита, который мог пробить агрегатный отсек, под которым находится промежуточная камера, передает РИА «Новости».
К такому выводу пришла комиссия специалистов Роскосмоса, Ракетно-космической корпорации «Энергия» (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института «Техномаш», Космического центра им. Хруничева (производитель модуля).
Также источник сообщи, что российские космонавты летом в ходе планового выхода в открытый космос осмотрят поверхность агрегатного отсека модуля «Звезда» Международной космической станции с целью поиска места удара микрометеорита. По его словам, тем самым планируется подтвердить версию удара микрометеорита, который вызвал утечку воздуха со станции.
По текущей программе полетов работа российских космонавтов на внешней поверхности МКС планируется на июнь 2021 года.В ноябре 2020 года космонавты уже обследовали корпус модуля в ходе работ на его внешней поверхности, но ничего не обнаружили.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что причиной утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) могли стать приборы на американском сегменте.
Напомним, на МКС в отсеке российского модуля «Звезда» обнаружили утечку воздуха, которая превышает величину нормативных утечек. Тогда были найдены два возможных места утечки. Космонавты заклеили скотчем район стыковочного узла, однако это не устранило проблему, поэтому было решено использовать американский пластилин. Позднее трещину заделали заплаткой из резины и алюминиевой фольги, но и это не устранило утечку воздуха. На станцию решено доставить специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации. Сообщалось, что экипаж МКС попросили найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
Рогозин заявил, что проблемы на МКС могут быть связаны с микрометеоритами и пообещал их «вылечить».
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Умер актер из сериала «Сваты»
Известный по сериалу «Сваты» актер Иван Марченко умер на 44-м году жизни в Киеве, сообщила пресс-служба киностудии LeDoyen Studio.
«Сегодня после многолетней отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и замечательный человек Иван Марченко», – говорится в заявлении студии в Facebook.
Друзі!
Сьогодні, після довготривалої відчайдушної боротьби зі страшною хворобою, нас покинув талановитий актор, режисер...Опубликовано LeDoyen Studio Понедельник, 1 марта 2021 г.
По информации СМИ, последние годы Марченко боролся с онкологическим заболеванием – раком кости. За это время 43-летний артист перенес несколько курсов лечения и операций. Актер умер за два дня до своего дня рождения.
Иван Марченко выпускник актерского факультета Харьковского университета искусств имени Котляревского. Он известен по сериалу «Сваты», также Марченко играл в таких сериалах, как «Сваты», «Ментовские войны», «Возвращение Мухтара» и другие.
Депутат Бундестага: Американцы показали наплевательское отношение к бизнесу Германии
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«Борьба за права немецкого бизнеса будет более перспективной только при следующем правительстве», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента Германии Вальдемар Гердт, комментируя попадание трех немецких компаний в санкционный «список Навального», опубликованный минфином США.
«Это еще раз понятно и доходчиво подчеркивает, что американцам глубоко плевать на наш бизнес. С их стороны идет жесткое продавливание своей идеологической стратегии. Кроме того, это доказывает, что не такие уж мы суверенные, раз не можем элементарно защитить интересы своего государства», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт.
В среду министерство торговли США обнародовало санкционный список, введенный в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Помимо 27-го Научного центра Минобороны России, в списке значатся девять компаний, в том числе три немецкие фирмы – ChimConnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie.
По словам депутата Гердта, партия «Альтернатива для Германии» пытается оказывать давление на власти в вопросах защиты немецкого бизнеса. «Мы поднимаем эти темы на всех возможных площадках. Создан Фонд защиты немецких предпринимателей, которые пострадают от подобных действий со стороны наших заокеанских «друзей», – рассказал депутат бундестага.
«Но перспективность борьбы за права бизнеса будет зависеть от того, настолько мы проявим суверенности и мужества в своих решениях, – продолжил Гердт. – Сейчас зависимость немецкой экономики, политики и СМИ от Соединенных Штатов огромнейшая. При желании они легко поставят на колени всю нашу индустрию. Завалив, к примеру, автомобильное производство, можно с нами делать, что хочешь».
«Нужно оценивать риски и вести переговоры с позиции суверенного государства», – убежден собеседник. Но, по его словам, «этому Германия пока не научилась и при этом правительстве не научится. Думаю, следующие выборы внесут коррективу в руководящие структуры. Они станут более прагматичными и будут пытаться защищать интересы своего народа и бизнеса».
«То, что мы видим сейчас, это староизбранная элита, выращенная американцами и ими же выведенная на политическую арену. Потому ожидать от них каких-то резких движений против своего куратора не стоит», – резюмировал депутат от «АдГ».
К слову, отметим, что немецкие власти активно принимают меры против этой партии евроскептиков, которую критики обвиняют в симпатиях к России. В среду стало известно, что Федеральное ведомство ФРГ по защите конституции отнесло «Альтернативу для Германии» к «подозреваемым в экстремизме».
Во вторник Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию.
«И со стороны ЕС, и со стороны США эти санкции скорее символические, нацеленные на то, чтобы унизить Россию, чтобы показать на нее пальцем, чтобы чиновники не могли выезжать из нее. К сожалению, со стороны американцев это может быть только начало. Джо Байден решил по нарастающей вводить санкции, которые не вводил Трамп», – сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар.
Заметим, что едва ли не первой европейской страной, которая еще в сентябре прошлого года заявила о возможности введения антироссийских санкций в связи с «отравлением Навального» была именно Германия, где блогер проходил лечение – о том, что ФРГ не исключает санкционных мер заявили в правящем блоке ХДС/ХСС.
В начале февраля канцлер Ангела Меркель по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что ЕС оставляет за собой право расширения санкций против России в свете ситуации вокруг Навального – при этом Берлин постоянно настаивает на том, что позиция Берлина по делу Навального не касается отношений с Москвой по проекту «Северный поток-2».
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