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В Киеве объявили о введении жесткого карантина
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Мэр Киева Виталий Кличко ввел в украинской столице жесткий карантин, который будет действовать как минимум с 5 по 16 апреля, заявив, что у властей «нет другого выбора».
«Киев вводит более строгие ограничения. У нас нет другого выбора. Иначе будут сотни смертей каждый день!» – написал он в своем Telegram-канале.
С понедельника, 5 апреля, в Киеве закрываются все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников жизненно важных предприятий.
Руководители должны перевести сотрудников на дистанционный формат работы или предоставить им отпуска. Предприятия общественного питания смогут работать навынос или доставку, а продуктовые ярмарки закрываются с 1 апреля.
«Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями и гражданами. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля. Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий», – написал Кличко.
Минздрав Украины ранее сообщал, что Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун. Глава ведомства Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года.
Германия и Франция вступили в борьбу в ЕС из-за «Спутника V»
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Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», Париж выступает против, пишут СМИ.
Monde пишет, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V», но «некоторые европейские источники полагают», что «это не заставит себя ждать». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости».
Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС». Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины».
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Путин обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС
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Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции, сообщает Кремль.
Стороны уделили «особое внимание задаче объединения усилий в борьбе с общей угрозой» – коронавирусом. Обсуждались меры по предотвращению распространения COVID-19. В частности, Путин, Меркель и Макрон обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС», сообщается на сайте Кремля.
Стороны также обменялись мнениями по ситуации на Украине, подтвердив, что у минских соглашений нет альтернатив. Путин заявил о том, что Киев должен выполнить достигнутые договоренности, «прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса».
Россия выразила озабоченность «в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», а также «фактическим отказом» Киева от «согласованных в июле 2020 года» мер по усилению режима прекращения огня.
Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Кроме того, стороны обсудили урегулирование в Ливии, отметив соблюдение участниками конфликта режима прекращения боевых действий. Россия, Франция и Германия согласились, что ситуация в Сирии продолжает стабилизироваться, но остро стоят вопросы гуманитарной помощи. Также стороны поддержали сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Обсуждались и отношения между Россией и ЕС. Путин выразил готовность «к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия», если Европа проявит заинтересованность. Он разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.
Напомним, сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».
Погребинский заявил об «атмосфере невроза» в Киеве
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«Факт разговора лидеров «евротройки» об Украине без Украины мог создать нервозную атмосферу в Киеве», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.
«Во-первых, готовность Путина разговаривать с Меркель и Макроном говорит о том, что у Кремля есть на это особые причины. Это не те темы, о которых потом сообщается в пресс-релизах. Лидер России хотел что-то донести до глав Германии и Франции, но эта информация не будет опубликована», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт предположил, что «из-за того, что Киев приближает свои войска к линии противостояния, Путин согласился участвовать в этих переговорах». «Он мог просить представителей Парижа и Берлина передать своему «подопечному», что если он дернется, то ему мало не покажется. Возможно, после этого они разговаривали с главой Украины и передали ему соображения Путина», – предположил собеседник.
Погребинский также напомнил о том, что накануне в Раде шел процесс оглашения готовности Киева к войне. «Возможно, разговоры об Украине без участия Украины кого-то напугали в Киеве и создали нервозную атмосферу. В частности, заявление начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака, в котором он сказал о стягивании российских войск к украинской границе, говорит скорее о боязни наступления», – добавил эксперт.
Говоря о самой встрече трех лидеров, политолог отметил, что участники переговоров дали разные комментарии по этому поводу. «Кремль сформулировал свою старую позицию – надо, чтобы Киев шел на прямые переговоры с ДНР и ЛНР. У Ангелы Меркель нейтральная оценка того, что надо выполнять Минские соглашения. Она в этом смысле ближе к Кремлю», – сказал политолог.
Эксперт также указал на двусмысленность формулировок пресс-службы Меркель в отношении Москвы. «Кто-то может прочитать эту формулировку как желание устраниться от участия в урегулировании конфликта, передав всю ответственность Москве и при этом не оговаривая, каким путем Кремль обеспечит реализацию комплекса мер по реализации Минских соглашений», – сказал Погребинский.
