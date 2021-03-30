Президент Египта заявил о стабилизации ситуации в Суэцком канале

В Суэцком канале после разрешения инцидента с контейнеровозом Ever Given «все вернулось на свои места», для полного устранения «пробки» из судов потребуется около трех дней, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

«Ожидаем, что в течение трех суток пробка из судов будет устранена, движение вернется в норму», – передает слова президента РИА «Новости».

Говоря о причинах инцидента в Суэцком канале, президент Египта призвал не торопиться делать выводы. «Давайте не будем спешно рассуждать о причинах. Что касается расследования – этот вопрос я оставляю администрации канала и соответствующим органам. Но, безусловно, все аспекты вокруг события установят технические специалисты», – сказал он, выступая на берегу канала.

«Это технический и юридический вопрос, я в него не вмешиваюсь», – подчеркнул ас-Сиси.

Глава администрации водной артерии Усама Рабиа ранее также заявил, что все задержанные суда пройдут Суэцкий канал в течение трех дней. Он уточнил, что до полуночи (1.00 мск) русло канала должна пройти еще 140 грузовых судов. С утра прошли уже 113 кораблей.

Напомним, в понедельник навигация возобновилась, первые суда начали проходить через Суэцкий канал. Водная артерия была была заблокировна контейнеровозом, направлявшимся из Китая в Нидерланды, он сел на мель на 151-м километре канала.