«А Елисейский дворец безапелляционно требует от России взять на себя ответственность за возобновление обстрелов, не говоря ни слова о том, что это как минимум является двойной ответственностью. Думаю, официальному Киеву должен понравиться комментарий французского президента», – отметил собеседник.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.
Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня.
Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.
При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».
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Немецкий эксперт оценил перспективы «евротройки» с участием России
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«Переговоры Путина, Макрона и Меркель стали большим прогрессом для повышения уровня взаимопонимания между тремя главными державами в Европе», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя итоги прошедших накануне переговоров по видеосвязи между лидерами России, Германии и Франции.
«После такой встречи «Спутник V» может быстрее попасть на европейский рынок. В пользу этого играет и тот факт, что изначально французы выступали против российской вакцины, но сейчас в заявлениях президента Макрона видится согласие в необходимости использования «Спутник V». Это большой прогресс для повышения уровня взаимопонимания между тремя главными державами в Европе», – убежден немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, переговоры лидеров «втроем» – это не новый формат, а скорее встреча «Нормандской четверки», но без Украины. «Немцы и французы, видимо, поняли, что встречаться вчетвером – бесполезно, – предположил собеседник. – Но такая встреча – это позитивный намек на то, что из «Нормандской четверки» вырисовывается формат «евротройки», который канцлер Германии упразднила еще в 2006 году».
«Этот формат успешно существовал при ее предшественниках Герхарде Шредере и Гельмуте Коле. Тогда Германия, Франция и Россия собирались для решения вопросов в компромиссной атмосфере. И сейчас этот формат может быть возобновлен, потому что Берлин и Париж прекрасно понимают невозможность отказа от сотрудничества с Москвой», – заключил политолог.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.
Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня.
Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.
При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».
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Австрия объявила о скором начале закупок «Спутника V»
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Австрия уже на следующей неделе может заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер страны Себастьян Курц после встречи с послом России Дмитрием Любинским.
«Мы на последних метрах, и заказ «Спутника V» может произойти, вероятно, уже на следующей неделе», – передает слова канцлера РИА «Новости».
Напомним, Курц заявил, что Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». До этого он призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорее зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса.
Между тем ЕК предупредила Австрию об «ответственности» за применение «Спутника V».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Австрии по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрушают миф об агрессивной России и необходимости ее международной изоляции.
Председатель австрийской врачебной палаты Томас Секереш заявил, что «Спутник V» является безопасным и действенным средством, закупка препарата поможет преодолеть нехватку вакцин.
Эксперт объяснил данные о борьбе Франции и Германии из-за «Спутника V»
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«Вопрос поставок «Спутника V» политизирован, однако Париж осознает серьезность последствий третьей волны коронавируса и допускает возможность сотрудничества с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Так он прокомментировал сообщение Le Monde о том, что Берлин продвигает идею поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V», в то время как Париж якобы выступает против этого.
«На мой взгляд, публикация Le Monde о том, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается» – это перебор. Да, вопрос в определенной мере политизирован, однако Париж осознает серьезность последствий третьей волны коронавируса», – поясняет ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
Собеседник добавил, что некие интриги можно обнаружить как минимум «в длительном рассмотрении европейцами российской вакцины, однако это не определяющий фактор». «Вчера на переговорах, состоявшихся в онлайн-формате, Россия, Германия и Франция обсудили возможность производства российской вакцины «Спутник V», и Франция не выразила несогласия», – отметил Федоров.
«Более того, во Франции ежедневно выявляется более 30 тыс. больных. Больничные места заполнены уже почти на 90%. Поэтому в такой тяжелой ситуации не должно быть каких-то политических дрязг. Нужно объединяться, чтобы не допустить увеличения жертв», – заключил эксперт.
Ранее Le Monde сообщила, что Германия «настаивает на сотрудничестве» с Россией, а Франция «упирается». В целом, как отмечает издание, вопрос о российской вакцине «разделяет» ЕС. Указывается, что Еврокомиссия пока даже не ведет переговоры с производителем «Спутника V». Подчеркивается, что некоторые государства ЕС, включая Германию, «оказывают давление в этом направлении», передает РИА «Новости».
Глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».
Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины».
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Украинцев обвинили в русификации Эстонии
Советник парламентской фракции Эстонской консервативной партии (EKRE) Юри Кукк пожаловался, что огромное число трудящихся в Эстонии украинцев активно общаются на русском языке, чем ставят под угрозу стабильное состояние в «межнациональных отношениях в стране».
Кукк написал колонку в национал-консервативном издании Uued Uudised, посвященную «русификации» государства, передает Strana.ua.
«Рядом с моим местом жительства в районе Таллин-Вяйке строятся три жилых дома, на стройках работают в основном украинцы, и их влияние на общество можно видеть ежедневно. Сегодня оттуда вышли украинец, вероятно, представитель рабочих, и его эстонский начальник», – написал Кукк.
По его словам, разговор между украинским строителем и его начальником был на русском языке, при этом прораб говорил на нем с явным эстонским акцентом.
«Неудивительно, что эстонское начальство строительного объекта общается со славянскими рабочими на русском языке – большинство украинцев, наверное, не говорит по-английски. А эстонцы, в свою очередь, всегда очень легко переходили на русский язык при общении с русскими, даже если среди группы эстонцев имеется лишь один неэстонец», – констатировал Кукк.
Кроме того, он подчеркнул, что многие в Эстонии, особенно фермеры, говорят о необходимости трудовых мигрантов для развития ее экономики.
«Но не жалуйтесь потом на то, что мы живем посреди русского языка, наши собственные язык и культура загнаны в угол, а сама страна больше напоминает российскую Марий Эл или Мордовию. (...) Угроза русификации Эстонии исходит не только от Путина или русского спецназа, но и от украинской рабочей силы и ее эстонских боссов. Говорят, что в Таллине уже не хватает русскоязычных детских садов и школ, потому что украинцы сюда приезжают семьями», – резюмировал советник Эстонской консервативной партии.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что английский язык должен стать вторым обязательным языком на Украине, поскольку это вопрос «выживания» украинцев в русскоязычном мире.
16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Грызлов: Политическая репутация Украины в переговорном процессе по Донбассу равна нулю
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Украина по-прежнему уклоняется от своих обязательств по соблюдению перемирия, политическая репутация Киева в переговорном процессе по урегулированию в Донбассе крайне низка, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.
Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду в онлайн-формате. «Контактная группа обсудила ситуацию с безопасностью в Донбассе. Эта ситуация, к сожалению, не улучшилась», – сказал он.
«На сегодняшний день политическая репутация Украины в переговорном процессе близка к нулю. Это отражается и в работе Контактной группы, и в других переговорных форматах. Так, вчера лидеры России, Германии и Франции обсуждали вопрос об урегулировании внутриукраинского конфликта», – цитирует Грызлова РИА «Новости».
Участники обсуждения пришли к пониманию, что в «логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования», добавил Грызлов. По его словам, это поможет быстро и эффективно договориться о взаимных недружественных действиях.
«Однако вопреки Минским соглашениям диалог о будущем статусе Донбасса так и не начат с 9 марта 2015 года. Украина держит позицию по этому вопросу в глубоком секрете. Без исполнения тех политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках Минских соглашений, по причине взаимного недоверия Украины и Донбасса будет по-прежнему возникать тупиковая ситуация в переговорах», – сказал Грызлов.
«За прошедшие две недели со стороны Украины снова зафиксированы обстрелы жилых домов и школьных зданий, есть новые случаи прицельного огня по гражданскому населению. Украинские военные продолжают размещать боевую технику в жилых кварталах. Боевые действия под прикрытием мирного населения, по сути, являются военными преступлениями, и украинская власть, командование вооруженных сил Украины пытаются втянуть как можно больше своих солдат в совершение этих преступлений», – добавил полпред России в Контактной группе.
Он заявил, что Контактная группа заметила заявления, прозвучавшие на Украине недавно, в том числе по поводу инцидента 26 марта. «Киевские политики делают вид, что стараются сберечь жизни украинских солдат. Однако на очевидное убийство украинским снайпером 71-летнего жителя Донбасса – гражданина Украины какой-либо реакции не последовало. Такая позиция Киева является циничной и абсолютно безответственной», – сказал Грызлов.
По его словам, «руководство вооруженных сил Украины не заявило публично, как должно было сделать уже восемь месяцев назад, об издании приказов о прекращении огня в полном соответствии со всеми согласованными 22 июля 2020 года мерами по усилению перемирия и с их перечислениями».
«Однако сегодня, предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия. Предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются. В Киеве должны понять, что ни в Контактной группе, ни в «нормандском формате» ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать Минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта», – заключил полпред.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Президент Украины Владимир Зеленский к участию приглашен не был. Среди прочего обсуждалась ситуация в Донбассе и «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры российского, германского и французского лидеров без участия украинского президента, не стали подменой минского формата, круг тем был гораздо шире Украины.
Политолог предсказал реакцию США на переговоры «евротройки» с участием России
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«Переговоры лидеров России, Франции и Германии – это важный фактор для того, чтобы Вашингтон сменил свой конфронтационный стиль поведения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.
«Нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать важность этих переговоров», – считает философ и политолог Борис Межуев. По его мнению, в случае взаимопонимания сторон к трехстороннему формату переговоров обязательно присоединится Вашингтон. «Я думаю, это важный фактор для того, чтобы новая администрация США сменила конфронтационный стиль поведения на более соответствующий сотрудничеству между нашими странами», – отметил эксперт.
«Сейчас в США очень страная ситуация: с одной стороны, к власти пришла сильная проевропейская администрация, которая нацелена на углубление отношений с Европой; с другой стороны, ничего реального они сделать не могут. Они не могут вернуться к иранской ядерной сделке, не могут остановить Францию и Германию от сотрудничества с Китаем, не могут остановить «Северный поток – 2», не могут достичь мира на Украине. Франция и Германия очень сильно откололись от США», – полагает собеседник.
В этой связи консолидированная линия США и Европы возможна лишь в том случае, если Вашингтон, Париж и Берлин начнут учитывать интересы Москвы и Пекина, отмечает политолог. А что касается украинской проблематики, которая была «одной из наиболее важных тем», то формат Минского переговорного процесса и «нормандской четверки», похоже, себя полностью исчерпал. Свидетельством тому, по мнению эксперта, является и высокая вероятность эскалации конфликта в Донбассе.
«Сейчас наступает эпоха реализма, который достиг наивысшей точки. Не знаю, почему раньше Париж и Берлин не понимали последствий украинских «майданов», которые приводят к сильнейшему дисбалансу в Европе. Однако сейчас они начинают осознавать, что использование украинского фактора не приведет ни к чему, кроме как к дальнейшей экспансии России на этом направлении», – заключил Межуев.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективе регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.
Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня.
Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранения иранской ядерной сделки и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.
При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».
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В Киеве рассказали о реакции Украины на переговоры «евротройки» о Донбассе
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«Сам факт таких переговоров и их срочность говорят о серьезных проблемах, которые признаются сторонами. И в Киеве к этому относятся негативно, поскольку вопрос Донбасса рассматривался без нашего участия», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя состоявшуюся во вторник онлайн-встречу лидеров России, Германии и Франции.
«К переговорам, состоявшимся накануне, в Киеве, безусловно, относятся негативно, поскольку вопрос Донбасса рассматривался без нашего участия. Но каких-то катастрофических выводов пока никто не делает, потому что все понимают: Украина была лишь одним из вопросов повестки, причем, возможно, не самым главным», – пояснил директор Украинского института политики Руслан Бортник.
По его мнению, на трехсторонних переговорах России, Германии и Франции доминировала российско-европейская повестка: вопрос поставок вакцины «Спутник V», ядерной сделки по Ирану, вопросы Ближнего Востока, и среди них – проблематика Украины. «Считать это переговорами по Донбассу между Россией, Францией и Германией мне кажется преувеличением. Но сам факт таких переговоров и их срочность говорят о серьезных проблемах, которые признаются сторонами», – полагает эксперт.
Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективе регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.
Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин заявил, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня.
Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.
При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».
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Украина запретила ввоз из России пшеницы, масла и бумаги
Кабинет министров Украины с 10 апреля запретил ввозить из России пшеницу, рожь, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и изделия из нее.
«Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из России) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава», – говорится в постановлении правительства Украины, передает РИА «Новости».
Также под запрет попали моющие, поверхностно-активные вещества, газетная бумага, картон, крафт-бумага и крафт-картон, туалетная бумага, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки.
Кроме того, перечень запрещенных товаров пополнился ящиками, коробками, мешками, упаковочными пакетами, веревками из других легированных сталей, инструментами для бурения, другими тележками и ходовыми балансирными тележками, осями, колесами и их частями.
Напомним, Украина запретила ввоз российских книг для детей.
Берлин и Париж оценили процесс допуска «Спутника V» в ЕС
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Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец прокомментировали процесс допуска российской вакцины «Спутник V» от коронавируса в ЕС.
Берлин заявил, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам». Париж подчеркнул, что «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины», передает ТАСС.
Тем временем глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, комментируя ситуацию с вакциной AstraZeneca, заявил: «Это, без вопросов, удар – что одна из имеющихся у нас вакцин в эту пандемию для определенной возрастной группы представляет повышенный риск», – передает РИА «Новости».
Кроме того, по итогам переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Елисейском дворце заявили, что урегулирование кризиса в Донбассе должно происходить в соответствии с Минскими соглашениями. При этом Париж и Берлин считают, что «Россия должна решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Германия заявила, что «в контексте Белоруссии канцлер ФРГ и французский президент высказались на национальный инклюзивный процесс диалога и за свободные выборы».
Напомним, Путин, Меркель и Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Они обсудили ситуацию в Донбассе и поставки «Спутника V» в ЕС. В Германии после применения вакцины AstraZeneca выявлено более 30 случаев тромбоза. В Германии рекомендовали вакцинировать AstraZeneca только лиц старше 60 лет.
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных
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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле, заявил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.
Он указал, что вакцина «Карнивак-Ков», разработанная подведомственным службе федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), – это первый и на сегодняшний день единственный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных.
«В клинических испытаниях «Карнивак-Ков», стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», – передает РИА «Новости» слова замглавы ведомства.
В настоящее время ученые Россельхознадзора продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. По словам Савенкова, на сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев. «Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных», – добавил он.
Замруководителя Россельхознадзора указал, что вакцина имеет особую значимость, поскольку, как отмечает Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ), некоторые виды животных восприимчивы к коронавируса, а случаи COVID-19 зарегистрированы во многих странах. В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек коронавирусом: в Москве и Тюмени. По мнению российских ученых, применение вакцины для животных может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя.
«При этом стоит отметить, что научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет, об этом не раз сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, необходимо подчеркнуть, что животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, которые являются отличным от COVID-19», – сказал Савенков.
По его словам, интерес к российской вакцине от коронавируса для животных проявляют компании из целого ряда стран. «В связи с регистрацией случаев заболевания животных COVID-19 во многих странах мира вакцину, разработанную ФГБУ «ВНИИЗЖ», планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура», – сказал Савенков.
В конце февраля львы и горилла заразились коронавирусом в зоопарке Праги. В начале марта США первыми в мире начали прививать от коронавируса обезьян. В понедельник директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.
Хорватия открыла въезд всем вакцинированным «Спутником V»
Хорватия с 1 апреля разрешает въезд в страну людям, получившим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович.
Власти Хорватии ввели новые меры для борьбы с коронавирусом, которые вступают в силу 1 апреля и пока продлятся до 15 апреля.
«Из внесенных изменений выделю то, что для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны – члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней», – передает слова Божиновича РИА «Новости».
Глава МВД Хорватии напомнил, что Европейский союз предполагает в будущем режим перехода границы, который бы был технически поддержан через аппликацию или другое электронное решение, «чтобы все данные о людях, которые вакцинировались (переболели, тестированы), были оперативны, что облегчило бы людям пересечение границ».
«Вы знаете, что на уровне ЕС работают над документами, так называемыми COVID-паспортами, цифровыми пропусками, сертификатами. В данный момент еще нет заключения, когда речь идет об отношении к вакцинам, которые не зарегистрированы в ЕС», – сказал хорватский министр.
«Если это окажется в повестке дня, что точно произойдет, и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцина и российская или китайская, и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные», – добавил Божинович.
По словам главы МВД, Хорватия таким образом не либерализует въезд ни одной категории приезжих без соблюдения противоэпидемических мер, но «применяется более широкий круг доказательств об отсутствии заражения». С учетом ограничений по коронавирусу в соседних странах, власти Хорватии не ожидают большого числа въездов в страну.
Напомним, в середине февраля источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество» сообщили, что Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС.
В марте Россия предоставила хорватской стороне запрошенные данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V».
Вирусолог рассказал, каких домашних животных рекомендуется привить от коронавируса
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Коронавирусной инфекции наиболее подвержены семейства кошачьих и норки. Но прививать всех подряд животных вышедшей российской вакциной против COVID-19 для зверей не стоит, рассказал газете ВЗГЛЯД профессор вирусологии Александр Чепурнов.
Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что российская вакцина против коронавирусной инфекции для животных готова и уже доступна для заказа. Тем не менее в ведомстве пояснили, что не видят необходимости в поголовной вакцинации домашних питомцев.
«Кошачьи и норки наиболее подвержены заболеванию коронавирусом – это уже очень хорошо известно. Но для того, чтобы понять, какие животные еще точно могут болеть и быть переносчиком заболевания, нужно проводить дополнительные исследования», – говорит ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.
Он рассказывает, что с самого начала проблема с коронавирусом, причем еще с самым первым, с SARS 2002 года, заключалась в том, что не удавалось найти существо, на котором можно было бы проводить исследования по разработке вакцины. В начале пандемии COVID-19 обнаружили, что вирус заражает кошек, но в итоге и они не подошли для экспериментов, поскольку для испытаний необходимо, чтобы животное очень сильно болело вирусом, а не просто являлось переносчиком.
«Мы тоже проводили эксперименты с кошками – они хорошо заражаются, но никакой особой клинической картины не заметно, поэтому какие-либо выводы делать очень сложно, можно только на косвенные признаки, биохимию и так далее обращать внимание, а это у них очень индивидуально, как и у человека. То есть у кого-то в мозгу было много вирусов, у каких-то животных в легких и так далее», – рассказывает профессор.
Но наблюдения показали, что животные из семейства кошачьих очень хорошо переносят вирус и, соответственно, способны обмениваться вирусом между собой и своими хозяевами, а это опасно.
Касательно заболевания норок, вирусолог напоминает случай в Дании, где COVID-19 был обнаружен у питомцев, из-за чего местные власти приняли решение истребить их. В ноябре прошлого года коронавирус зафиксировали также у норок в США, Испании, Нидерландах, Италии и Швеции.
«Эти два установленных вида (кошачьи и норки – прим. ВЗГЛЯД) необходимо провакцинировать, чтобы постепенно все-таки прижать вирус, хотя не уверен, что это удастся сделать, и нам придется регулярно ревакцинироваться. Тем не менее владельцам этих животных не стоит сразу же бежать делать прививку питомцам, особенно если они не выходят у них на улицу и не контактируют ни с кем, кроме проживающих с ними людей. Здесь скорее вакцинация показана животным цирков, зоопарков, тех, кто постоянно со всеми контактируют», – считает Чепурнов. Также специалист рекомендует владельцам домашних животных дождаться массового производства вакцины.
Кроме того, профессор рассказывает, что когда он со своей командой работал над инактивированной (убитой) вакциной, они проверяли многие клетки на способность давать «большие урожаи», потому что чем больше будет вируса, тем больше доз можно будет выпускать. Впоследствии обнаружили, что самым продуктивным была как раз культура клеток почки свиньи. «Это означает, что носительство и у свиней возможно. Данных таких я не встречал, но и не уверен, что этим активно кто-то занимался. И если все-таки выяснится, что свиньи тоже заражаются, то это будет также огромный пласт, который необходимо будет провакцинировать», – полагает собеседник.
Утром в среду замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков объявил о том, что Россия – первая страна в мире, кто зарегистрировал вакцину от COVID-19 для животных. Ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.
Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург высказал опасения, что когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.